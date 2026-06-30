Estados Unidos

Un hombre de Florida enfrenta hasta 10 años de prisión por el robo de letreros de Smokey Bear

La fiscalía federal del Distrito Norte imputó a Hunter Drake Lovett, de 30 años y residente de Pace, por sustraer señalización oficial en parques estatales y ofrecerla después en internet

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Hunter Drake Lovett enfrenta una acusación federal en Florida por el robo de letreros de Smokey Bear en parques estatales (X: Twitter)
Hunter Drake Lovett enfrenta una acusación federal en Florida por el robo de letreros de Smokey Bear en parques estatales (X: Twitter)

Un hombre de Florida enfrenta un proceso judicial que podría derivar en una condena de hasta diez años de prisión federal, tras ser acusado de un inusual delito: el robo de letreros oficiales de Smokey Bear en diversos parques estatales y su posterior intento de venta a través de internet. El caso, que ha llamado la atención tanto de las autoridades como del público, pone en el centro a Hunter Drake Lovett, un residente de Pace de 30 años, quien fue formalmente imputado por el delito de robo de propiedad gubernamental.

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal federal John Heekin del Distrito Norte de Florida, la acusación contra Lovett fue presentada por un gran jurado federal. La gravedad del cargo radica en que la propiedad sustraída pertenece al gobierno, lo que incrementa las penas asociadas. Si el acusado es hallado culpable, la sentencia podría alcanzar una década tras las rejas en una prisión federal, conforme a los marcos legales vigentes en Estados Unidos para este tipo de delitos. El juicio de Lovett ya cuenta con fecha: el inicio está programado para el 20 de julio, momento en el que se definirá el desenlace de este singular caso.

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El origen del proceso se remonta a julio de 2025, cuando se produjo el arresto de Lovett. Los hechos atribuidos describen un patrón delictivo particular: el acusado habría sustraído letreros de Smokey Bear —figura icónica de la prevención de incendios forestales— de parques estatales ubicados en ciudades como Pensacola, Panama City y Orlando. Según la investigación, estos letreros, reconocidos por su valor simbólico y su función en campañas de concienciación ambiental, fueron retirados de su lugar para ser ofrecidos en venta en la plataforma Facebook Marketplace.

El modus operandi atribuido a Lovett incluía desplazamientos a través de distintos puntos del estado de Florida, con el objetivo específico de localizar, retirar y transportar los letreros oficiales. Una vez en su poder, los ofrecía a un precio considerable: 1.900 dólares cada uno. Esta cifra llama la atención tanto por lo elevado del monto como por el tipo de bien ofertado, lo que sugiere la existencia de un mercado clandestino o de coleccionistas dispuestos a pagar grandes sumas por objetos de este tipo.

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Las acciones de Lovett no pasaron desapercibidas para las autoridades. El arresto fue resultado de un operativo que involucró la recopilación de pruebas sobre la sustracción de los letreros y el rastreo de las publicaciones en las redes sociales. La evidencia reunida permitió a los investigadores vincular los anuncios en Facebook Marketplace con los robos reportados en los parques estatales, lo que derivó en la detención del sospechoso a finales de julio de 2025. La intervención rápida y coordinada fue clave para frenar la venta de los letreros y recuperar parte del material sustraído.

Reacciones oficiales y comentarios públicos

Los letreros oficiales de Smokey Bear fueron ofrecidos a la venta en Facebook Marketplace por 1.900 dólares cada uno (X: Twitter)
Los letreros oficiales de Smokey Bear fueron ofrecidos a la venta en Facebook Marketplace por 1.900 dólares cada uno (X: Twitter)

La detención de Lovett generó reacciones inmediatas por parte de funcionarios estatales. Wilton Simpson, comisionado de Agricultura de Florida, utilizó la red social X para referirse al caso apenas se produjo el arresto. En su publicación, Simpson planteó una reflexión irónica sobre lo sucedido: “¿Qué pasa cuando unos criminales tontos provocan al oso?”, escribió el 30 de julio de 2025, aludiendo al icónico personaje de Smokey Bear. Agradeció de manera especial a @smokey_bear por su supuesta “ayuda personal” en la captura del responsable.

Simpson también subrayó el papel del Equipo de Derecho Agrícola del departamento, destacando que la detención se logró gracias al esfuerzo conjunto de las autoridades locales y estatales. Según el comisionado, el sospechoso había emprendido un recorrido por toda Florida con el propósito de robar letreros de Smokey Bear de los bosques estatales y comercializarlos en redes sociales.

Investigación y agencias involucradas

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el Servicio Forestal de Estados Unidos y agencias de Florida participaron en la investigación del caso (X: Twitter)
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el Servicio Forestal de Estados Unidos y agencias de Florida participaron en la investigación del caso (X: Twitter)

El operativo que culminó en la detención de Lovett fue resultado de una investigación compleja y coordinada entre varias agencias federales, estatales y locales. La dirección de la investigación estuvo a cargo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Ambas agencias federales aportaron recursos y conocimientos técnicos para rastrear la ruta de los letreros robados y seguir el rastro digital dejado por el acusado en las plataformas en línea.

Además, la Oficina de Aplicación de la Ley Agrícola del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida participó activamente en las pesquisas, aportando recursos locales y facilitando la coordinación con los parques afectados. La colaboración se extendió también al Departamento de Policía de Eufaula, Alabama, y al Servicio Forestal de Florida, entidades que ofrecieron apoyo logístico y operativo.

La investigación conjunta permitió reconstruir el itinerario delictivo del sospechoso y asegurar pruebas suficientes para presentar la acusación formal ante el gran jurado federal. Gracias a la labor coordinada de estas agencias, fue posible interrumpir la cadena de robos y evitar que más letreros oficiales fueran sustraídos y comercializados.

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