Cinco personas fueron hospitalizadas tras el derrumbe de una estructura en un icónico hotel de Florida

Los cinco heridos por el colapso de la cabaña en Florida fueron hospitalizados en Memorial Regional Hospital con lesiones que no ponen en riesgo la vida (@evgenii.strizh)

Una ráfaga de viento derribó el sábado por la tarde un gazebo en el club DAER del Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, en Florida, y dejó cinco heridos que fueron hospitalizados con lesiones que no ponen en riesgo sus vidas, en un episodio ocurrido mientras la zona estaba bajo aviso meteorológico por tormentas.

Los afectados fueron trasladados a Memorial Regional Hospital, y todos son adultos, según informó Miami Herald al citar al vocero Gary Bitner. El colapso ocurrió cerca de las 19:00 y obligó a cerrar esa parte del local.

PUBLICIDAD

La estructura, descrita como un gazebo o cabaña de exterior, cayó por una ráfaga súbita en el área al aire libre del club. De acuerdo con la policía seminola, todas las personas que se encontraban dentro de la estructura tuvieron que ser llevadas al hospital.

Una ráfaga de viento derribó una cabaña en el club DAER del Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood y dejó cinco heridos (Hard Rock)

Las ráfagas previstas por el servicio meteorológico llegaban hasta 80 km/h

Al momento del incidente, el área estaba bajo una advertencia meteorológica relevante. El meteorólogo sénior Chuck Caracozza, del Servicio Meteorológico Nacional, aseguró en medios locales que una tormenta eléctrica podía traer ráfagas de entre 64 y 80 km/h (40 y 50 mph).

PUBLICIDAD

Por su parte, el portal WSVN informó que los vientos asociados a la línea de tormentas fueron estimados entre 56 y 80 km/h (35 y 50 mph). Esa secuencia de tormentas avanzaba sobre Hollywood cuando la estructura cedió en el club ubicado cerca de la piscina.

Un dato central del caso es que las cinco víctimas sobrevivieron y se espera su recuperación próximamente. Sumado a esto, el canal WPLG 10 señaló que los heridos fueron asistidos primero por personas que estaban en el lugar y luego por paramédicos, que los trasladaron al hospital con lesiones no graves.

PUBLICIDAD

El colapso ocurrió cerca de las 19:00 en un área exterior del club DAER y obligó a cerrar ese sector del local (Google Maps)

El colapso ocurrió en un área exterior junto a la piscina

Las cuadrillas de rescate de Hollywood Fire Rescue y de los servicios seminolas acudieron al complejo de 1 Lucky St. tras recibir el aviso, según el relato recogido por el diario Miami Herald. Al llegar, encontraron a las personas lesionadas cerca de la estructura o debajo de ella.

La ubicación exacta fue descrita por distintos medios como el Daer Nightclub, el DAER Dayclub y un club en la azotea del casino, todos dentro del mismo complejo del Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. La publicación local indicó que la parte afectada del establecimiento quedó cerrada después del incidente.

PUBLICIDAD

Imágenes de teléfonos móviles citadas por WPLG 10 mostraron a varios testigos corriendo para ayudar a quienes habían quedado atrapados o golpeados tras la caída del gazebo.

El medio de Florida también indicó que la revisión del hecho sigue en curso y que, hasta el momento, no se ha difundido más información oficial sobre las causas más allá de su relación con el tiempo adverso.

PUBLICIDAD

Los heridos recibieron asistencia inicial de personas que estaban en el lugar antes de la llegada de paramédicos y equipos de rescate (@evgenii.strizh)

Tras el paso de la tormenta eléctrica, el meteorólogo Caracozza indicó que en las próximas horas del fin de semana pueden persistir lluvias de intensidad ligera a moderada sobre la zona indicada.