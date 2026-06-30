Estados Unidos

Una mujer murió atacada por un caimán mientras nadaba en un río de Florida

Las autoridades retiraron dos reptiles gigantes del sector y ahora analizan muestras genéticas para saber cuál estuvo implicado en el hecho ocurrido en el cauce Econlockhatchee

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Un río oscuro fluye entre orillas cubiertas de densa vegetación tropical y árboles altos bajo un cielo nublado, con reflejos en el agua
Una mujer de 31 años murió tras un ataque de caimán en el río Econlockhatchee, en el condado de Seminole, Florida (NBC Miami)

Una mujer de 31 años murió el domingo tras ser atacada por un caimán mientras nadaba en el río Econlockhatchee, en el condado de Seminole, Florida, un caso que derivó en la captura y sacrificio de dos reptiles de 3,5 y 4 metros de largo para determinar si alguno fue el animal que la mordió.

El ataque ocurrió en aguas poco profundas, de unos 90 centímetros, cerca del acceso Barr Street Trailhead en el bosque estatal Little Big Econ, al norte de Orlando, de acuerdo con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

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La víctima estaba con su novio y su mejor amiga después de una caminata cuando se detuvieron a nadar.

Según ABC News, el caimán la mordió en ambos brazos. Chad Weber, vocero de la agencia estatal, explicó en una conferencia de prensa que fue el novio quien llamó al 911 mientras intentaba sacarla de la boca del animal.

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La mujer sufrió heridas graves y murió camino al hospital, informó la autoridad. Su identidad no fue difundida porque los funcionarios aún trabajaban en la notificación a familiares que viven fuera del estado.

Parte trasera de una camioneta policial plateada con luces azules de emergencia y texto "STATE LAW ENFORCEMENT" en su portón trasero, en medio de vegetación
El novio llamó al 911 mientras intentaba sacarla de la boca del caimán, pero la mujer murió camino al hospital por las heridas graves (NBC Miami)

Dos caimanes de gran tamaño fueron retirados del área del ataque

Después del ataque, un cazador contratado para capturar caimanes problemáticos intervino en la zona y continuó con las tareas de captura. Más tarde, las autoridades confirmaron que dos ejemplares, uno de 3,5 y el otro 4 metros de largo (12 y 13 pies respectivamente), fueron localizados en el sector y sacrificados.

El teniente Grant Eller manifestó, citado por Florida Today, que el reptil de 13 pies fue capturado exactamente en el lugar del incidente y el de 12 pies a corta distancia. Según los testimonios recogidos por los investigadores, lo único que tenían al inicio era la descripción de un caimán “muy grande”, y ambos animales coincidían con ese perfil.

La agencia ya tomó muestras de ADN de los dos ejemplares y las enviará a su laboratorio de Gainesville para establecer si alguno estuvo involucrado en el ataque. El análisis podría demorar varios días.

Cabeza y lomo de un caimán emergiendo de la superficie del agua. Ondas se extienden desde el animal. Plantas acuáticas en el margen
La víctima nadaba con su novio y su mejor amiga después de una caminata cuando el caimán la mordió en ambos brazos (ABC News/AP)

La investigación se concentra en un sector sin áreas habilitadas para nadar

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida indicó que el hecho ocurrió en un tramo del bosque estatal donde no existen zonas designadas para nadar. La Florida Forest Service señaló además que en el inicio del sendero Barr Street Trailhead hay carteles que advierten sobre actividad de caimanes.

Ese acceso fue cerrado hasta que termine la investigación. El río Econlockhatchee, conocido como “The Econ”, recorre 27 kilómetros (17 millas) dentro del bosque antes de desembocar en el río St. Johns, en un entorno donde habitan caimanes y otras especies silvestres.

Weber sostuvo que, por el momento, la pesquisa no muestra que el grupo hubiera hecho algo para provocar al animal. También remarcó que cualquier cuerpo de agua dulce en Florida puede albergar caimanes y que existe riesgo al nadar en ellos.

El funcionario añadió que el final de la temporada de apareamiento puede volver a estos animales más territoriales. Eller sumó otro factor mencionado en la conferencia: las condiciones de sequía y el bajo nivel del agua, aunque ambos coincidieron en que no es posible establecer con certeza qué desencadenó el ataque.

Cartel marrón de Little Big Econ State Forest y Barr St. Trailhead, con escudo del Servicio Forestal de Florida, senderismo, acampada, pesca
La agencia estatal advirtió que cualquier cuerpo de agua dulce en Florida puede albergar caimanes y recordó que las lesiones graves por estos animales son poco frecuentes (NBC Miami)

En un comunicado, la agencia expresó: “La FWC extiende sus más profundas condolencias a la familia y a los seres queridos de la víctima durante este momento difícil”.

Las autoridades estatales también subrayaron que las lesiones graves causadas por caimanes son poco frecuentes en Florida. Para reportar un ejemplar que genere preocupación, la agencia mantiene habilitada la línea 866-392-4286 del Nuisance Alligator Hotline.

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