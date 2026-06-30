Las 5 ciudades más amigables de Estados Unidos durante el Mundial 2026

Nueva York, Boston, Filadelfia, Seattle y Atlanta fueron elegidas por turistas internacionales como las ciudades más hospitalarias del Mundial 2026 en Estados Unidos (REUTERS/Denis Balibouse)

De las 11 ciudades sede del Mundial 2026, los turistas internacionales eligieron a cinco como las más hospitalarias del país: Nueva York, Boston, Filadelfia, Seattle y Atlanta. La distinción no viene de ningún organismo oficial, sino de algo más difícil de fabricar: las experiencias que los propios hinchas extranjeros compartieron en entrevistas, videos virales y redes sociales mientras el torneo se desarrolla en suelo estadounidense por primera vez en 32 años.

Lo que más los sorprendió no fueron los estadios ni los atractivos turísticos. Fueron los detalles: una canasta de nachos gratis en un restaurante mexicano, un desconocido que pagó la cuenta, un policía que posó para una foto.

PUBLICIDAD

Nueva York, Boston, Filadelfia, Seattle y Atlanta fueron elegidas por turistas internacionales como las ciudades más hospitalarias del Mundial 2026 en Estados Unidos (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Según reportó el New York Post, los fanáticos llegaron con expectativas bajas sobre la calidez del país y se fueron con una historia que contar.

Nueva York desmiente su propia fama

La ciudad con peor reputación de la lista terminó siendo una de las más elogiadas. Los hinchas escoceses, que llegaron con recelo, se fueron con otra impresión. Uno de ellos lo dijo en una entrevista con CBS: “Escuchas muchas cosas en el extranjero. La reputación no es de ser muy amigable, pero todos han sido absolutamente geniales con nosotros”.

PUBLICIDAD

Nueva York cambió su reputación entre los hinchas del Mundial 2026, que elogiaron a la policía, el transporte y la calidez de la gente (REUTERS)

La misma fuente agregó: “La policía se portó bien, el transporte fue muy bueno, la gente pagó comidas, la gente pagó bebidas. La hospitalidad americana es la mejor del mundo”.

Los hinchas noruegos también dejaron su huella. Se reunieron en Times Square para hacer su canto del remo y luego repitieron la performance adentro del metro, un video que se volvió viral antes del partido de la semana pasada.

PUBLICIDAD

Boston y Escocia: de partido a hermandad

Boston vivió uno de los momentos más emotivos del torneo. Escocia disputó allí su primer partido mundialista desde 1998, y el llamado Tartan Army —el ejército de hinchas escoceses— tomó la ciudad con gaitas, canciones y mucha cerveza.

Los locales no solo los toleraron: salieron a la calle a festejar con ellos. El vínculo fue tan genuino que desencadenó una propuesta oficial para convertir a Glasgow en ciudad hermana de Boston.

PUBLICIDAD

Boston recibió a 50.000 hinchas escoceses en el Mundial 2026 y la celebración impulsó una propuesta para hermanar a la ciudad con Glasgow (REUTERS/Sophie Park)

El día del partido, 50.000 hinchas escoceses marcharon hacia el Gillette Stadium. Los pubs de la zona registraron ventas récord, por encima de lo que generaron eventos como el Super Bowl o el Día de San Patricio, según el New York Post.

Filadelfia: mapas, cheesesteaks y 100.000 visitantes

En Filadelfia, la bienvenida fue tan organizada como espontánea. Las autoridades locales distribuyeron alrededor de 30.000 mapas para orientar a los turistas, y el Festival de Fanáticos de la FIFA convocó a más de 100.000 personas en cuatro días. Así lo confirmó Daniel J. Hilferty, copresidente de Philadelphia Soccer 2026, en declaraciones al New York Post.

PUBLICIDAD

La ciudad también fue sede de cinco partidos de fase de grupos y uno de octavos de final, lo que la convirtió en uno de los epicentros del torneo.

Filadelfia repartió 30.000 mapas y el Festival de Fanáticos de la FIFA superó las 100.000 visitas durante cuatro días del Mundial 2026 (REUTERS)

Pero los momentos más recordados fueron más simples. Daniel Andrade, hincha ecuatoriano, le dijo a Fox News que estaba completamente “enamorado” de la ciudad. Reuters, por su parte, captó el video viral de hinchas brasileños probando por primera vez un cheesesteak clásico en las escaleras del Museo de Arte, las mismas que inmortalizó Rocky.

PUBLICIDAD

Seattle: el estadio que se funde con la ciudad

Lumen Field fue elegido por The Athletic como el mejor estadio del Mundial 2026. El periodista Simon Hughes escribió que “no puede pensar en ningún estadio en el mundo que se sienta tan conectado a la ciudad a la que pertenece”.

Seattle sumó reconocimiento en el Mundial 2026 con Lumen Field, elegido por The Athletic como el mejor estadio del torneo por su conexión con la ciudad (REUTERS)

El partido entre Estados Unidos y Australia convirtió las calles en algo que los usuarios de redes describieron como “una fiesta de barrio”. Los hinchas australianos y locales marcharon juntos hasta el estadio y luego organizaron una concentración en la localidad de Bellevue.

PUBLICIDAD

Bradley Howe, dueño de un pub en Seattle, contó que los australianos lo dejaron sin cerveza. “Ha sido increíble”, dijo. “Para esto uno abre un bar”.

Atlanta y el sur que recibe con la mesa puesta

Atlanta no sorprende en esta lista: la hospitalidad sureña tiene reputación propia en Estados Unidos. Lo que sí llamó la atención fue cómo los turistas internacionales se conectaron con experiencias muy locales, como desayunar en un Waffle House o detenerse en un Buc-ee’s.

PUBLICIDAD

Atlanta atrajo a turistas del Mundial 2026 con el Festival FIFA, experiencias locales como Waffle House y Buc-ee’s, y el Mercedes-Benz Stadium, sede de la final del 19 de julio (REUTERS)

El centro de la ciudad recibió una marea de fanáticos para el Festival FIFA, con culturas de todo el mundo mezcladas en las calles. El Mercedes-Benz Stadium, sede de Atlanta, es uno de los pocos recintos del torneo construido originalmente para el fútbol.

La final del Mundial se disputará el 19 de julio.