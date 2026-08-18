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“Simple y delicioso”: la NASA logra cultivar kale en la Estación Espacial y revela la habilidad clave para llegar a Marte

Tras cosechar vegetales frescos en microgravedad, los tripulantes mostraron cómo la agricultura y la preparación de alimentos en órbita resultan esenciales para garantizar la nutrición en misiones al espacio

Durante agosto de 2026, Anil Menon y Jessica Meir completaron más de 30 días de cultivo en microgravedad, con apoyo del equipo en tierra, para sumar hojas verdes a la dieta.
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El astronauta Anil Menon y su colega Jessica Meir transformaron la Estación Espacial Internacional en un laboratorio gastronómico tras recolectar una cosecha de vegetales frescos. Durante este mes de agosto de 2026, los tripulantes utilizaron el sistema Veggie de la NASA para producir kale y mostaza wasabi en condiciones de microgravedad. El experimento forma parte de una estrategia para garantizar la autonomía alimentaria en futuras misiones tripuladas hacia la Luna y Marte.

Los astronautas Anil Menon y Jessica Meir cosecharon kale y mostaza wasabi cultivados durante un mes en la Estación Espacial Internacional. Esta iniciativa de la NASA utiliza el sistema Veggie para probar la viabilidad de la agricultura en microgravedad, lo que permite complementar la dieta de la tripulación con alimentos frescos y reducir la dependencia de suministros enviados desde la Tierra.

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De astronautas a agricultores orbitales

La producción de estos alimentos representó un desafío técnico que se extendió por más de 30 días. El sistema de crecimiento de plantas Veggie permitió que las semillas germinaran y se desarrollaran en el ambiente de baja gravedad del complejo orbital. El equipo de la NASA en tierra proporcionó las guías necesarias para que los astronautas gestionaran el ciclo de cultivo de forma exitosa.

Una mujer sonriente con cabello rizado sostiene una hoja verde grande. A la derecha, una planta de hojas verdes. Fondo difuso de interior
La astronauta Jessica, de la NASA, muestra una hoja de mostaza de kale y wasabi cultivada en la Estación Espacial Internacional para experimentos de alimentación (@astro_anil)

El proceso de agricultura espacial no solo busca generar alimento, sino también estudiar cómo las plantas responden a la radiación y la falta de ciclos naturales de luz. Los resultados de esta cosecha de kale y mostaza demuestran que es posible mantener una producción constante de hortalizas de hoja verde en órbita. Esta información es fundamental para el diseño de futuros invernaderos espaciales en bases lunares.

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La integración de estos cultivos en la rutina diaria de la estación marca un avance en la investigación de sistemas de soporte vital biológico.Esta labor permite que los astronautas adquieran habilidades de jardinería esenciales para la exploración del espacio profundo.

Un menú de la granja a la mesa en el espacio

Tras la recolección de las hojas, los astronautas prepararon una comida que rompió con la dieta habitual de alimentos deshidratados y empaquetados. El astronauta Anil Menon compartió la experiencia a través de sus redes sociales, donde calificó el resultado como un éxito culinario sin precedentes en su misión. La frescura de los ingredientes aportó texturas y sabores que suelen estar ausentes en la alimentación espacial tradicional.

A través de un video titulado“Chez ISS, Cocinando en la Estación Espacial con Jessica y Anil”, los tripulantes mostraron cómo seleccionaron y cortaron los vegetales. Menon escribió en su cuenta de X: “En este episodio les ofrecemos de la granja a la mesa, simple y delicioso”. El astronauta añadió que esta mezcla de kale y mostaza “podría ser la mejor comida que hemos cocinado hasta ahora”.

Dos hojas de vegetales verdes, una espinosa e irregular, y otra arrugada, con un tallo y un sensor blanco y metálico en la parte inferior derecha
Los resultados del cultivo de kale y mostaza wasabi muestran que es posible sostener una producción de hortalizas de hoja verde en órbita (@astro_anil)

La preparación de alimentos frescos tiene un impacto directo en el bienestar psicológico de la tripulación. El acto de cultivar y cocinar genera una sensación de normalidad y conexión con la Tierra. Anil Menon bromeó sobre la autosuficiencia necesaria para sobrevivir fuera de nuestro planeta al afirmar que “Mark Watney estaría orgulloso”, en referencia al protagonista de la obra The Martian.

El impacto de la agricultura en misiones de larga duración

La importancia de este experimento radica en la degradación de los nutrientes en la comida almacenada. Con el tiempo, las vitaminas esenciales y los antioxidantes pierden sus propiedades en los paquetes sellados. La capacidad de cosechar vegetales frescos garantiza que los astronautas reciban una nutrición óptima durante viajes que pueden durar años, como una travesía a Marte.

El sistema Veggie ha permitido identificar qué especies se adaptan mejor a la microgravedad. La mostaza wasabi, por ejemplo, es apreciada por su crecimiento rápido y su sabor picante, el cual compensa la pérdida del sentido del gusto que suelen experimentar los astronautas en el espacio.

Hombre con bigote y gorra blanca junto a mujer de cabello rizado con delantal azul. Ambos sostienen pequeñas plantas verdes en una nave espacial
Anil Menon y Jessica Meir cosecharon kale y mostaza wasabi en la Estación Espacial Internacional con el sistema Veggie de la NASA (@astro_anil)

Además de la nutrición, las plantas actúan como un sistema natural de reciclaje de aire. Durante su crecimiento, los cultivos absorben el dióxido de carbono exhalado por los astronautas y liberan oxígeno fresco. Este ciclo biológico complementa los sistemas mecánicos de la estación y aumenta la seguridad de los tripulantes en entornos cerrados.

El camino hacia la autonomía en la Luna y Marte

La NASA planea utilizar estas técnicas de cultivo en el programa Artemis para establecer una colonia sostenible en la superficie lunar. La experiencia de Anil Menon y Jessica Meir demuestra que la intervención humana en el cuidado de las plantas es viable y productiva. El astronauta agradeció al equipo especializado: “Gracias al equipo de vegetales de la NASA por guiarnos”.

La reducción de la carga logística es otro beneficio de la agricultura orbital. Transportar suministros desde la Tierra es un proceso costoso y complejo. Si las futuras tripulaciones pueden producir una parte de su sustento, las misiones ganarán en flexibilidad y resistencia ante posibles retrasos en los lanzamientos de reabastecimiento.

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