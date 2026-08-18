Hija de Bill Gates podría enfrentar acciones legales por presunto fraude digital con su startup

Phoebe Gates queda en el centro de una investigación por presunto fraude de afiliación - (JEREMY SMITH/IMAGESPACE)

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La industria tecnológica se sacude por un nuevo escándalo. Phoebe Gates, hija menor de Bill Gates, está bajo el foco judicial en Estados Unidos tras ser señalada por presuntas maniobras fraudulentas con su startup Phia.

La polémica gira en torno al uso de “cookie stuffing”, una controvertida técnica de marketing digital que habría permitido a la extensión desarrollada por la empresa cobrar comisiones de tiendas en línea de forma ilegítima, engañando a plataformas de comercio electrónico y desplazando los ingresos de afiliados legítimos.

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El caso estalló tras revelarse que la extensión de Phia inyectaba automáticamente códigos de afiliación durante el proceso de compra, atribuyéndose ventas que no había generado.

La técnica introduce cookies de seguimiento de forma oculta para atribuir ventas que no se generaron, lo que dispara pagos injustificados, desplaza ingresos de afiliados reales y eleva riesgos de privacidad por rastreo y redirecciones - REUTERS/Steve Marcus/Foto de archivo

Investigadores estadounidenses han advertido que estas prácticas podrían encuadrar en delitos federales de fraude electrónico, con sanciones penales que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión si se comprueba la intención de cometer fraude informático.

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¿Cómo funciona el “cookie stuffing” y por qué es peligroso?

El cookie stuffing consiste en insertar cookies de seguimiento en el navegador del usuario sin su conocimiento ni consentimiento. Así, la extensión de la startup de Phoebe Gates habría logrado que, al visitar determinadas tiendas online, se activaran códigos de afiliación sin que el usuario hiciera clic en ningún enlace.

Si posteriormente se realizaba una compra, la comisión de la venta era cobrada por la empresa, aunque el usuario nunca hubiese sido redirigido por la plataforma de Phia.

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Una extensión habría inyectado enlaces de afiliación y desviado comisiones en e-commerce - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fraude de “cookie stuffing” tiene un impacto directo sobre empresas, marcas y afiliados legítimos. Las compañías pagan comisiones injustificadas por ventas que se habrían realizado de todos modos, mientras que los afiliados reales ven cómo se les arrebata la atribución de ventas genuinas, perdiendo ingresos que les correspondían.

Por otro lado, los usuarios finales no sufren pérdidas económicas directas, pero su privacidad se ve comprometida. Además, quedan expuestos a redirecciones no deseadas, posibles infecciones de malware y una experiencia de navegación más lenta y vulnerable.

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Escenario legal y consecuencias para la startup

Actualmente, Phoebe Gates no enfrenta imputaciones penales formales, pero la investigación sigue en curso y se contemplan varias vías legales. De comprobarse el delito, Phia podría enfrentar demandas civiles, sanciones financieras y la obligación de devolver los fondos obtenidos indebidamente.

Phoebe Gates aparece ligada a una investigación sobre atribución indebida de comisiones en comercio electrónico, tras denuncias de inserción automática de códigos de afiliación, un episodio que puede afectar la reputación de la familia y su startup - (Foto: tomada de Instagram/@PhoebeGates)

La fiscalía deberá demostrar que hubo conocimiento deliberado y clara intención de fraude digital, requisito clave en procesos de este tipo bajo la ley estadounidense.

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Mientras tanto, las plataformas de comercio electrónico afectadas analizan posibles acciones legales y revisan sus sistemas para evitar futuras vulneraciones. Esta situación también ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los fundadores y directivos de startups tecnológicas ante prácticas cuestionables en el ámbito digital.

¿Cómo prevenir el cookie stuffing?

Tanto empresas como usuarios pueden tomar medidas para protegerse de este tipo de fraude:

Para empresas y programas de afiliados:

Implementar herramientas avanzadas de detección de fraude que monitoricen el tráfico en tiempo real.

Revisar métricas de conversión para identificar tasas anómalas o actividades sospechosas.

Validar que los clics provienen de páginas autorizadas y no de scripts automatizados.

Aplicar políticas estrictas y sancionar a los afiliados que recurran a estas prácticas.

Para usuarios finales:

Usar bloqueadores de anuncios y contenido.

Mantener navegadores actualizados para beneficiarse de defensas contra cookies de terceros y rastreo entre sitios.

Limpiar periódicamente las cookies o utilizar el modo incógnito al hacer compras online.

Evitar sitios no seguros o de descarga dudosa, donde suelen alojarse scripts maliciosos.

El caso de Phia y Phoebe Gates pone en evidencia cómo el fraude digital evoluciona y se adapta a nuevas tecnologías y modelos de negocio. El cookie stuffing es solo una de las muchas técnicas utilizadas para manipular programas de afiliados y obtener ingresos ilegítimos, afectando a empresas y consumidores por igual.

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Los expertos advierten que, ante la sofisticación de estas prácticas, la vigilancia y la actualización constante de herramientas de seguridad son fundamentales para mitigar riesgos.