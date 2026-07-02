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Las maniobras al estilo comando que usan las celebridades para ocultar dónde se casan

Organizadores de lujo explican que el plan puede incluir reservas simultáneas, cambios de locación tras una filtración y traslados en vehículos coordinados, mientras proveedores reciben la dirección real a último momento

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Hombre con traje y sombrero detrás de arbustos toma fotos con cámara de lente larga en boda al aire libre. Se ven dos anillos y un ramo de flores.
La seguridad en bodas de alto perfil puede llegar al millón de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad en casamientos de celebridades puede costar hasta 1 millón de dolares y movilizar operativos propios de una misión táctica, según informó Wall Street Journal al abordar los rumores sobre una eventual boda de Taylor Swift y Travis Kelce este fin de semana en Madison Square Garden.

Los casamientos de figuras de alto perfil requieren dispositivos caros y complejos porque buscan evitar filtraciones, paparazzi, acosadores y riesgos para invitados con gran patrimonio. Según el medio citado, ese blindaje puede incluir sedes falsas, accesos reservados, varios equipos de seguridad, restricciones a los teléfonos y tecnología contra drones.

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El diario señaló que, si Swift y Kelce se casan, necesitarían un plan de seguridad sin fisuras. Sus representantes no respondieron a las solicitudes de comentarios, según el medio.

Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)
El control de celulares se aplica para frenar imágenes no autorizadas dentro del evento (Instagram)

Michelle Rago, organizadora de eventos de lujo, resumió así el nivel de exigencia de estos montajes: “Nos sentimos como si fuéramos un equipo de operaciones especiales”.

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Melvin Key, capitán de policía retirado de Washington, D.C. y responsable de MVP Worldwide Protection, añadió: “Ahora hay más acosadores, hay más paparazzi, así que la dinámica es más complicada”.

Cómo blindan la privacidad de una boda de celebridades

Proveedores como floristas y catering operan con identidades alternativas por confidencialidad
Proveedores como floristas y catering operan con identidades alternativas por confidencialidad

La protección empieza por el lugar. JoAnn Gregoli, organizadora que ha trabajado con Elton John y George Clooney, explicó a Wall Street Journal que estas parejas suelen buscar recintos con varias entradas, salida subterránea y condiciones parecidas a las de un alojamiento presidencial. La discreción también alcanza a las invitaciones. A veces solo comparte la ciudad y la fecha.

Roman Chiporukha, cofundador de Roman & Erica, comparó esa táctica con aislar a un jurado para reducir el riesgo de filtraciones. Su empresa, además, ha reservado varios espacios a la vez para despistar a quienes intentan seguir el rastro del evento.

Matt Rogers, director de operaciones de Charlie Mike Protective Services en Phoenix, recordó un caso en Colorado en el que su equipo actuó como señuelo después de que se filtraran los detalles y los organizadores cambiaran la sede.

Elton John joven Renate Blauel renata casamiento
Los traslados se organizan con puntos de encuentro y minibuses hacia la locación real (The Grosby Group)

En otras celebraciones, los invitados no saben su destino final hasta el último momento. Sharon Sacks, organizadora de eventos en Calabasas, California, contó que primero aparcan sus vehículos y luego los trasladan en minibús hasta el lugar real.

El cerco también alcanza a quienes trabajan en la boda. Según Elisabeth Brown, directiva en Estados Unidos de Knightsbridge Circle, floristas, servicios de catering y DJ a veces son contratados con nombres falsos, y algunos proveedores solo reciben la dirección exacta la mañana del evento.

En una ocasión, un florista contratado para una boda de alto perfil recibió instrucciones precisas de presentarse en una dirección equivocada la mañana del evento. Solo cuando se verificó su identidad y confidencialidad, el equipo de seguridad le entregó la ubicación real y lo escoltó hasta el recinto, evitando así cualquier filtración accidental.

Los invitados pueden conocer el destino final solo minutos antes del arribo. (Instagram: @selenagomez)
Los invitados pueden conocer el destino final solo minutos antes del arribo. (Instagram: @selenagomez)

El costo y el despliegue de la seguridad

Key afirmó que en las bodas más reservadas pueden intervenir hasta tres equipos de seguridad. Esos grupos suelen combinar compañías privadas y fuerzas del orden locales.

Según Key, las empresas de seguridad privada suelen reclutar personal con experiencia militar o policial. También contratan a agentes retirados del Mossad o del Shin Bet israelíes.

Las sedes falsas se usan como señuelo para confundir a curiosos y fotógrafos. REUTERS/Igor Petyx
Las sedes falsas se usan como señuelo para confundir a curiosos y fotógrafos. REUTERS/Igor Petyx

El gasto puede escalar con rapidez. Rago situó esos servicios en unos 350.000 dólares, mientras que Gregoli dijo haber trabajado en bodas donde la cuenta llegó a 1 millón de dólares porque el recinto quedó asegurado desde una semana antes.

La factura no se limita al personal apostado en el lugar. También incluye vigilancia con drones y dispositivos que interfieren con las señales de esos aparatos.

Sacks resumió ese cambio de escala con una frase recogida por Wall Street Journal: “No somos solo organizadores de bodas, somos un equipo SWAT”. Rogers añadió que la demanda de seguridad privada en su empresa subió 20% frente al año pasado.

La información de las invitaciones se reduce para evitar filtraciones. REUTERS/Dylan Martinez
La información de las invitaciones se reduce para evitar filtraciones. REUTERS/Dylan Martinez

Las amenazas que empujan a extremar las medidas

El endurecimiento de estos protocolos responde a varios frentes a la vez. Los organizadores citan más acosadores, más paparazzi, temor a secuestros y una privacidad cada vez más difícil de preservar.

Rago relató que en la boda de un director ejecutivo una de las mayores preocupaciones era que su exesposa obtuviera información y entrara en la fiesta. En ese caso, dijo, repartieron a los asistentes entre dos hoteles y luego los trasladaron a un tercer sitio.

justin bieber en su boda
Las filtraciones a menudo surgen del entorno cercano de los novios y activan protocolos más estrictos(Captura video de Youtube)

Muchos invitados de alto perfil llegan además con su propio equipo de seguridad. Según Rogers, esa demanda creció en su empresa desde el año pasado.

Los celulares también entran en la lista de riesgos. Algunos organizadores los retiran al llegar, otros los guardan en fundas o colocan pegatinas sobre las cámaras, y hay casos en que se usan sistemas para detectar aparatos introducidos a escondidas durante la celebración.

Gregoli recordó a Wall Street Journal un episodio en Washington, D.C. en el que un dron del equipo de seguridad derribó otro que espiaba una boda. Savage, por su parte, dijo que existe un temor real a secuestros entre invitados de gran fortuna.

Al final, la amenaza que más inquieta a quienes montan estas celebraciones no siempre viene de afuera. Según el periódico, en más de una boda las filtraciones surgieron del propio círculo cercano de los novios o de personas ligadas a su entorno inmediato.

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