Una mujer de Nevada que fingió tener cáncer y estafó a sus amigos por casi 20.000 dólares fue sentenciada a prisión

Haleigh Morgan Knight, una madre de Henderson, Nevada, fue sentenciada por estafar a amigos cercanos por casi 20.000 dólares (Captura de video)

Una madre de Nevada fue sentenciada a prisión tras descubrirse que estafó a amigos cercanos por casi 20.000 dólares, valiéndose de una compleja mentira que incluyó fingir tener cáncer y prometer lucrativos negocios en común. El caso de Haleigh Morgan Knight, de Henderson, ha causado conmoción tanto en la comunidad local como entre quienes la consideraban una amiga y socia confiable.

La condena llegó después de que Knight se declarara culpable en marzo. El 24 de junio, los medios locales KLAS y KSNV informaron que la mujer deberá cumplir 30 días en el Centro de Detención del Condado de Clark, seguidos de dos años de libertad condicional. Además, la sentencia incluye la obligación de pagar una indemnización a sus víctimas. Las autoridades otorgaron a Knight una semana para entregarse y comenzar a cumplir su condena, aunque su abogado no pudo ser contactado para ofrecer declaraciones.

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El caso ejemplifica cómo una narrativa cuidadosamente elaborada puede afectar profundamente la vida de las personas. Haleigh Morgan Knight era conocida en redes sociales como creadora de contenido y aseguraba tener contactos comerciales con hoteles de lujo, presentándose como asesora de viajes. Aprovechándose de esa imagen profesional, propuso a varias personas, entre ellas amigos y excompañeros de clase, la idea de asociarse en un negocio de creación de viajes. La promesa de una empresa conjunta y la posibilidad de trabajar en un entorno aparentemente seguro y rentable convenció a sus allegados de invertir sumas importantes.

La condena por la estafa en Nevada incluye 30 días en el Centro de Detención del Condado de Clark, dos años de libertad condicional y una indemnización a las víctimas (Captura de video)

El engaño no terminó ahí. Knight afirmó, en plena maniobra de estafa, que padecía un cáncer de páncreas. El diagnóstico inventado generó una fuerte empatía entre las víctimas, quienes no solo evitaron cuestionar la desaparición de los fondos entregados como depósitos para supuestos viajes, sino que también le ofrecieron ayuda personal, como llevarle comida y cuidar a sus hijos durante los momentos más difíciles de su supuesta enfermedad. La justificación médica también sirvió para explicar la cancelación repetida de los viajes y la ausencia de reembolsos, según consta en la declaración jurada del Departamento de Policía de Henderson citada por el Las Vegas Review-Journal.

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La familia Fink, una de las principales afectadas, relató en la audiencia judicial cómo la estafa impactó sus vidas y su economía. Cydney Fink explicó que ella y otro miembro de la familia estaban ilusionados con la idea de construir un proyecto familiar junto a Knight, motivados por la confianza y la expectativa de un futuro próspero. Cada vez que se acercaban las fechas de un viaje, recibían excusas para justificar la postergación o cancelación, pero la supuesta enfermedad de Knight les impidió sospechar y exigir la devolución de su dinero. “Nos mantuvimos al margen y no la presionamos para que nos devolviera el depósito”, relató una de las víctimas, quien también señaló que llegaron a realizar donaciones y tareas de apoyo personal para Knight y su familia, todo bajo la creencia de que luchaba contra el cáncer.

Según los testimonios y la Policía de Henderson, Knight usó contratos falsos, identidades empresariales simuladas y varios teléfonos para sostener el fraude (Captura de video)

Los Fink y otras víctimas confiaron en Knight al punto de realizar gastos adicionales para los viajes ficticios, como la compra de equipaje y trámites de pasaporte. Una de las afectadas incluso reveló que su pareja renunció a su trabajo a tiempo completo para dedicarse a la supuesta empresa de viajes familiares, lo que representó un sacrificio real hecho de buena fe. La estafadora, según los testimonios recogidos por el tribunal, utilizó contratos falsos, simuló ser representante de diferentes empresas y empleó varios números de teléfono para que la comunicación pareciera auténtica. De este modo, logró que sus víctimas entregaran sumas considerables bajo la creencia de que se trataba de depósitos reembolsables para viajes.

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Durante la audiencia de sentencia, Haleigh Morgan Knight se disculpó públicamente por sus acciones y expresó arrepentimiento ante el tribunal y las personas afectadas. Reconoció haber estafado a sus seres queridos por una suma de 19.787,12 dólares y aseguró que en el último año había seguido trabajando, manteniendo a su familia y recibiendo ayuda profesional para comprender mejor las decisiones que tomó. En su comunicado, pidió la oportunidad de reparar el daño causado y demostrar, con sus acciones futuras, que era capaz de aprender de lo ocurrido y convertirse en una mejor persona.

La jueza Jessica Peterson, a cargo del caso, fue contundente al dirigirse a Knight: “Usted cambió la vida de las personas por su propio egoísmo y su propia avaricia”. La severidad del fallo refleja la gravedad de la manipulación emocional y el abuso de confianza cometidos por la imputada. Además de la privación de libertad y la libertad condicional, la condena incluye el pago de una indemnización a quienes fueron engañados y perjudicados económicamente. Según informaron los medios, la Fiscalía del Condado de Clark también fue consultada tras la audiencia, aunque no ha emitido comentarios públicos sobre el caso.

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