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Explosión e incendio arrasan una fábrica en Ohio: hay un muerto y un trabajador desaparecido

Una fábrica de reciclaje industrial del sur del estado sufrió dos estallidos antes del amanecer, con colapso parcial de la estructura y una víctima mortal confirmada. El operativo de emergencia continúa ante la presencia de químicos peligrosos

Incendio en edificio industrial colapsado con llamas, humo negro y escombros. Bomberos con camiones rocían agua. Hay dos tanques industriales y cables eléctricos
Las explosiones en una planta de reciclaje industrial de Brent Industries en Toledo, Ohio, dejaron al menos una persona muerta, un empleado desaparecido y un incendio de gran magnitud (WTVG)
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Dos explosiones en una planta de reciclaje industrial en Toledo, Ohio, dejó al menos una persona muerta, un empleado desaparecido y un incendio de gran magnitud que provocó el colapso parcial del edificio. El estallido ocurrió poco antes de las 5 de la mañana en las instalaciones de Brent Industries.

De acuerdo con el reporte de Associated Press, la secuencia comenzó con una primera detonación y casi de inmediato siguió una segunda explosión en la sede ubicada sobre South Avenue. La jefa de bomberos de Toledo, Allison Armstrong, indicó que el siniestro coincidió con un cambio de turno, un dato clave para entender por qué había personal dentro de la planta en ese momento.

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El episodio ocurrió en una empresa dedicada al reacondicionamiento textil y al reciclaje industrial. La planta almacenaba materiales peligrosos, entre ellos tanques con sustancias empleadas en procesos de limpieza. Ese escenario obligó a los equipos de emergencia a trabajar con un riesgo adicional por químicos, escurrimientos y nuevas rupturas dentro de la estructura.

Los reportes difundidos durante la mañana señalaron que 12 trabajadores se encontraban en el interior cuando se produjeron los estallidos. La mayoría logró salir y recibió atención por lesiones leves. La situación más delicada quedó centrada en dos empleados que no habían sido ubicados en las primeras horas posteriores al incendio.

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Incendio nocturno en edificio industrial con gran columna de humo y llamas. Vehículos de emergencia y personal en la calle iluminada por luces rojas
El estallido ocurrió poco antes de las 5 de la mañana en la sede de Brent Industries sobre South Avenue, en coincidencia con un cambio de turno (WTVG)

Qué pasó en la planta y cuál era la situación de los trabajadores

Las autoridades locales informaron que las dos explosiones destruyeron parte importante del edificio y complicaron desde el comienzo las tareas de búsqueda.

Armstrong declaró que los dos trabajadores desaparecidos habían sido vistos dentro de la planta antes de la explosión, aunque al principio no se podía determinar si seguían atrapados o si no respondían sus teléfonos.

Más tarde, medios locales comenzaron a aportar datos más precisos sobre las víctimas. WTOL 11 informó que un sargento de policía presente en el lugar confirmó el hallazgo de una persona muerta durante el operativo de búsqueda. En paralelo, la señal ABC 13 señaló que a partir de testimonios de familiares, que la víctima era Mary Allen, una trabajadora de la planta.

La estación local añadió que los allegados de Allen la describieron como madre y abuela, además de una empleada que solía llegar temprano a su turno.

Esa información no había sido formalizada en un primer momento por las autoridades, que mantenían el conteo oficial de personas no localizadas y anticipaban una conferencia de prensa para actualizar el estado de la investigación.

Oficial de policía de espaldas con uniforme que dice "POLICE". Al fondo, vehículos de emergencia, ambulancia, camión de bomberos y furgoneta, con luces encendidas
Medios locales informaron que el operativo de búsqueda en la planta de Toledo halló una persona muerta, identificada por familiares como Mary Allen (WTVG)

El fuego, los productos químicos y el colapso parcial del edificio

La magnitud del incendio quedó expuesta en las imágenes de televisión y en las transmisiones de cámaras urbanas, donde se observaban llamas intensas y una columna densa de humo oscuro sobre la zona sur de Toledo.

Armstrong explicó que dentro del predio había materiales peligrosos, tanques y productos químicos que elevaban la complejidad del operativo. WTOL 11 precisó que una de las principales preocupaciones eran varios recipientes con mineral spirits, un solvente derivado del petróleo usado en tareas de limpieza industrial. La presencia de esos depósitos abría la posibilidad de explosiones adicionales.

Las llamas llegaron a superar los 30 metros de altura —más de 100 pies— y aunque el incendio quedó contenido en buena parte hacia las 6:15, todavía sale humo del lugar varias horas después y al menos la mitad de la construcción ya colapsó. Los equipos mantienen el perímetro cerrado por seguridad y solicitaron a la población no acercarse a la zona.

A la escena acudieron bomberos, policías, personal de emergencias médicas y agentes de la patrulla estatal de Ohio. Además, el mensaje del departamento de bomberos en redes sociales pidió que el público evite el área y no se aproxime al lugar, mientras continúan las operaciones de extinción y rescate.

Dos bomberos en la cesta de un camión escalera lanzan un chorro de agua. El cielo es naranja y hay árboles verdes en primer plano
El incendio en Brent Industries generó llamas de más de 30 metros, humo oscuro sobre el sur de Toledo y el colapso de al menos la mitad del edificio (WTVG)

Qué se sabe sobre la causa y sobre Brent Industries

Hasta las últimas actualizaciones disponibles, no existen indicios preliminares concluyentes sobre el origen de las explosiones. La Jefa Armstrong afirmó que la prioridad está puesta en la seguridad de las personas, el control del incendio y la mitigación del riesgo dentro del predio. La investigación sobre causa y punto de inicio quedó pendiente de una etapa posterior.

Por su parte, la agencia AP detalló que las autoridades no ofrecieron una hipótesis temprana sobre el motivo de las detonaciones. Ante esto, se centran en las labores para retirar escombros, humo y restos de tanques dañados por la explosión.

Cielo anaranjado con denso humo negro elevándose. Edificios bajos, personas observando, postes de luz, cables eléctricos y luces de vehículos de emergencia visibles
Las autoridades de Ohio no definieron una causa preliminar de las explosiones en Brent Industries y priorizan el control del incendio y la remoción de escombros (WTVG)

Brent Industries, con sede en Alabama, es una empresa fundada en 1977 y presta servicios de reacondicionamiento, vinculados con paños de limpieza, elementos de seguridad, absorbentes, medios filtrantes y recuperación de solventes.

La compañía sostiene que procesa materiales usados para que puedan reutilizarse en lugar de ser descartados. Su red incluye operaciones en Alabama y Ohio, con clientes en sectores como la industria automotriz, la impresión comercial, la metalurgia, la aeronáutica y bases militares. Por el momento, la firma no se expresó públicamente.

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