Estados Unidos

Nueva York extiende hasta 2028 el programa NY HELPS: requisitos y cómo acceder a empleos públicos

La medida mantiene la exención de exámenes para numerosos cargos y busca cubrir vacantes más rápido en la administración mientras avanza una reforma del sistema de contratación

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La Comisión de la Función Pública del Estado de Nueva York aprobó por unanimidad la prórroga de NY HELPS en su reunión del 13 de mayo (REUTERS/Adam Gray).
La Comisión de la Función Pública del Estado de Nueva York aprobó por unanimidad la prórroga de NY HELPS en su reunión del 13 de mayo (REUTERS/Adam Gray).

La gobernadora Kathy Hochul anunció la extensión de NY HELPS hasta el 30 de junio de 2028, una decisión que mantiene la exención temporal de exámenes para diversos puestos públicos en el estado de Nueva York y busca sostener la cobertura rápida de vacantes mientras avanza una reforma más amplia del sistema de contratación.

Desde el inicio del programa original HELP en 2023, que en 2024 fue ampliado y rebautizado como NY HELPS, se concretaron más de 60.000 nombramientos en gobiernos estatales y locales. El impacto fue especialmente visible en áreas de atención directa, servicios sociales y salud, con incorporaciones en cargos como asistentes de apoyo directo, personal de enfermería registrado y auxiliares de terapia de salud mental.

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Según el anuncio oficial, la prórroga fue aprobada por unanimidad por la Comisión de la Función Pública del Estado de Nueva York en su reunión ordinaria del 13 de mayo. La extensión alcanza a las agencias del Estado y también a las agencias locales que decidan adherirse al programa.

La prórroga busca sostener la contratación mientras el estado cambia su sistema de méritos

NY HELPS permite que quienes buscan empleo se postulen a vacantes abiertas al público general, siempre que cumplan con los requisitos mínimos y las demás condiciones laborales. Al eliminar de forma temporal el requisito de examen para numerosos cargos, el programa acelera el proceso de incorporación en el sector público.

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La continuidad del programa forma parte de un plan más amplio del Departamento de la Función Pública para modernizar el sistema de méritos del estado. El objetivo, según el comunicado oficial, es responder mejor a las necesidades de quienes buscan trabajo en la administración pública.

La modernización del Departamento incluye el desarrollo de un sistema de evaluación del mérito y la idoneidad más accesible y simple de usar para quienes se postulen a empleos públicos, y formar una fuerza laboral que represente la diversidad y las capacidades de todos los residentes del estado de Nueva York.

El programa NY HELPS concretó más de 60.000 nombramientos desde 2023 en gobiernos estatales y locales de Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz).
El programa NY HELPS concretó más de 60.000 nombramientos desde 2023 en gobiernos estatales y locales de Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz).

El estado abrirá 12 centros de exámenes computarizados antes de finales de 2027

El programa no solo está orientado a cubrir puestos abiertos al público. La oficina de la gobernadora también vinculó esta iniciativa con medidas para ampliar las oportunidades de desarrollo de los empleados estatales que ya forman parte de la administración.

En mayo, el Departamento de la Función Pública anunció la apertura de un nuevo Centro de Exámenes Computarizados en Cohoes, en el condado de Albany. Se trata del primero de 12 centros previstos para todo el estado antes de finales de 2027.

Esos centros estarán distribuidos en cada región del estado de Nueva York y ofrecerán a los empleados estatales un acceso más directo a los exámenes de ascenso y facilitará el avance profesional dentro de la función pública.

A medida que esos centros entren en funcionamiento, los exámenes de ascenso se ofrecerán con mayor frecuencia, los resultados se publicarán con más rapidez y los candidatos podrán programar sus propias pruebas.

Una sala con paredes azules, alfombra verde, varias mesas con computadoras portátiles y sillas, dos pantallas con reglas y un reloj de pared
El Estado de Nueva York abrirá 12 centros de exámenes computarizados antes de finales de 2027 para facilitar ascensos en la función pública (Instagram: @nyscivilservice).

Puestos disponibles y proceso de solicitud en el programa NY HELPS

El programa NY HELPS ofrece miles de vacantes en áreas que incluyen desde atención médica directa hasta supervisión de mantenimiento de carreteras. A diferencia del proceso tradicional, que requería exámenes competitivos, durante la vigencia de este programa los puestos se cubrirán mediante nombramientos no competitivos.

Los interesados pueden consultar los puestos de trabajo incluidos en el programa a través del glosario de títulos (GOT-IT), donde es posible revisar funciones, requisitos mínimos, salarios y realizar búsquedas por palabras clave.

Para postularse, se deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a statejobs.ny.gov.
  • Refinar la búsqueda, seleccionar “Para el público en general” y marcar “SÍ” en el campo NY HELPS.
  • Luego de pulsar “Enviar”, el sistema mostrará todas las ofertas disponibles. Cada vacante contiene la descripción completa y las instrucciones para presentar la solicitud correspondiente.

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