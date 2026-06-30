Graves lesiones y caos en rodeo mexicano sin permiso en el Bronx, un jinete hospitalizado y sin asistencia médica en el lugar

Un participante terminó gravemente herido tras un enfrentamiento con un toro en un espectáculo que no cumplía los requisitos legales de la ciudad (Osvaldo Sanchez)

Un jinete de 25 años resultó herido tras ser arrojado y pisoteado por un toro durante un rodeo realizado en el Bronx, Nueva York, en un evento que no contaba con el permiso sanitario obligatorio ni con presencia de personal médico.

El incidente tuvo lugar el domingo por la tarde en Baychester, más precisamente sobre Bruner Avenue, según informaron diversos medios estadounidenses como New York Post, NBC New York y People. La víctima fue trasladada al Jacobi Medical Center, donde permanece bajo observación y se espera que se recupere satisfactoriamente.

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El evento, organizado por Rodeo Tierra Caliente, continuó tras el accidente y la ausencia de protocolos de emergencia quedó en evidencia cuando el locutor pidió a los asistentes que llamaran al 911.

Pese al incidente y la conmoción, la música y las actividades programadas siguieron desarrollándose en la arena del Bronx (NBC New York)

El accidente y la reacción del público

De acuerdo con NBC New York, el accidente ocurrió poco después de las 18:15, cuando el jinete fue lanzado del toro, golpeado por las pezuñas delanteras y arrastrado varios metros.

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Testigos aseguraron que el hombre perdió brevemente el conocimiento y presentaba heridas sangrantes en el rostro.

Un video difundido por el mismo medio muestra los intentos de otros vaqueros por alejar al animal, mientras la multitud observaba en estado de shock.

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El impacto del toro generó pánico y llamados desesperados de los asistentes ante la falta de auxilio profesional inmediato (Osvaldo Sanchez)

La atención médica llegó gracias a la intervención de Melanie Ayala, paramédica fuera de servicio que se encontraba entre el público. “Cuando el locutor empezó a pedirle a la multitud que llamara a la ambulancia, comprendí que no había ningún profesional de la salud presente”, relató Ayala a NBC New York.

Sin equipo de protección ni respaldo, logró detener la hemorragia con sus propias manos y asistir a la víctima hasta la llegada de los servicios de emergencia.

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“El cuerno del toro le atravesó la mejilla, así que se veía impactante. También lo pisoteó mientras caía, así que tenía un ojo hinchado”, explicó Ayala, quien cuestionó que un evento de estas características se realizara sin prever la presencia de personal médico calificado.

La intervención de una paramédica fuera de servicio resultó clave para estabilizar al jinete mientras llegaban los servicios de emergencia (NBC New York)

Ausencia de permisos y respuestas de los organizadores

Las autoridades sanitarias confirmaron a New York Post que Rodeo Tierra Caliente no contaba con el permiso requerido por el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York para realizar espectáculos con animales.

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El Departamento de Salud es el organismo encargado de emitir estas autorizaciones, mientras que la policía local (NYPD) solo puede sancionar la actividad desde el punto de vista del orden público.

La falta de permisos se suma a la ausencia de un equipo médico en el lugar, lo que generó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad ofrecidas por la organización.

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De acuerdo con People, la empresa promotora se presenta en sus redes sociales como la “número uno en rodeos estilo mexicano en Estados Unidos”, aunque tras el incidente su sitio web oficial dejó de estar disponible y no emitió declaraciones públicas.

La empresa promotora no pudo demostrar la obtención del permiso sanitario requerido y evitó brindar explicaciones públicas tras el accidente (NBC New York)

El evento continuó y el debate sobre la seguridad

A pesar de la gravedad del accidente, el rodeo siguió su curso con música y baile, según confirmaron tanto NBC New York como People. Varios asistentes manifestaron su preocupación por la falta de previsión sanitaria y algunos, como el testigo Osvaldo Sánchez, declararon que temieron por la vida del jinete: “Pensé que se iba a morir. No sabía si estaba en buen estado”, expresó a los medios.

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Otro participante, identificado como Gato, relató a New York Post: “Le pegó encima, lo tiró al suelo, lo pisó y quedó inconsciente”. El toro fue finalmente asegurado por el personal del evento, aunque las críticas sobre la organización no dejaron de multiplicarse en redes sociales y medios locales.

Hasta el momento, ni Rodeo Tierra Caliente ni el hospital respondieron a los pedidos de comentarios de la prensa, según verificó People.