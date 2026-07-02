Imputaron a seis contratistas sin licencia por ofrecer trabajos en la zona del incendio de Los Ángeles

Trabajar sin licencia en una zona de desastre de Los Ángeles puede castigarse con hasta tres años de prisión y una multa de USD 10.000 (REUTERS/Daniel Cole)

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció cargos por delito grave contra seis presuntos contratistas sin licencia acusados de buscar trabajo de reconstrucción en Pacific Palisades, una zona declarada desastre tras el incendio de enero de 2025, donde ejercer sin autorización puede castigarse con hasta tres años de prisión y una multa de USD 10.000.

Los acusados comparecieron ante la justicia la semana pasada y cuatro ya se declararon no culpables, según NBC Los Angeles, que difundió en exclusiva las declaraciones del fiscal desde Palisades.

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La investigación se centró en anuncios en internet y contactos telefónicos con ofrecimientos para construir, demoler o hacer nivelación de terrenos en el área afectada por el fuego.

El mensaje de la fiscalía fue tajante: quienes intenten aprovecharse de propietarios que reconstruyen sus viviendas pueden terminar procesados por un delito más grave que el previsto en condiciones normales.

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La investigación en Pacific Palisades siguió anuncios en internet y llamados telefónicos con ofertas para construir, demoler y nivelar terrenos tras el incendio (REUTERS/Mike Blake)

Hochman dijo al medio que las operaciones encubiertas continuarán para advertir tanto a los constructores no autorizados como a los dueños de casas que un presupuesto más barato puede derivar en pérdidas mayores.

“Esperamos que este mensaje de advertencia llegue: manténganse fuera del condado de Los Ángeles o iremos tras ustedes de manera metódica”, afirmó. También sostuvo que, en la etapa posterior al incendio, la atención de las autoridades pasó de saqueadores, pirómanos y falsos socorristas a contratistas sin licencia.

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La investigación en Pacific Palisades siguió anuncios en internet y llamados telefónicos con ofertas para construir, demoler y nivelar terrenos tras el incendio (REUTERS/David Swanson)

Una zona de desastre: trabajar sin licencia pasa de falta menor a delito grave

La fiscalía presentó seis casos por contratar u ofrecer servicios de construcción sin licencia dentro de un área alcanzada por una declaración estatal de desastre. De acuerdo con lo explicado por Hochman, esa condición eleva la conducta de falta menor a delito grave.

En California, una licencia de contratista es obligatoria para casi cualquier trabajo superior a USD 1.000. Los Angeles Times había informado en un caso similar en Altadena que, fuera de una zona de desastre, operar sin licencia puede derivar en cargos menores con penas de hasta seis meses de cárcel y una multa de USD 5.000.

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El fiscal insistió en que los propietarios son considerados víctimas por la ley y que, por eso, no enfrentan riesgos legales por denunciar. La recomendación oficial es pedir el número de licencia antes de firmar cualquier contrato y verificarlo en la herramienta de búsqueda del Contractors State License Board.

Según relató Hochman, los contratistas no autorizados no pueden obtener permisos, lo que puede dejar una propiedad sin posibilidad de asegurarse. También advirtió que pueden exigir grandes anticipos, abandonar la obra y trasladar al propietario la responsabilidad económica si un trabajador resulta herido porque no existe cobertura de compensación laboral.

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“Pueden pedir sumas enormes por adelantado, pueden abandonar sus proyectos. No tienen licencia ni seguro. Si alguien se lesiona durante el proyecto, eso recae sobre usted porque ellos no están pagando el seguro de compensación laboral”, explicó.

El fiscal Nathan Hochman anunció cargos por delito grave contra seis contratistas sin licencia que buscaron trabajos de reconstrucción en Pacific Palisades (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

El operativo siguió anuncios sin número de licencia en la zona

La operación fue realizada por la división de protección al consumidor de la fiscalía junto con el Contractors State License Board. Según la reconstrucción publicada por NBC Los Angeles, los investigadores revisaron anuncios en línea que no incluían números de licencia, llamaron a los teléfonos publicados y concertaron citas para recibir presupuestos.

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Cuando verificaron los nombres de personas y empresas en los registros estatales, no encontraron licencias activas ni solicitudes pendientes. El operativo derivó en arrestos en abril y junio.

La fiscalía acompañó la ofensiva penal con una campaña de prevención en varios idiomas dirigida a sobrevivientes de incendios. Los materiales alertan sobre señales de riesgo frecuentes, como avisos sin número de licencia o contratistas que presionan para cobrar anticipos elevados.

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Hochman sostuvo que los propietarios son víctimas por la ley y recomendó verificar la licencia en el Contractors State License Board antes de firmar un contrato (NBC Los Angeles)

El caso se produce mientras avanza la reconstrucción en un sector golpeado por el Palisades Fire, que comenzó el 7 de enero de 2025. Según Cal Fire, el incendio arrasó más de 9.000 hectáreas y destruyó más de 6.800 estructuras, además de causar la muerte de 12 civiles.

La ofensiva en Pacific Palisades se suma a otra investigación encubierta anterior en la zona del incendio de Eaton en Altadena. En ese expediente, citado por Los Angeles Times, cinco hombres fueron acusados de intentar participar en tareas de reconstrucción sin licencia, y Hochman advirtió entonces que cada persona con la que trataran podía ser un agente encubierto de las fuerzas de seguridad.

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