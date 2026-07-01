El FBI concluye que las tres notas del caso Nancy Guthrie son falsas, incluso la que decía que estaba muerta

El hallazgo de que todas las notas de rescate eran falsas modificó el rumbo de la investigación y dejó interrogantes sobre el verdadero motivo detrás del caso Guthrie (REUTERS/Rebecca Noble/File Photo)

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, experimentó un cambio sustancial luego de que el FBI determinó que las tres notas atribuidas a un supuesto secuestro resultaron ser falsas.

Esta decisión, confirmada por Reuters a través de fuentes federales y policiales, diluye la hipótesis de un secuestro extorsivo y deja sin sustento la versión que dominó la cobertura mediática desde inicios de febrero.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la causa permanece abierta y bajo análisis forense, con la familia manteniendo la búsqueda activa y la recompensa vigente.

La agencia federal descartó la autenticidad de los mensajes y redirigió la investigación hacia otros posibles escenarios (REUTERS/Rebecca Noble)

Investigación federal y las comunicaciones apócrifas

La intervención de la agencia federal comenzó con el análisis de todas las comunicaciones asociadas a la desaparición de Nancy Guthrie.

Un funcionario del FBI, citado por Reuters, afirmó que ninguna de las tres notas recibidas —dos de ellas presentadas como pedidos de rescate y una más reciente con supuesta información sobre los autores— es considerada auténtica. Esta evaluación fue confirmada por una segunda fuente policial, lo que llevó a las autoridades a descartar el secuestro extorsivo como móvil principal.

PUBLICIDAD

La oficina del sheriff del condado de Pima, que conduce la investigación general, decidió remitir las consultas sobre las notas al FBI.

Su vocera, Angelica Carrillo, aseguró que no existen novedades y que tanto las muestras de ADN como las pruebas de video continúan bajo análisis forense. Esta falta de avances refuerza la incertidumbre sobre el paradero de la mujer, de 84 años y con problemas de movilidad y salud.

PUBLICIDAD

Las autoridades locales siguen colaborando con el FBI mientras el análisis forense y la búsqueda continúan abiertos (REUTERS/Rebecca Noble)

Las tres comunicaciones analizadas por los federales llegaron inicialmente a distintos medios, incluyendo a TMZ.com. La primera nota, según la información divulgada por ese portal, exigía una suma “de millones” en criptomonedas y establecía dos fechas límite para el pago: el 5 y el 9 de febrero.

La segunda nota, difundida la semana pasada por la cadena NBC News, aseguraba que para ese momento Nancy Guthrie ya había fallecido. El texto no solicitaba dinero ni ofrecía datos sobre el cuerpo. Los investigadores del FBI determinaron que las dos comunicaciones provenían de un mismo remitente, aunque no detallaron la metodología empleada para llegar a esa conclusión.

PUBLICIDAD

Al intentar verificar la autenticidad de la primera nota, el FBI realizó un depósito de criptomonedas en la cuenta señalada, pero el dinero nunca fue reclamado. Este elemento, sumado a otros procedimientos que no fueron especificados, llevó a las autoridades a concluir que las notas no guardaban relación con la desaparición de Guthrie.

El tercer mensaje, también descartado, fue recibido por TMZ.com y contenía la afirmación de que el autor conocía la identidad de los secuestradores y poseía videos del “principal involucrado” y de la víctima en el día en que habría fallecido. Tampoco en este caso el FBI detalló los pasos que permitieron descartar la autenticidad del mensaje.

PUBLICIDAD

La última vez que se vio a Nancy Guthrie fue en su domicilio de Tucson, tras una noche con parte de su familia (REUTERS/Rebecca Noble/File Photo)

El rol de la familia Guthrie y la exposición pública

Desde el primer momento, la familia de Savannah Guthrie impulsó la atención mediática sobre el caso. La periodista, copresentadora del programa Today en NBC, utilizó sus redes sociales y su espacio en televisión para solicitar a los supuestos captores que abrieran un canal de comunicación directo. En uno de los mensajes difundidos junto a sus hermanos, Savannah declaró: “Pagaremos”, haciendo explícita la intención de cumplir con cualquier pedido de rescate. Esta exposición pública contribuyó a instalar la hipótesis del secuestro en la agenda mediática.

Luego de la difusión de la segunda nota, la conductora volvió a solicitar colaboración ciudadana para esclarecer el caso y recordó que la familia mantiene una recompensa de USD 1.000.000 para quien aporte información relevante.

PUBLICIDAD

La periodista describió el estado de sus allegados como “agonía” desde la desaparición de su madre, una situación que se prolongó sin novedades sustanciales desde el 31 de enero, día en que Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa de Tucson, Arizona, tras compartir la noche con su hija mayor, Annie Guthrie, y su yerno.

La conductora televisiva y sus hermanos mantienen la recompensa y apelan a la colaboración ciudadana para hallar a su madre (Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Evidencia forense y el escenario de incertidumbre

El avance de la investigación se vio condicionado por la falta de resultados contundentes en las pruebas genéticas y de video. Las autoridades confirmaron que la sangre hallada en el porche delantero de la vivienda pertenecía a Nancy Guthrie, lo que reforzó el carácter violento del episodio.

PUBLICIDAD

A mediados de febrero, el FBI y la oficina del sheriff difundieron imágenes de vigilancia que mostraban a un individuo armado y cubierto con un pasamontañas manipulando la cámara del timbre poco antes de la desaparición.

Las muestras genéticas obtenidas de un guante encontrado cerca del domicilio, similar al que llevaba el sospechoso, no coincidieron con perfiles conocidos en bases de datos nacionales.

PUBLICIDAD

El ADN hallado y las imágenes de un sospechoso encapuchado no han permitido esclarecer qué ocurrió la noche de la desaparición (FBI)

La falta de coincidencias en el análisis forense y la ausencia de comunicaciones genuinas dejaron el caso en una fase de incertidumbre. La investigación permanece bajo la órbita de las autoridades federales y locales, sin que se hayan divulgado nuevos indicios.

A pesar de ello, Savannah expresó que la familia sigue “avivando las brasas de la esperanza” de que su madre esté viva, aunque reconoció que existe la posibilidad de que ya no lo esté.

La exposición pública del caso, el papel de los medios y la actuación de las autoridades federales dibujaron un escenario donde la búsqueda de respuestas sigue abierta y la familia mantiene la expectativa de encontrar a Nancy Guthrie o, al menos, de conocer el desenlace real de su desaparición.