Familias de Atlanta recolectan donaciones para ayudar a Venezuela a recuperarse de los terremotos

Familias del área metropolitana de Atlanta recolectan donaciones para ayudar a Venezuela a recuperarse de los terremotos (REUTERS/Gaby Oraa)

En los últimos días, la noticia de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela ha conmocionado a comunidades dentro y fuera del país. El saldo de la catástrofe es dramático: más de 1.700 personas han perdido la vida y hay decenas de miles de desaparecidos según información oficial. Los equipos de rescate siguen trabajando entre los escombros, en una carrera contrarreloj para encontrar supervivientes y brindar alivio a quienes han quedado atrapados o incomunicados. Las imágenes y relatos que llegan desde Venezuela muestran la magnitud del desastre y la desesperación de quienes buscan a sus seres queridos. A miles de kilómetros, familias del área metropolitana de Atlanta han comenzado a recolectar donaciones con el objetivo de ayudar a Venezuela a recuperarse de los estragos.

La situación en las zonas afectadas es crítica. El acceso a servicios básicos como el agua potable se ha visto gravemente comprometido, dificultando no solo las labores de rescate, sino también la vida diaria de los sobrevivientes. En medio de la incertidumbre, familias enteras esperan noticias sobre el paradero de sus allegados, mientras la infraestructura dañada agrava las dificultades para la atención médica y la distribución de ayuda. La sensación de desamparo se mezcla con la urgencia de recibir apoyo internacional y la necesidad de reconstruir lo perdido.

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En este contexto de dolor y esperanza, historias personales emergen para dar rostro humano a la tragedia. Una de ellas es la de Jeannel Edghill, residente del condado de Gwinnett, en el área metropolitana de Atlanta. La angustia de Edghill comenzó cuando supo del desastre y no tenía noticias de sus familiares en Venezuela. Días después, confirmó la peor noticia posible: su tío, José Gregorio Echenique, propietario y residente de un hotel, fue hallado sin vida bajo los escombros. Según relató Edghill, su tío aún respondía a los llamados de los rescatistas el jueves posterior al sismo, pero cuando los equipos de emergencia finalmente lograron llegar hasta él el sábado, ya había fallecido.

La experiencia de la familia Edghill refleja la situación de muchas familias venezolanas dispersas por el mundo, que viven la tragedia desde la distancia y enfrentan la impotencia de no poder ayudar directamente a sus seres queridos. La espera de noticias se torna extenuante y el dolor de la pérdida se mezcla con la preocupación por quienes sobreviven. En el caso de los Edghill, el hermano y el sobrino de Jeannel lograron sobrevivir a los terremotos. Desde entonces, se han volcado a ayudar a otros damnificados, transportando agua a personas que lo han perdido todo y carecen de recursos básicos.

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La rutina diaria de la familia en Venezuela ha cambiado radicalmente. Ahora, cada jornada está marcada por la solidaridad y la urgencia. “Mi madre llora y yo le digo: ‘No te preocupes, está bien; está en la calle ayudando a la gente’. Todos los días mi hermano sale a la calle y les trae agua porque no tienen agua para lavarse, cocinar ni para nada”, explicó Edghill. La resiliencia y el compromiso de los sobrevivientes con su comunidad evidencian el espíritu de cooperación que emerge en situaciones extremas, aun cuando la ayuda internacional tarda en llegar.

Acciones solidarias de la comunidad venezolana en Atlanta: recolección de donaciones

La comunidad venezolana en Atlanta concentra la recolección de alimentos no perecederos y artículos de higiene en el restaurante Papelón con Limón (REUTERS/Giorgio Viera)

Mientras tanto, al otro lado del continente, la comunidad venezolana en Atlanta se moviliza para apoyar a sus compatriotas. El dolor de la distancia se transforma en acción. El restaurante Papelón con Limón, donde trabaja Jeannel Edghill, se ha convertido en un punto de encuentro para quienes desean colaborar. Allí, la solidaridad se materializa en la recolección de alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. “Nos sentimos obligados a hacer todo lo posible para ayudar a las miles de personas afectadas por los terremotos”, afirmó Edghill.

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La respuesta ha sido significativa. Familias y vecinos del área metropolitana se acercan al local para dejar su aporte, conscientes de la urgencia de la situación en Venezuela. La iniciativa no solo busca recolectar insumos, sino también ofrecer un espacio para compartir el dolor y la esperanza. La comunidad venezolana en Atlanta demuestra, una vez más, su capacidad de organización y empatía, canalizando la ayuda hacia quienes más lo necesitan.

La recolección de donaciones en Papelón con Limón cuenta con el apoyo de la Fundación Principito, que se encargará de la entrega de los productos recolectados a las zonas afectadas. Esta colaboración garantiza que la ayuda llegue de manera eficiente, superando obstáculos logísticos y potenciando el esfuerzo colectivo. La transparencia y el compromiso de ambas organizaciones generan confianza entre los donantes y refuerzan el sentido de pertenencia a una red de apoyo transnacional.

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Detalles logísticos y actividades en Papelón con Limón para apoyar a Venezuela

Papelón con Limón recibe donaciones en Peachtree Corners y además realizará una oración comunitaria por las víctimas y sus familias (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)

Las donaciones pueden entregarse en el restaurante Papelón con Limón, ubicado en 5175 S Old Peachtree Road, en Peachtree Corners. El local abre sus puertas para recibir ayuda de 9:00 a 20:00 de lunes a jueves y de 9:00 a 21:00 de viernes a domingo. Los productos recolectados incluyen alimentos enlatados, arroz, pasta, leche en polvo, productos de higiene y artículos de primera necesidad, todos destinados a cubrir las carencias inmediatas de los afectados por los terremotos.

Además de la campaña de donación, el restaurante ha organizado una oración comunitaria el martes a las 19:30, invitando a todos a unirse en un momento de recogimiento por las víctimas y sus familias. Esta actividad busca fortalecer los lazos entre quienes han perdido a seres queridos o viven en la incertidumbre por la suerte de amigos y familiares en las zonas impactadas por la tragedia. El gesto de reunirse, compartir palabras de aliento y rezar en comunidad trasciende las fronteras y ofrece consuelo a quienes enfrentan una de las peores crisis humanitarias recientes en la región.

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