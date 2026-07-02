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Por qué Meta irá a juicio por causar posible depresión y ansiedad insomnio en niños y jóvenes

Una demanda asegura que Facebook e Instagram fueron diseñadas para maximizar el tiempo de uso y generar adicción

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La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers rechazó el intento de Meta de archivar la demanda presentada por fiscales generales de 29 estados de Estados Unidos. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)
La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers rechazó el intento de Meta de archivar la demanda presentada por fiscales generales de 29 estados de Estados Unidos. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

La presión judicial sobre Meta sigue creciendo después de que una jueza federal en Estados Unidos rechazara el intento de la compañía de archivar una demanda presentada por los fiscales generales de 29 estados.

El proceso, que involucra a Facebook e Instagram, gira en torno a la acusación de que estas redes sociales estarían diseñadas para generar adicción en niños y jóvenes, provocando posibles efectos graves como depresión, ansiedad e insomnio.

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Cómo comenzó el proceso judicial contra Meta

La demanda colectiva fue presentada por fiscales generales de 29 estados de Estados Unidos, quienes alegan que Meta Platforms diseñó Facebook e Instagram para maximizar el tiempo de uso entre menores, generando hábitos compulsivos que pueden desembocar en daños a la salud mental.

Los estados sostienen que la empresa no solo creó plataformas con características adictivas, sino que también ocultó deliberadamente los riesgos para el público.

Los estados acusan a Meta Platforms de ocultar los riesgos de Facebook e Instagram para la salud mental de los menores.(REUTERS/Mike Blake)
Los estados acusan a Meta Platforms de ocultar los riesgos de Facebook e Instagram para la salud mental de los menores.(REUTERS/Mike Blake)

La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, de Oakland, California, negó la moción de Meta para desestimar las reclamaciones relacionadas con engaño, prácticas desleales y violaciones de la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Línea, conocida como COPPA.

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Este fallo judicial representa un golpe para la empresa, ya que implica que debe enfrentar un juicio en el que se analizará si las plataformas fueron efectivamente diseñadas para provocar adicción en menores y si Meta ocultó información relevante sobre los posibles daños.

La decisión también resalta que Meta incumplió los requisitos de notificación y consentimiento parental exigidos por la normativa COPPA, lo que llevó a la jueza a conceder un fallo sumario a favor de los estados en ese punto particular.

Por qué creen que Meta diseño redes sociales para generar adicción en jóvenes y niños

La base de la demanda contra Meta se centra en la evidencia presentada por los estados, quienes aseguran que las investigaciones han demostrado que el uso frecuente de Facebook e Instagram por parte de menores puede tener consecuencias graves.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La demanda vincula el uso frecuente de Facebook e Instagram en menores con depresión, ansiedad, insomnio, autolesiones y suicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los riesgos identificados se encuentran la depresión, la ansiedad, el insomnio, interferencias con la educación y la vida diaria, así como autolesiones e, incluso, el suicidio.

De acuerdo con la decisión judicial, los fiscales generales interpretan que existen indicios razonables de que las plataformas fueron diseñadas para fomentar el uso compulsivo entre adolescentes, lo que podría considerarse una práctica engañosa si se comprueba que Meta negó haber implementado estos mecanismos adictivos.

En uno de los párrafos clave, la jueza sostiene que si las pruebas demuestran que las plataformas están diseñadas para inducir el uso compulsivo en perjuicio de los menores, un jurado podría considerar que las declaraciones de Meta fueron falsas.

Qué dice Meta ante esta demanda

Por su parte, Meta sostiene que la acusación carece de fundamento, argumentando que no existen pruebas de que haya engañado a los consumidores sobre la supuesta capacidad adictiva de sus plataformas.

Meta afirma que no existen pruebas de engaño y sostiene que la adicción a las redes sociales no es una afección psiquiátrica reconocida oficialmente. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
Meta afirma que no existen pruebas de engaño y sostiene que la adicción a las redes sociales no es una afección psiquiátrica reconocida oficialmente. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

La empresa, con sede en Menlo Park, California, se apoya en el hecho de que la “adicción a las redes sociales” no es una afección psiquiátrica reconocida oficialmente, por lo que, a su entender, las declaraciones públicas y testimonios ante el Congreso de su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, no pueden considerarse falsos.

Además, Meta afirma que no ha violado la ley de privacidad en línea para niños, ya que sus plataformas están dirigidas a una audiencia general y no exclusivamente a menores de 13 años. Sin embargo, la jueza consideró que existe base suficiente para que un jurado examine si la empresa dirigió parcial o totalmente sus servicios a los niños y si cumplió con los requisitos de consentimiento parental.

El proceso contra Meta no solo involucra a la empresa, sino que se inscribe en un litigio multidistrital más amplio supervisado por la misma jueza, que abarca demandas presentadas por más de 2.600 personas, distritos escolares y gobiernos locales.

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