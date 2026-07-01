Estados Unidos

Florida otorga permisos de estacionamiento permanente desde el 1 de julio: requisitos y cómo solicitarlo

La norma indica que las personas con discapacidad de por vida gestionan el trámite solo una vez y quedan exentas de renovarlo cada cuatro años

Guardar
Mano de persona sostiene un permiso azul de estacionamiento para personas con discapacidad dentro de un coche, en un estacionamiento subterráneo
Las personas con discapacidad motora de larga duración o discapacidad visual certificada pueden solicitar sin costo un permiso de estacionamiento o una placa permanente en Florida (Palm Beach County Tax Collector).

La Ley HB 961 de Florida, que entrará en vigor este miércoles 1 de julio, introducirá un cambio en la normativa de accesibilidad para personas con discapacidad en el ámbito vehicular. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) otorgará permisos de estacionamiento vitalicios a quienes presenten una discapacidad certificada permanente.

La nueva norma eliminó el requisito de renovación periódica cada cuatro años que rige actualmente. Por lo tanto, el permiso no tendrá fecha de caducidad y será válido hasta el fallecimiento del titular. A su vez, incluirá una leyenda visible que indique que el permiso no tiene fecha de vencimiento.

PUBLICIDAD

Cómo solicitar el permiso permanente

Las personas con una discapacidad motora de por vida o con una discapacidad visual certificada pueden solicitar un permiso de estacionamiento o una placa de matrícula permanente para personas con discapacidad. El trámite no tiene costo.

Para solicitar el permiso, los residentes de Florida deben presentar en persona o enviar por correo la documentación en un centro de servicios de vehículos motorizados. Se requiere:

PUBLICIDAD

  • La solicitud HSMV 83039 completa.
  • Constancia de la discapacidad, según lo indicado en el formulario HSMV 83039, acompañada por una Declaración de Certificación con la firma de una autoridad certificadora.
  • Licencia de conducir o tarjeta de identificación. Si la condición de la persona impide que pueda acudir o ser trasladada al centro para tramitar esos documentos, un médico certificador puede completar y firmar la sección de exención del formulario HSMV 83146, para que no sea obligatorio incluir en el permiso el número de licencia o de identificación.

En caso de reemplazo de un permiso informado como perdido o robado, se debe presentar el formulario HSMV 83146 (Solicitud de reemplazo de placa de matrícula). La persona que haya recibido un permiso vitalicio previamente puede presentar un certificado de discapacidad emitido en cualquier momento para solicitar el reemplazo. De este modo, no se requiere solicitar un nuevo certificado a una autoridad médica certificadora.

El FLHSMV solo exigirá documentación médica adicional para reemplazar un permiso permanente en caso de extravío o robo (AP Foto/Rebecca Blackwell).
El FLHSMV solo exigirá documentación médica adicional para reemplazar un permiso permanente en caso de extravío o robo (AP Foto/Rebecca Blackwell).

Quién puede firmar un certificado de discapacidad

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV), entre las autoridades médicas certificadoras se incluyen:

  • Un médico con licencia.
  • Un médico podólogo con licencia.
  • Un optometrista con licencia.
  • Un enfermero o enfermera registrada de práctica avanzada con licencia.
  • Un asistente médico con licencia.
  • Un médico con una licencia equivalente de otro estado también puede intervenir, siempre que la solicitud incluya documentación que acredite esa habilitación y que el profesional firme el formulario HSMV 83039. En ese documento debe dejar constancia de que conoce las pautas de elegibilidad vigentes en este estado.

Por otro lado, un veterano que ya haya sido evaluado y certificado por el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos o por alguna rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como con discapacidad permanente y total, por una condición vinculada al servicio, puede presentar una Carta Formulario 27-333, o un documento equivalente, emitido dentro de los últimos 12 meses, en reemplazo del certificado de discapacidad.

Sanciones por uso indebido de permisos de estacionamiento para personas con discapacidad

El uso de un permiso de estacionamiento para personas con discapacidad por parte de alguien que no sea el titular constituye un delito menor de segundo grado en Florida. Esta infracción puede sancionarse con una multa o penas de hasta seis meses de detención.

Asimismo, emplear el permiso de manera incorrecta implica el pago de una multa que duplica el valor de una infracción común por estacionamiento en espacios reservados.

Los permisos no son transferibles y no pueden ser utilizados por familiares, incluso para diligencias relacionadas con la persona con discapacidad. Si el titular no se encuentra presente al momento de utilizar el permiso, la multa asciende a USD 1.000.

Temas Relacionados

DiscapacidadSeguridad vialPersonas con discapacidadFloridaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fiebre por la camiseta de Estados Unidos en el Mundial: Nike se queda sin stock y miles de hinchas buscan cómo conseguirla antes del próximo partido

El fenómeno coincide con el mejor momento comercial del seleccionado y expone demoras de abastecimiento en plena competencia, con un ejecutivo del sector que advierte que el inventario podría terminarse en días si no llegan más unidades

Fiebre por la camiseta de Estados Unidos en el Mundial: Nike se queda sin stock y miles de hinchas buscan cómo conseguirla antes del próximo partido

Miami-Dade ofrece apoyo económico de hasta USD 5.000 a pequeños negocios: quiénes califican y cómo pedirlo

El condado difundió los requisitos, el calendario y las sedes para acceder al beneficio, además de detallar qué gastos se permiten y cuáles quedan fuera del apoyo

Miami-Dade ofrece apoyo económico de hasta USD 5.000 a pequeños negocios: quiénes califican y cómo pedirlo

La "cúpula de calor" amenaza con condiciones sofocantes para los hinchas y jugadores del Mundial 2026

Las alertas por temperaturas y humedad se extienden desde Filadelfia hasta Boston, Nueva York y Washington, con índices previstos de 40 a 46°C, y noches sin alivio térmico en eventos masivos

La "cúpula de calor" amenaza con condiciones sofocantes para los hinchas y jugadores del Mundial 2026

Nueva York homenajea a los Knicks campeones con calles temporales en su honor: dónde encontrarlas

La Alcaldía y el Departamento de Transporte de la ciudad colocaron placas azules y naranjas para cada integrante de la franquicia, con su nombre y número de camiseta. Permanecerán instaladas durante cuatro semanas

Nueva York homenajea a los Knicks campeones con calles temporales en su honor: dónde encontrarlas

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron el trimestre con sus mayores alzas en seis años

Los principales índices de Wall Street consolidaron un primer semestre por encima de lo anticipado, pese a la tensión por Irán y la presión sobre los valores ligados a la IA, con el Dow también en verde

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron el trimestre con sus mayores alzas en seis años

TECNO

Google Finance: qué es y cómo rastrear mercados financieros de todo el mundo gratis

Google Finance: qué es y cómo rastrear mercados financieros de todo el mundo gratis

Así superó la TIGGO 9 de Chery una prueba de choque múltiple: casi intacto y seguridad para pasajeros

Prime Video revela el primer avance de ‘La Hipótesis del Amor’, una de las películas más buscadas en internet

Qué riesgos implica ingresar a Roja Directa y Tarjeta Roja para ver Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Sismo en México de magnitud 6.1: cómo activar el celular Android para la alerta de Google

ENTRETENIMIENTO

“Este personaje me llevó a un lugar en el que no había estado nunca”, afirmó Hugh Jackman sobre Robin Hood

“Este personaje me llevó a un lugar en el que no había estado nunca”, afirmó Hugh Jackman sobre Robin Hood

“Si amas la película original, reconocerás perfectamente la historia”, afirmó Thomas Kail sobre la remake de Moana

Así es la Barbie de Miley Cyrus: el nuevo lanzamiento de Mattel para coleccionistas

Jennifer Lopez afirma que “las rupturas no son un fracaso” dos años después de su divorcio de Ben Affleck

El creador de ‘Yellowstone’ aborda los rumores de tensión con Kevin Costner tras su salida de “Yellowstone”

MUNDO

La policía de Mónaco busca al autor del atentado: una explosión dejó heridos, entre ellos un magnate de origen ucraniano

La policía de Mónaco busca al autor del atentado: una explosión dejó heridos, entre ellos un magnate de origen ucraniano

Irán volvió a condicionar la reanudación de las negociaciones con Estados Unidos

Qué es la curaduría y por qué no tiene nada que ver con la decoración

Qatar ratificó su papel como mediador entre Estados Unidos e Irán y apuesta por mantener abiertas las negociaciones

Sudáfrica: violencia xenófoba y saqueos generalizados al vencer el plazo límite anti inmigrante