Estados Unidos

Una mujer de Nevada que fingió tener cáncer y estafó a sus amigos por casi 20.000 dólares fue sentenciada a prisión

Haleigh Morgan Knight recibió 30 días en el Centro de Detención del Condado de Clark y dos años de libertad condicional tras admitir que obtuvo grandes sumas de dinero mediante engaños

Guardar
Haleigh Morgan Knight, una madre de Henderson, Nevada, fue sentenciada por estafar a amigos cercanos por casi 20.000 dólares (Captura de video)
Haleigh Morgan Knight, una madre de Henderson, Nevada, fue sentenciada por estafar a amigos cercanos por casi 20.000 dólares (Captura de video)

Una madre de Nevada fue sentenciada a prisión tras descubrirse que estafó a amigos cercanos por casi 20.000 dólares, valiéndose de una compleja mentira que incluyó fingir tener cáncer y prometer lucrativos negocios en común. El caso de Haleigh Morgan Knight, de Henderson, ha causado conmoción tanto en la comunidad local como entre quienes la consideraban una amiga y socia confiable.

La condena llegó después de que Knight se declarara culpable en marzo. El 24 de junio, los medios locales KLAS y KSNV informaron que la mujer deberá cumplir 30 días en el Centro de Detención del Condado de Clark, seguidos de dos años de libertad condicional. Además, la sentencia incluye la obligación de pagar una indemnización a sus víctimas. Las autoridades otorgaron a Knight una semana para entregarse y comenzar a cumplir su condena, aunque su abogado no pudo ser contactado para ofrecer declaraciones.

PUBLICIDAD

El caso ejemplifica cómo una narrativa cuidadosamente elaborada puede afectar profundamente la vida de las personas. Haleigh Morgan Knight era conocida en redes sociales como creadora de contenido y aseguraba tener contactos comerciales con hoteles de lujo, presentándose como asesora de viajes. Aprovechándose de esa imagen profesional, propuso a varias personas, entre ellas amigos y excompañeros de clase, la idea de asociarse en un negocio de creación de viajes. La promesa de una empresa conjunta y la posibilidad de trabajar en un entorno aparentemente seguro y rentable convenció a sus allegados de invertir sumas importantes.

La condena por la estafa en Nevada incluye 30 días en el Centro de Detención del Condado de Clark, dos años de libertad condicional y una indemnización a las víctimas (Captura de video)
La condena por la estafa en Nevada incluye 30 días en el Centro de Detención del Condado de Clark, dos años de libertad condicional y una indemnización a las víctimas (Captura de video)

El engaño no terminó ahí. Knight afirmó, en plena maniobra de estafa, que padecía un cáncer de páncreas. El diagnóstico inventado generó una fuerte empatía entre las víctimas, quienes no solo evitaron cuestionar la desaparición de los fondos entregados como depósitos para supuestos viajes, sino que también le ofrecieron ayuda personal, como llevarle comida y cuidar a sus hijos durante los momentos más difíciles de su supuesta enfermedad. La justificación médica también sirvió para explicar la cancelación repetida de los viajes y la ausencia de reembolsos, según consta en la declaración jurada del Departamento de Policía de Henderson citada por el Las Vegas Review-Journal.

PUBLICIDAD

La familia Fink, una de las principales afectadas, relató en la audiencia judicial cómo la estafa impactó sus vidas y su economía. Cydney Fink explicó que ella y otro miembro de la familia estaban ilusionados con la idea de construir un proyecto familiar junto a Knight, motivados por la confianza y la expectativa de un futuro próspero. Cada vez que se acercaban las fechas de un viaje, recibían excusas para justificar la postergación o cancelación, pero la supuesta enfermedad de Knight les impidió sospechar y exigir la devolución de su dinero. “Nos mantuvimos al margen y no la presionamos para que nos devolviera el depósito”, relató una de las víctimas, quien también señaló que llegaron a realizar donaciones y tareas de apoyo personal para Knight y su familia, todo bajo la creencia de que luchaba contra el cáncer.

Haleigh Morgan Knight
Según los testimonios y la Policía de Henderson, Knight usó contratos falsos, identidades empresariales simuladas y varios teléfonos para sostener el fraude (Captura de video)

Los Fink y otras víctimas confiaron en Knight al punto de realizar gastos adicionales para los viajes ficticios, como la compra de equipaje y trámites de pasaporte. Una de las afectadas incluso reveló que su pareja renunció a su trabajo a tiempo completo para dedicarse a la supuesta empresa de viajes familiares, lo que representó un sacrificio real hecho de buena fe. La estafadora, según los testimonios recogidos por el tribunal, utilizó contratos falsos, simuló ser representante de diferentes empresas y empleó varios números de teléfono para que la comunicación pareciera auténtica. De este modo, logró que sus víctimas entregaran sumas considerables bajo la creencia de que se trataba de depósitos reembolsables para viajes.

Durante la audiencia de sentencia, Haleigh Morgan Knight se disculpó públicamente por sus acciones y expresó arrepentimiento ante el tribunal y las personas afectadas. Reconoció haber estafado a sus seres queridos por una suma de 19.787,12 dólares y aseguró que en el último año había seguido trabajando, manteniendo a su familia y recibiendo ayuda profesional para comprender mejor las decisiones que tomó. En su comunicado, pidió la oportunidad de reparar el daño causado y demostrar, con sus acciones futuras, que era capaz de aprender de lo ocurrido y convertirse en una mejor persona.

La jueza Jessica Peterson, a cargo del caso, fue contundente al dirigirse a Knight: “Usted cambió la vida de las personas por su propio egoísmo y su propia avaricia”. La severidad del fallo refleja la gravedad de la manipulación emocional y el abuso de confianza cometidos por la imputada. Además de la privación de libertad y la libertad condicional, la condena incluye el pago de una indemnización a quienes fueron engañados y perjudicados económicamente. Según informaron los medios, la Fiscalía del Condado de Clark también fue consultada tras la audiencia, aunque no ha emitido comentarios públicos sobre el caso.

Temas Relacionados

NevadaCáncerEstafaEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La comunidad del sur de Florida envió 50 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

El primer gran cargamento partió el lunes desde el Aeropuerto Internacional de Miami, con alimentos, medicina, agua y suministros médicos para la emergencia. Se espera que en los próximos días continúen partiendo vuelos con artículos esenciales

La comunidad del sur de Florida envió 50 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

Inventaba abusos para tramitar visas falsas: así operaba la “abogada de los milagros” que estafó a miles de inmigrantes en Estados Unidos

El cierre de una firma legal en Washington expuso un esquema donde empleados sin licencia fabricaban relatos de maltrato y trata de personas, mientras miles de clientes enfrentan procesos de deportación sin saber qué se escribió en sus expedientes

Inventaba abusos para tramitar visas falsas: así operaba la “abogada de los milagros” que estafó a miles de inmigrantes en Estados Unidos

Incendios forestales en Estados Unidos: ¿cuáles son los estados más afectados y por qué hay evacuaciones masivas?

Las autoridades mantienen órdenes de salida obligatoria, cierres de carreteras y despliegues de miles de bomberos mientras el calor extremo, la sequía y los fuertes vientos complican las labores de contención

Incendios forestales en Estados Unidos: ¿cuáles son los estados más afectados y por qué hay evacuaciones masivas?

Un incidente con gas pimienta en un hotel de Nueva York provoca siete heridos y la evacuación del lugar

La emergencia se declaró el lunes antes de las 8:15 en el DoubleTree by Hilton de Stone Street, cuando el NYFD acudió por un aviso de humo que derivó en un químico irritante

Un incidente con gas pimienta en un hotel de Nueva York provoca siete heridos y la evacuación del lugar

“Toy Story 5″ mantiene el primer lugar en la taquilla mundial y supera los 585 millones de dólares por delante de “Supergirl”

La producción de Pixar mantuvo el primer puesto durante su segundo fin de semana, mientras la nueva apuesta de DC registró un inicio por debajo de lo previsto por la industria

“Toy Story 5″ mantiene el primer lugar en la taquilla mundial y supera los 585 millones de dólares por delante de “Supergirl”

TECNO

Menos de 24 horas para aprovechar más de 4.000 descuentos en PlayStation: GTA V, Call of Duty y más

Menos de 24 horas para aprovechar más de 4.000 descuentos en PlayStation: GTA V, Call of Duty y más

Por qué WhatsApp te pide crear un nombre de usuario y cómo reservarlo

El terror de la vida real: el juego de Steam que te enfrenta al desempleo, la ansiedad y el aislamiento

Ver Mundial 2026 en Roja Directa y Fútbol Libre es seguro o no: esta es la realidad desconocida

Las cuatro funciones escondidas de Windows 11 que te ayudarán a usar mejor tu PC

ENTRETENIMIENTO

Angelina Jolie confesó que no ha tenido ningún romance desde su divorcio de Brad Pitt: “La vida me ha roto un poco”

Angelina Jolie confesó que no ha tenido ningún romance desde su divorcio de Brad Pitt: “La vida me ha roto un poco”

Elliot Page sorprende en redes por su cambio físico y un intenso entrenamiento de boxeo

Colin Farrell habló sobre su experiencia como El Pingüino: “Me encanta interpretarlo, pero tiene un veneno interior”

“Toy Story 5″ mantiene el primer lugar en la taquilla mundial y supera los 585 millones de dólares por delante de “Supergirl”

Eva Longoria, Maia Reficco y Fernando Líndez encabezan The Last Sunrise, la nueva apuesta romántica de Prime Video

MUNDO

Delhi anuncia una prohibición histórica: solo vehículos eléctricos nuevos a partir de 2028, para combatir la contaminación

Delhi anuncia una prohibición histórica: solo vehículos eléctricos nuevos a partir de 2028, para combatir la contaminación

El mensaje del canciller Friedrich Merz que dejó incrédulos a los hinchas alemanes tras la eliminación ante Paraguay

Europa afronta escasez de agua y desigualdad en el acceso durante la ola de calor

Putin enfrenta una nueva ola de ataques con drones sobre Moscú y la frontera rusa con Ucrania

Delegaciones de Estados Unidos e Irán se dirigen a Doha, aunque persisten las dudas sobre un encuentro