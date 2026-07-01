Los hinchas estadounidenses montan una previa masiva en Santa Clara antes del duelo con Bosnia por los 16avos de final del Mundial

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina juegan en el Levi’s Stadium los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA

Las horas previas al encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el Levi’s Stadium, rebautizado durante el torneo como San Francisco Bay Area Stadium, se viven con una intensidad poco habitual incluso para una ciudad acostumbrada a grandes eventos deportivos. El Área de la Bahía de San Francisco, especialmente Santa Clara, se ha transformado en un verdadero epicentro de celebración, gracias a la combinación de iniciativas oficiales, tradiciones futboleras importadas y la participación activa de miles de hinchas estadounidenses. El ambiente de fiesta, teñido de rojo, azul y blanco, refleja la expectativa generada por el primer partido de eliminación directa para los locales en este Mundial.

El clima festivo se percibe en cada rincón de la ciudad, desde los comercios hasta los espacios públicos, donde predominan los colores patrios y los símbolos de la selección nacional. Los preparativos comenzaron días antes, pero alcanzaron su punto máximo el miércoles 1 de julio, cuando diferentes agrupaciones de aficionados y autoridades locales coordinaron múltiples actividades para que la previa del partido tuviera un impacto visible y contagioso. El entusiasmo se traduce en un despliegue de banderas, cánticos y reuniones masivas que anticipan lo que se perfila como una de las jornadas futboleras más vibrantes de la temporada.

PUBLICIDAD

Uno de los ejes centrales de la celebración es la iniciativa denominada “Jersey Day”. En una movida inédita, la Alcaldía de San Francisco declaró oficialmente el 1 de julio como el Día de la Camiseta. La consigna fue clara: todos los empleados públicos, comerciantes y ciudadanos estaban invitados a asistir a sus lugares de trabajo y escuelas luciendo la camiseta de Estados Unidos o vistiendo cualquiera de los colores nacionales. Esta acción buscó no solo reforzar la identificación colectiva con el equipo, sino también crear un efecto visual contundente en toda la ciudad, tiñendo sus calles de los colores rojo, azul y blanco y consolidando una identidad compartida antes del partido.

La Alcaldía de San Francisco declaró el 1 de julio como “Jersey Day” para impulsar el uso de la camiseta de Estados Unidos antes del Mundial

El “Jersey Day” logró una amplia adhesión, convirtiendo la jornada en un despliegue de orgullo nacional. Comercios, oficinas y escuelas se sumaron a la propuesta, generando una marea de camisetas y accesorios alusivos que contribuyeron a que la ciudad respirara fútbol durante todo el día. Este tipo de iniciativas, que combinan lo institucional con lo popular, han demostrado ser un motor fundamental para consolidar el sentido de pertenencia entre los aficionados y fortalecer el apoyo al seleccionado local en momentos clave.

PUBLICIDAD

Al margen de las acciones oficiales, la movilización de los hinchas tuvo uno de sus puntos culminantes en el recibimiento al plantel dirigido por Mauricio Pochettino. Desde su arribo al aeropuerto local, cientos de seguidores se congregaron en las inmediaciones del hotel de concentración, ubicado en el centro de San José, donde el equipo aguardaba el inicio del partido. Los cánticos, banderas y muestras de afecto marcaron la bienvenida a los jugadores, generando una atmósfera de respaldo incondicional que buscó transmitir confianza y energía positiva al grupo.

Esta primera manifestación de apoyo se replicó en las calles a través de las tradicionales caminatas de hinchas hacia los distintos puntos de encuentro de la ciudad. Diversas agrupaciones organizaron desfiles colectivos, evocando las experiencias vividas durante la fase de grupos. La caminata del hincha no solo permitió canalizar la pasión de los seguidores, sino también reforzar la sensación de comunidad y pertenencia entre quienes comparten la ilusión de ver a Estados Unidos avanzar en el torneo.

PUBLICIDAD

Para quienes no lograron conseguir entradas para el estadio, la opción más popular fue sumarse a las fiestas de observación organizadas en diferentes puntos estratégicos del Área de la Bahía. El San Pedro Square de San José fue designado como el epicentro principal de la celebración, donde se instalaron pantallas gigantes adicionales ante la gran demanda de público. Allí, los simpatizantes se reunieron desde temprano, generando un clima de camaradería con música, gastronomía típica y un ambiente festivo que se extendió durante toda la jornada.

Los hinchas de Estados Unidos recibieron al plantel de Mauricio Pochettino en San José con cánticos, banderas y apoyo antes del cruce con Bosnia

En San Francisco, puntos emblemáticos como el Pier 39, Thrive City (en el Chase Center) y China Basin Park congregaron a miles de hinchas que buscaron vivir la experiencia mundialista frente al mar. Estos lugares, habitualmente turísticos, se transformaron en verdaderos estadios al aire libre, permitiendo que quienes no pudieron acceder al Levi’s Stadium también formaran parte de la celebración colectiva. La instalación de pantallas gigantes y la oferta de actividades recreativas consolidaron estos espacios como alternativas ideales para disfrutar el partido en compañía.

PUBLICIDAD

La previa del partido sumó un ingrediente distintivo con la presencia de la comunidad bosnia radicada en Norteamérica, que supera las 300.000 personas. En Santa Clara, restaurantes tradicionales como el Euro Grill se vistieron de azul y amarillo, convirtiéndose en punto de encuentro para los seguidores de Bosnia y Herzegovina. Esta fuerte presencia de la diáspora generó un cruce cultural apasionado pero pacífico con los hinchas locales, enriqueciendo el ambiente con cánticos, banderas y muestras de respeto mutuo. La convivencia de ambas parcialidades, cada una con su identidad y tradiciones, aportó un matiz especial a la jornada y reflejó la diversidad que caracteriza al fútbol en Estados Unidos.

En cuanto al contexto deportivo, Estados Unidos llega a este partido tras caer por 3 a 2 ante Turquía en la última fecha del grupo D, aunque mantuvo el primer puesto de la zona con seis puntos y una diferencia de gol de +4, gracias a la goleada previa ante Paraguay. Por su parte, Bosnia y Herzegovina derrotó por 3 a 1 a Qatar en la última jornada del grupo B y se clasificó a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros, con cuatro unidades y una diferencia de gol de -1. Ambos equipos buscarán avanzar en una instancia que promete emociones fuertes y una atmósfera inigualable en el Área de la Bahía.

PUBLICIDAD