Vació basura en Manhattan, se llevó un cesto de los Knicks y la despidieron de JPMorgan: el video que se viralizó

En las imágenes se ve a Angie Báez vaciar basura en una acera de Manhattan y retirarse con un cesto temático de los Knicks instalado para el desfile de campeonato (TikTok: @mel_aston).

Las imágenes de Angie Báez, 40, mientras vacía basura sobre una acera de Manhattan y luego se lleva un cesto temático de los Knicks, instalado para celebrar el primer título de la franquicia en más de medio siglo, se viralizaron en redes sociales y superaron las 7 millones de reproducciones. El episodio ocurrió durante el desfile realizado para honrar al equipo campeón, reportaron NBC News, TMZ y The New York Post.

Posteriormente se conoció que la mujer trabajaba en JPMorgan Chase y que fue desvinculada de la compañía. Una portavoz del banco dijo a NBC News que la ejecutiva ya no forma parte de la empresa, aunque evitó precisar si la salida fue consecuencia directa del video.

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De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Báez se desempeñaba como directora ejecutiva de vinculación comunitaria e industrial para el área de tarjetas y comercio conectado de la firma. Antes de ingresar al banco, había trabajado en The Infatuation como directora ejecutiva de diversidad, equidad e inclusión, precisó TMZ.

El cesto había sido colocado por la ciudad para el desfile del campeonato

Los recipientes azules y naranjas fueron distribuidos por el Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York para celebrar la victoria de los Knicks, la primera en 53 años, sobre los San Antonio Spurs por 4-1 en las Finales.

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El video de Báez fue publicado en TikTok y, después, otros usuarios difundieron imágenes en las que se la ve en el transporte público con el cesto en su poder, mientras vestía ropa de los Knicks.

En un comunicado citado por NBC News, el Departamento de Saneamiento sostuvo: “En primer lugar, reiteramos lo dicho anteriormente: tirar basura en la calle y robar propiedad pública para uso personal son comportamientos ilegales y antisociales, que no son propios de los neoyorquinos. Además, hacer ambas cosas delante de las cámaras es increíblemente estúpido”.

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Según la normativa de la ciudad de Nueva York, el robo de bienes valuados en menos de USD 1.000 suele encuadrarse como hurto menor, tipificado como un delito menor de clase A. Para quienes incurren por primera vez en esta conducta, las consecuencias son, por lo general, una multa, una citación o tareas comunitarias. A su vez, arrojar basura en la vía pública tras el hecho podría derivar en sanciones adicionales, indicó The New York Post.

Una publicación del Departamento de Saneamiento de Nueva York muestra el cesto de basura temático de los Knicks, devuelto tras ser retirado por Angie Baez (X: @NYCSanitation).

Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) declaró el 20 de junio que no recibió ninguna denuncia relacionada con el incidente y que Báez no fue acusada de ningún delito. El organismo confirmó que el cesto fue devuelto a la ciudad el miércoles 24 de junio por la mañana.

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Báez no respondió de inmediato a una llamada ni a un correo electrónico en los que se le solicitó una declaración por parte de NBC News. Tampoco contestó, en un primer momento, la persona a la que se atribuye la publicación original del video en TikTok.

Más tarde, en una historia de Instagram, la mujer señalada como autora de la grabación original lamentó el efecto que tuvo la difusión del video: “De verdad me siento muy mal por ella. Nunca esperé una reacción tan negativa cuando publiqué ese video. Esto es de lo que nos advertían nuestros padres”.

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El cesto de los Knicks había sido instalado por el Departamento de Saneamiento de Nueva York para el desfile del campeonato en Manhattan (X: @DJJUANYTO).

El cesto temático de los Knicks ya se vende para el hogar

Los recipientes de basura con estética de New York Knicks que se vieron durante el desfile ya pueden comprarse para uso doméstico. La marca Only NY lanzó a la venta la colección “Champions 2026”, que incluye un cesto de residuos, un portalápices, un letrero y un póster. Los objetos cuestan USD 205, USD 70,50, USD 78,90 y USD 34, respectivamente.

El cesto temático está fabricado en acero inoxidable con malla de alambre en patrón diamante, cuenta con acabado con recubrimiento en polvo y calcomanías de transferencia térmica. Mide 38 cm de alto por 29 cm de ancho y es un producto importado.

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Según informó la marca, los ingresos por la venta de esta colección benefician directamente a la ciudad de Nueva York.