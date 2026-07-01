Atlanta vive un récord de público y fiesta multicultural: así se desbordan los estadios y Fan Fest del Mundial

Atlanta ya definió su próximo partido del Mundial 2026 y Congo enfrentará a Inglaterra el miércoles al mediodía en dieciseisavos (REUTERS/Claudia Greco)

La ciudad de Atlanta ya tiene definido su próximo partido del Mundial 2026: Congo volverá el miércoles al estadio de la ciudad para enfrentar a Inglaterra al mediodía, en un cruce de dieciseisavos que llega en medio de cifras récord de asistencia y de una creciente presión logística en torno al tránsito, las entradas y el Fan Fest.

El torneo de este año ya es el más concurrido de la historia, según informó The Atlanta Journal-Constitution. La asistencia global superó el récord previo de unos 3,6 millones de aficionados, establecido en la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos, y la edición actual rebasó esa marca el viernes.

PUBLICIDAD

En Atlanta, los primeros cuatro partidos en el estadio reunieron a más de 270.000 espectadores. El Fan Fest de Centennial Olympic Park también registró cifras inéditas: cerca de 275.000 personas lo visitaron durante los primeros 10 días del torneo, el nivel más alto entre las ciudades sede de Estados Unidos, de acuerdo con los organizadores.

La próxima cita en Atlanta: Inglaterra-Congo, con récord de público y tensión logística

La próxima cita local será Inglaterra-Congo. El seleccionado africano avanzó a dieciseisavos en su primera Copa del Mundo desde 1974, después de vencer 3-1 a Uzbekistán con una remontada de tres goles consecutivos.

PUBLICIDAD

Congo avanzó a dieciseisavos en su primera Copa del Mundo desde 1974 tras vencer 3-1 a Uzbekistán con una remontada (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)

Congo avanzó con una remontada de tres goles y jugará el miércoles al mediodía

La clasificación se resolvió en el segundo tiempo. Yoane Wissa marcó el empate a los 68 minutos de penal, tras frenar en la carrera y descolocar al arquero de Uzbekistán, antes de definir abajo, a la derecha.

Después llegó el gol de Fiston Mayele a los 78 minutos, el tanto que puso a Congo en ventaja y encaminó el pase a la fase eliminatoria.

PUBLICIDAD

Wissa volvió a aparecer unos ocho minutos antes del final y selló la victoria con su segundo gol del partido; además, había anotado también en el primer minuto del tiempo añadido, según relató el diario en su cobertura en directo.

La reacción del público fue inmediata tanto en el estadio como fuera de él. Atlanta Stadium estalló en vítores y cánticos durante la remontada congoleña, mientras en el Fan Fest hubo celebraciones en cuanto llegó el tercer gol.

PUBLICIDAD

Algunos aficionados saltaron y bailaron. Otros subieron al escenario y agitaron banderas para acompañar una victoria que aseguró el cruce ante Inglaterra.

Joyce Mukalamusi, aficionada de Congo, explicó al medio el peso simbólico del triunfo: “Esto es grande para nuestro país, el genocidio, todo lo que está pasando en nuestro país... esto nos está poniendo al frente. Así que esto es grande, mi corazón está lleno. Hay ambiente por todas partes”.

PUBLICIDAD

El récord de público en el Fan Fest de Atlanta expuso demoras de hasta tres horas, empujones en el ingreso y pedidos para frenar la entrega de entradas (REUTERS/Megan Varner)

Paulanina Janet, también congoleña, resumió el clima de la jornada con otra frase recogida por la publicación: “Estoy muy feliz, muy feliz. Estoy eufórica con mi país”. Después de la victoria, se sumó a otros hinchas en la pista de baile del festival.

El Fan Fest batió récords de asistencia y tuvo demoras de hasta tres horas

La masividad del torneo en Atlanta también expuso problemas de acceso en el Fan Fest. En un momento de la jornada, los organizadores mantuvieron al público esperando afuera y, cuando reabrieron el ingreso, la multitud avanzó con empujones.

PUBLICIDAD

Un organizador del evento tomó el micrófono para pedir que la gente retrocediera y redujera la velocidad: “¡Todo el mundo para atrás! Literalmente están atropellando a alguien”. Luego pidió la asistencia de los bomberos.

Quienes lograron entrar celebraron el acceso al parque después de largas demoras. Algunos dijeron que habían esperado hasta tres horas en la fila.

Jessica Gonzalez, asistente al Fan Fest e hincha de Colombia, contó al diario que estuvo unas dos horas esperando para ingresar.

“Hacía mucho calor. Los policías y el personal de seguridad nos dieron agua y Gatorade gratis, pero creo que la FIFA tiene que dejar de entregar entradas si ya se superó la capacidad”, dijo.

PUBLICIDAD

Los primeros cuatro partidos en Atlanta reunieron a más de 270.000 espectadores en el estadio durante el Mundial 2026 (AP Foto/Mike Stewart)

La jornada también tuvo un componente simbólico para los aficionados congoleños por la ausencia de Lumumba Vea, un reconocido seguidor de la selección de la República Democrática del Congo.

Aunque no estuvo presente, su figura fue evocada durante el partido ante Uzbekistán después de que se le negara una visa para entrar a Estados Unidos el sábado.

PUBLICIDAD