Advierten que los incendios forestales aumentan la contaminación por ozono

En Estados Unidos los incendios forestales provocaron un aumento en la contaminación por ozono superficial, una sustancia dañina para la salud humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad del aire en los Estados Unidos enfrenta un nuevo desafío. En los últimos años, los incendios forestales provocaron un aumento en la contaminación por ozono superficial, una sustancia conocida por sus efectos adversos en la salud humana.

Se encuentra cerca de la superficie terrestre y resulta perjudicial cuando sus concentraciones aumentan, a diferencia de la capa de ozono estratosférica, ubicada en las capas altas de la atmósfera, que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta del sol.

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Las políticas implementadas para mejorar la situación a lo largo de las décadas anteriores muestran retrocesos debido a la intensificación de incendios, según una reciente investigación publicada en la revista Science y liderada por científicos de la Universidad de Iowa.

El impacto de los incendios forestales sobre la calidad del aire y la salud

El ozono superficial es un contaminante que se forma a nivel del suelo por la reacción de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y óxidos de nitrógeno (NOx) bajo la luz solar. Este gas afecta la salud humana al causar daños en el tejido pulmonar y agravar enfermedades respiratorias, además de perjudicar cultivos y vegetación.

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Según datos de la NASA, la reducción de emisiones de NOx en el este de Estados Unidos, impulsada por políticas como la Ley de Aire Limpio, permitió disminuir los niveles de esta sustancia.

Desde 2015 la contaminación por ozono superficial creció en muchas zonas de Estados Unidos, revirtiendo logros ambientales previos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la investigación revela que los incendios forestales revirtieron los logros en la reducción de la contaminación por ozono superficial en gran parte de Estados Unidos. Si bien desde 2003 se habían logrado descensos en los niveles de este gas, esa tendencia cambió a partir de 2015.

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La contaminación por ozono aumentó entre ese año y 2024, lo que generó condiciones de aire insalubre en amplias zonas del país.

El estudio muestra que la incidencia de muertes prematuras relacionadas con el ozono procedente de incendios creció un 46% después de 2013 en Estados Unidos. Los autores calcularon un incremento de 318 muertes prematuras por año vinculadas a este fenómeno desde ese año, una cifra que se apoya en datos recogidos en el periodo 2003-2024. Solo en 2023, se registraron 7.974 muertes prematuras atribuibles al smog, es decir, ozono superficial.

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A partir de 2022 y hasta 2024, los incendios expusieron a 43 millones de personas a condiciones que no cumplen con los estándares de calidad del aire, lo que impidió la aplicación de límites más estrictos en la normativa sobre ozono. Los autores advierten que esta contaminación afecta no solo a las áreas cercanas a los incendios, sino también a regiones situadas a cientos o miles de kilómetros, debido al transporte de contaminantes atmosféricos a gran distancia.

Una radiografía diaria del ozono: datos, satélites y algoritmos

La contaminación por ozono afecta no solo áreas cercanas a incendios sino también regiones a cientos o miles de kilómetros de distancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para producir estas conclusiones, el equipo de investigación desarrolló un conjunto de datos de alta resolución sobre la concentración diaria de ozono superficial en Estados Unidos, cubriendo el período de 2003 a 2024. El artículo explica que este trabajo se realizó utilizando técnicas de deep learning, que permitieron combinar información de aproximadamente 1.000 estaciones terrestres y datos satelitales para cubrir todo el territorio, incluso las áreas rurales donde los medidores son escasos.

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Los científicos dividieron el país en una cuadrícula de un kilómetro por un kilómetro para calcular los niveles de ozono y estimar el número de muertes prematuras.

Para esto, utilizaron una fórmula que toma en cuenta la esperanza de vida, la exposición promedio y la densidad poblacional. Los autores destacan que, si se eliminara el efecto de los incendios, los niveles de ozono hubieran seguido descendiendo, lo que atribuye el cambio de tendencia principalmente a las emisiones de incendios forestales.

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El artículo también compara el impacto del ozono con el de otros contaminantes, como el carbono negro, vinculado a enfermedades respiratorias y cardíacas. Jun Wang, uno de los autores, señala que “si bien existen diferencias regionales, en general el impacto del ozono superficial siempre es mayor que el del carbono negro”.

La urgencia de actualizar estrategias ante incendios cada vez más frecuentes

Las políticas de reducción de emisiones deben considerar el impacto creciente de los incendios forestales y su efecto en la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) fija los estándares estadounidenses, la responsabilidad de gestionar emergencias recae en los estados y municipios. Wang remarca que las autoridades locales deben demostrar que la contaminación proviene de incendios lejanos para presentar reclamos ante la EPA, un procedimiento que pierde efectividad ante la frecuencia creciente de estos eventos.

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La investigación advierte que la intensificación de los incendios forestales, asociada al cambio climático, podría agravar aún más la situación. La temporada de incendios de 2023 en Canadá generó niveles de ozono que superaron los estándares federales para 148 millones de estadounidenses, lo que representa el 44% de la población del país.

La evidencia presentada sugiere que las políticas de reducción de emisiones deben considerar el impacto creciente de los incendios forestales y su efecto en la salud pública. El estudio enfatiza la necesidad de estrategias que aborden tanto las fuentes locales como las remotas de contaminación para sostener el progreso alcanzado en materia de calidad del aire.

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