Las ganancias de los fabricantes de chips para IA superan el 4.000% y sacuden Wall Street

Los fabricantes de chips para inteligencia artificial cerraron el primer semestre de 2026 con ganancias que en algunos casos superaron el 4.000% y desplazaron al software como destino del capital inversor (Imagen ilustrativa Infobae)

Los fabricantes de chips para inteligencia artificial protagonizaron el primer semestre de 2026 en los mercados globales: algunas de sus acciones superaron el 4.000% de ganancia en 12 meses, un rendimiento que reescribió récords históricos en varios índices bursátiles y convirtió al sector en el destino favorito del capital inversor, tanto en Asia como en Wall Street.

La causa fue una brecha entre oferta y demanda. Las empresas de IA necesitaron semiconductores y chips de memoria en volúmenes que la industria no podía cubrir. Esa escasez empujó los precios de los componentes al alza y expandió con fuerza los márgenes de los fabricantes.

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La demanda de semiconductores y chips de memoria para centros de datos de IA superó la oferta disponible y elevó los precios de los componentes y las ganancias del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado fue una redistribución de capital a escala global. Los inversores salieron del software y entraron al hardware con una velocidad que, según analistas, no tiene precedentes en la historia reciente de los mercados.

Las cifras que movieron los mercados asiáticos

El epicentro del fenómeno estuvo en Corea del Sur. El índice Kospi acumuló una suba del 123% en el semestre, su mejor primera mitad desde al menos 1990, según un análisis de The Guardian basado en datos del London Stock Exchange Group.

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Corea del Sur concentró el boom de los chips para IA, con un Kospi que subió 123% en el semestre y con avances de 169% para Samsung Electronics y de 303% para SK Hynix (Reuters/Kim Hong-Ji)

Dos empresas explican ese resultado:

Samsung Electronics: +169% en lo que va de 2026.

SK Hynix: +303% desde el 1 de enero.

Ambas reportaron un aumento pronunciado en la demanda por parte de empresas de IA que compiten por chips para sus centros de datos. El Nikkei japonés también avanzó, con una ganancia del 38% en el semestre.

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El salto de las empresas estadounidenses

Las compañías norteamericanas del sector registraron alzas aún más pronunciadas.

En Estados Unidos, Sandisk trepó 780% en 2026 y 4.510% en doce meses, mientras Micron Technology, Western Digital y Seagate Technology registraron fuertes alzas bursátiles (REUTERS/Jim Young/File Photo)

Los cuatro casos más notorios, según The Guardian:

Sandisk: +780% en 2026 y +4.510% en los últimos 12 meses.

Micron Technology: +296% en el semestre.

Western Digital: +240% desde enero.

Seagate Technology: +226% acumulado.

Dan Coatsworth, director de mercados de la plataforma de inversión AJ Bell, resumió el fenómeno con precisión: “La demanda que supera una oferta restringida llevó a un aumento en los precios de los chips de memoria y llevó las acciones de los proveedores a un alza espectacular. Precios de venta más altos y mayor demanda es una combinación poderosa para un crecimiento explosivo de las ganancias”.

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Coatsworth fue más directo aún al valorar la magnitud histórica del movimiento: las cuatro compañías produjeron “el tipo de ganancias en seis meses que normalmente esperarías en décadas de inversión”.

Por qué ocurrió: la lógica detrás del boom

Las empresas de IA compiten por capacidad de cómputo en volúmenes que la industria no tenía preparados. La escasez empujó los precios al alza y expandió los márgenes de los fabricantes.

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Esa dinámica desplazó capital desde el software hacia el hardware. Microsoft lo reflejó con una caída del 24% en 2026 y un mínimo de un año en la última semana de junio.

Apple atribuyó el aumento de precios de iPad y MacBook al encarecimiento de los chips de memoria y habría buscado autorización para comprar chips a la china CXMT (Europa Press)

El encarecimiento llegó también al consumidor: Apple atribuyó la suba de precios de sus iPad y MacBook al costo de los chips, y habría pedido autorización a la administración Trump para adquirirlos a CXMT, empresa china vetada por el Pentágono.

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La apuesta estratégica de Corea del Sur

El gobierno surcoreano interpretó el momento como una oportunidad para consolidar su posición en la industria. El presidente Lee Jae Myung anunció un plan de inversión de más de USD 576.000 millones en varios años, orientado a semiconductores, centros de datos de IA y robótica.

Bajo ese esquema, Samsung y SK Hynix construirán cuatro nuevas plantas de fabricación en la región suroeste del país.

Señales de enfriamiento y rotación de capital

A pesar del rally, los últimos días del semestre mostraron fisuras. Las acciones del sector retrocedieron desde sus máximos recientes a medida que los inversores rotaron hacia otros sectores. Chris Beauchamp, analista jefe de mercados de la plataforma IG, describió el estado de ánimo: “Tras haberse volcado a la IA y la tecnología desde finales de marzo, hay un deseo de proteger ganancias, y los inversores siguen con disposición a vender primero y hacer preguntas después”.

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El gasto masivo anunciado por las grandes compañías de IA también generó inquietud. Los planes de expansión implican mayor endeudamiento y un consumo elevado del flujo de caja, lo que convierte a estas empresas en negocios más intensivos en capital.

El panorama global al cierre del semestre

Más allá de los chips, el primer semestre de 2026 dejó un mapa bursátil mixto a nivel mundial:

S&P 500 (EE.UU.): +7,4%, con cierre en 7.354 puntos a fin de junio.

FTSE 100 (Reino Unido): +5,8%, con una caída desde récord histórico tras el conflicto en Irán.

Petróleo Brent: comenzó el año en USD 60 el barril y cerró junio cerca de USD 72. En el pico de abril llegó a superar los USD 120, cuando el cierre del estrecho de Ormuz generó escasez de suministro.

Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management, proyectó el S&P 500 en 8.200 puntos para junio de 2027, con base en “una economía estadounidense resiliente” y “una fortaleza sostenida en el gasto de capital en IA”.

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El segundo semestre abre con una incógnita: si el hardware sostendrá el ritmo o si la rotación de capital anticipa una corrección más profunda.