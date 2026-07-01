Estados Unidos

Cuál es el estado más patriota de Estados Unidos en 2026 y por qué

La medición cruza indicadores de compromiso militar y cívico, y deja una señal clara sobre qué conductas pesan más que los símbolos en la previa del 4 de julio

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Virginia lideró el ranking de patriotismo en Estados Unidos para 2026 con 70,07 puntos, según el estudio de WalletHub (IMAGN IMAGES vía Reuters/Kiyoshi Mio)
Virginia lideró el ranking de patriotismo en Estados Unidos para 2026 con 70,07 puntos, según el estudio de WalletHub (IMAGN IMAGES vía Reuters/Kiyoshi Mio)

Virginia lideró el ranking de patriotismo en Estados Unidos para 2026 con una puntuación de 70,07, según un estudio de la firma de finanzas personales WalletHub.

El informe vinculó ese resultado con variables de servicio al país y participación ciudadana, en la antesala del Día de la Independencia, y comparó a los 50 estados con un índice construido a partir de indicadores cuantificables.

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La conclusión central del relevamiento fue que los estados mejor posicionados no se destacaron por símbolos o celebraciones, sino por una combinación de compromiso militar y compromiso cívico.

Según explicó USA TODAY, el estudio definió el “patriotismo” como un conjunto de conductas medibles y evaluó 13 métricas distribuidas en dos dimensiones —compromiso militar y compromiso cívico—, con variables que van desde la presencia de militares en servicio activo y el número de veteranos hasta la participación electoral y el voluntariado.

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Virginia quedó al frente del listado por la combinación de una presencia elevada de personal militar en servicio activo por población civil y una participación electoral superior a la media: 72,9% en la elección presidencial de 2024, frente al 66% nacional, según destacó USA TODAY.

Esa combinación de servicio y participación ciudadana fue determinante para que Virginia terminara con el puntaje más alto del índice.

Cómo se armó el ranking de WalletHub y qué midió

El ranking de patriotismo en Estados Unidos midió 13 métricas de compromiso militar y compromiso cívico en los 50 estados (REUTERS/Thomas Machowicz)
El ranking de patriotismo en Estados Unidos midió 13 métricas de compromiso militar y compromiso cívico en los 50 estados (REUTERS/Thomas Machowicz)

En una síntesis del ranking, la emisora estadounidense WHP 580, emisora estadounidense del grupo iHeart, también señaló que la clasificación se construyó con 13 indicadores. Entre ellos mencionó el alistamiento militar, la proporción de veteranos, la participación electoral y el número de voluntarios de AmeriCorps por habitante, como parte del conjunto de variables consideradas.

Bajo esa lógica, el relevamiento no se enfocó en el despliegue de banderas, actos públicos o celebraciones del 4 de julio. El eje fue la comparación de comportamientos cuantificables vinculados con el servicio y la participación institucional, tal como los describieron los medios que reseñaron el informe.

Los estados con mejores posiciones y el lugar de Virginia

El podio del ranking ubicó a Montana en el segundo lugar y a Vermont en el tercero. WHP 580 remarcó esa misma secuencia y la relacionó con el desempeño de ambos estados en variables de compromiso cívico y comunitario que integraron el índice, en línea con el enfoque general del estudio.

El grupo de los 10 primeros puestos quedó integrado, además, por Colorado, Oregon, Dakota del Norte, Washington, Maryland, Minnesota y New Hampshire, de acuerdo con la lista difundida por USA TODAY. Según esa publicación, los 10 primeros reflejaron el mejor rendimiento global al cruzar los indicadores de compromiso militar y cívico que ponderó WalletHub.

Los últimos puestos: Nueva York, Arkansas y los 10 últimos

Arkansas quedó último en el ranking de patriotismo 2026 y Nueva York ocupó el puesto 49, mientras que Arkansas fue 28 en compromiso militar y 50 en compromiso cívico (Aaron Doster-Imagn Images vía Reuters)
Arkansas quedó último en el ranking de patriotismo 2026 y Nueva York ocupó el puesto 49, mientras que Arkansas fue 28 en compromiso militar y 50 en compromiso cívico (Aaron Doster-Imagn Images vía Reuters)

El tramo inferior de la clasificación dejó uno de los resultados del ranking: Nueva York quedó en el puesto 49, en la parte más baja del ranking. El último lugar, de acuerdo con el informe, fue para Arkansas, que cerró la tabla general.

En la enumeración difundida por USA TODAY, los 10 estados con peor desempeño quedó conformado por Arkansas, Nueva York, Louisiana, Alabama, Florida, Texas, Indiana, Nueva Jersey, Rhode Island y West Virginia. Esa lista, según la publicación, se desprende del ordenamiento general que produjo el índice.

En el caso específico de Arkansas, USA TODAY añadió un dato sobre las subcategorías que ayuda a entender su ubicación final: el estado quedó 28 en compromiso militar y 50 en compromiso cívico. En el marco de un índice que ponderó ambas dimensiones, esa combinación explicó el resultado que lo dejó en el último puesto.

Qué sugiere la medición sobre el “patriotismo” en 2026

Según presentaron USA TODAY y WHP 580, los estados mejor ubicados combinaron servicio o vínculo con las Fuerzas Armadas y participación ciudadana, con primeros puestos repartidos entre distintas regiones del país.

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