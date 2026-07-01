Estados Unidos lideró el aumento mundial de emisiones de CO2 por volver al uso de carbón

Estados Unidos impulsó más de un tercio del incremento global de emisiones de CO2 en 2025, según un informe que señala el regreso del carbón por el encarecimiento del gas natural (REUTERS/Carlin Stiehl)

Estados Unidos fue responsable de más de un tercio del aumento de las emisiones mundiales de CO2 en 2025, según un informe publicado este lunes 30 de junio por el Instituto de Energía en colaboración con Ember, el Instituto Kearney y KPMG. El detonante fue el encarecimiento del gas natural, que empujó a las eléctricas del país a reemplazarlo con carbón —el combustible fósil más contaminante— e invirtió una tendencia a la baja que se mantenía desde hacía una década.

El dato resulta llamativo porque el resto del mundo avanzó en dirección contraria. Mientras las emisiones globales del sector energético subieron 1,1% hasta 35.806 millones de toneladas métricas de CO2, la mayor parte del crecimiento se concentró en un solo país que ya venía reduciendo sus emisiones de forma sostenida.

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Mientras las emisiones energéticas crecieron 1,1% a nivel mundial, el salto se concentró en Estados Unidos, que venía reduciendo su huella de carbono durante una década (EFE/EPA/ATEF SAFADI)

El informe, citado por Reuters, describe el giro de América del Norte como una ruptura con la tendencia de los últimos 10 años, durante los cuales las emisiones de la región caían en promedio 0,7% al año.

El papel de Estados Unidos en el aumento global de emisiones

El consumo de carbón en Estados Unidos creció 10% en 2025. Ese salto revirtió el proceso gradual de sustitución hacia fuentes más limpias que el país venía ejecutando y fue el principal motor del alza en las emisiones del país.

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La infografía detalla cómo Estados Unidos impulsó un tercio del aumento global de emisiones de CO₂ en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La razón fue económica antes que política. Cuando el precio del gas natural sube, las compañías eléctricas buscan alternativas más baratas para generar electricidad.

El carbón, pese a emitir más CO2 por unidad de energía producida, se vuelve competitivo cuando el gas se encarece. Ese mecanismo de mercado —conocido en el sector como “sustitución de combustible”— explica por qué un aumento en los precios del gas puede traducirse directamente en más toneladas de carbono en la atmósfera.

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Por qué el precio del gas empujó de vuelta al carbón

El crecimiento de la demanda de gas no fue uniforme. Según el informe del Instituto de Energía, el aumento se concentró en Europa, Oriente Medio y América del Norte.

El consumo de carbón en Estados Unidos subió 10% en 2025, revirtiendo la tendencia de sustitución por energías más limpias e impulsando el aumento de emisiones (REUTERS/Jim Urquhart)

Ese incremento de la demanda en múltiples regiones al mismo tiempo tensó los mercados y elevó los precios. Europa e India dependían de importaciones para casi la mitad de su suministro, lo que los dejó más expuestos a la volatilidad.

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En Estados Unidos, donde la infraestructura de generación con carbón aún existe en gran escala, la respuesta fue retomar ese combustible.

Comparación con China y Europa

Las cifras de China y Europa cuentan una historia diferente:

China: sus emisiones del sector energético subieron 0,7% en 2025. El país sigue siendo el mayor emisor del mundo en términos absolutos, pero su tasa de crecimiento fue inferior a la de Estados Unidos y muy por debajo del ritmo que mantuvo en décadas anteriores.

Europa: las emisiones crecieron 0,5%, pese a que la demanda de gas también aumentó en la región. El bloque lleva años reduciendo su dependencia del carbón —cuyo consumo cayó en la Unión Europea— y compensa con renovables una parte creciente de su electricidad.

América del Norte: rompió su tendencia de una década de descensos y se convirtió en el principal contribuyente al alza global, según los cálculos del informe recogidos por Reuters.

El contraste entre estas tres regiones ilustra que el aumento global no fue homogéneo: un único país concentró una porción desproporcionada del crecimiento.

El avance de las renovables como contrapeso

La expansión de las energías limpias fue el dato más alentador del informe. La generación renovable creció 9,1% en 2025, con la energía solar a la cabeza: su producción se disparó 30% en un solo año.

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El informe destaca que el encarecimiento del gas natural tensó los mercados globales, con efectos dispares: China y Europa aumentaron emisiones, pero a menor ritmo y con mayor incorporación de renovables (AP foto/Matthias Schrader)

Por primera vez fuera del período de la pandemia de COVID-19, la combinación de energía eólica y solar aportó más energía nueva al sistema global que cualquier combustible fósil individual. Toda la electricidad adicional generada en el mundo durante 2025 provino de fuentes de bajo carbono.

Aun así, el carbón, el petróleo y el gas también alcanzaron máximos históricos de consumo. El informe describe un sistema energético que crece en todos sus frentes al mismo tiempo: las renovables avanzan, pero la demanda total sube tan rápido que los combustibles fósiles no retroceden en términos absolutos.

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Demanda energética global y nuevos factores de presión

La demanda eléctrica mundial creció 3% en 2025, por encima del aumento de 1,7% en la oferta total de energía. Los vehículos eléctricos, los centros de datos y la inteligencia artificial fueron los principales motores de ese crecimiento.

La demanda eléctrica mundial creció 3%, impulsada por autos eléctricos, centros de datos e inteligencia artificial; las renovables avanzaron, pero los fósiles marcaron récords históricos de consumo (REUTERS/Carlin Stiehl)

El informe incluye por primera vez datos sobre el consumo de los centros de datos: usaron 788 teravatios hora (TWh) de electricidad en 2025, lo que representa 2% de la demanda eléctrica global y 15% del incremento registrado ese año.

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El consumo de petróleo también aumentó: la demanda global subió 1,3% hasta 103 millones de barriles por día. En China, en cambio, el uso de gasolina y diésel cayó, una señal de que la electrificación del transporte avanza a mayor velocidad en ese país.