El Interamerican Institute for Democracy organiza un foro sobre fútbol, corrupción y justicia en Miami

El Interamerican Institute for Democracy (IID) realizará este miércoles 1 de julio de 2026 en Trump National Doral Miami el foro “Fútbol, corrupción y justicia”, un encuentro que comenzará a las 11:00 (hora del este de EEUU) y reunirá a periodistas, dirigentes y especialistas vinculados al deporte, los medios y el control institucional.

La apertura estará a cargo de Norberto Spangaro y las conclusiones quedarán en manos de Carlos Sánchez Berzaín, director del instituto. El panel incluirá a Nicolás Pizzi, Tomás N. Regalado, Matías Yofe, Guillermo Tofoni, Luis Gasulla y Mariano Federici, con moderación de Francisco Endara Daza.

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El dato central de la convocatoria es el cruce entre tres ejes: fútbol, corrupción y justicia. La agenda quedó planteada como un foro de discusión sobre la relación entre el poder deportivo, las prácticas irregulares y la respuesta institucional.

Tomás N. Regalado representa a la AFA en Norteamérica

Regalado participará con un perfil que combina representación deportiva y trayectoria periodística. El panelista es el embajador de la Asociación del Fútbol Argentino en los Estados Unidos y América del Norte.

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El ejecutivo también ocupa la vicepresidencia de asuntos estratégicos de negocios en una compañía de medios multiculturales con un alcance mensual superior a 20 millones de personas a través de múltiples marcas. Allí lidera alianzas estratégicas, desarrollo de negocios y crecimiento.

Su carrera unió medios, política y cobertura internacional

Regalado acumuló más de 30 años de experiencia en televisión, radio, medios digitales y cobertura internacional de noticias. Comenzó su carrera a los 15 años en Univision Network News y luego trabajó en Univision, Telemundo y América TeVé.

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Carlos Sánchez Berzaín, director del Interamerican Institute for Democracy

En 2000 se incorporó a la Oficina de Transmisiones a Cuba como productor, presentador y corresponsal en la Casa Blanca. Desde ese cargo cubrió el huracán Andrew, los ataques del 11 de septiembre y múltiples elecciones presidenciales.

Mariano Federici también integrará el foro junto con Guillermo Tofoni, Matías Yofe, Luis Gasulla y Nicolás Pizzi.

El IID, con sede en Miami, es un think tank privado sin fines de lucro dedicado a la promoción de la libertad, los derechos humanos y la institucionalidad democrática en todo el continente americano.

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El IID es un centro de pensamiento, integrado por académicos, profesionales y figuras públicas de distintas nacionalidades, dedicado a promover la libertad, la democracia y los derechos humanos mediante investigaciones, coloquios y actividades orientadas al debate plural. Su misión es consolidar espacios de reflexión que fortalezcan la resistencia democrática frente a escenarios de retroceso autoritario.