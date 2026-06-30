La otra cara del Mundial: campaña de la ONU busca prevenir la violencia familiar durante la justa

ONU Mujeres alerta sobre el riesgo de violencia familiar durante el Mundial 2026.

La campaña “En equipo contra la violencia familiar”, impulsada por ONU Mujeres, UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Gobierno de México, busca aprovechar la visibilidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para sensibilizar sobre el posible aumento de la violencia familiar contra mujeres, niñas, niños y adolescentes durante los grandes eventos deportivos.

En entrevista con Infobae, Andrea Cházaro, Oficial Nacional de Programas de ONU Mujeres en México, explicó que la iniciativa nació a partir de evidencia internacional que muestra que este tipo de competencias pueden reunir diversos factores de riesgo que favorecen la violencia dentro de los hogares.

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La especialista señaló que el consumo excesivo de alcohol, la presión emocional y las normas sociales vinculadas con masculinidades nocivas son algunos de esos factores. Por ello, las agencias de Naciones Unidas decidieron utilizar el alcance del Mundial para impulsar acciones preventivas.

Durante el mundial puede aumentar la violencia hacia las mujeres.

“La inspiración detrás de esta campaña es utilizar un momento de fiesta colectiva para abrir una conversación que normalmente permanece fuera del espacio público”, afirmó.

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Cházaro reconoció que uno de los principales retos durante el desarrollo del proyecto fue el tiempo disponible para su implementación. Aun así, destacó que lograron fortalecer alianzas con autoridades, voceras y embajadores, además de generar una respuesta positiva entre distintos sectores de la sociedad.

Como parte de la estrategia participan figuras públicas como Ximena Sariñana, Karla Souza, Eréndira Ibarra, Mabel Cadena y Marion Reimers, quienes colaboran con ONU Mujeres desde hace varios años.

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A ellas se suman aliados de UNICEF, como Tania Rincón, las conductoras de Se Regalan Dudas y jugadores del Club Universidad Nacional.

“Todas se han unido con el firme propósito de recordar que ninguna celebración debe traducirse en violencia dentro del hogar”, expresó.

Ximena Sariñana es una de las embajadoras de la ONU que apoya esta iniciativa.

Respecto a la evidencia estadística, la representante de ONU Mujeres aclaró que actualmente no existen metodologías homologadas que permitan comparar el comportamiento de la violencia familiar durante las Copas del Mundo de 2018 y 2022. Sin embargo, aseguró que este vacío representa una oportunidad para fortalecer la investigación en la materia.

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Explicó además que diversos estudios internacionales sí muestran un patrón consistente de incremento en los reportes de violencia familiar durante megaeventos deportivos.

Es así que Andrea Cházaro citó como ejemplo una investigación realizada en Inglaterra, donde se documentó un aumento del 26% cuando el equipo de la persona agresora ganaba o empataba, y del 38% cuando perdía.

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“Esta evidencia nos permite identificar patrones de riesgo y fortalecer las acciones preventivas”, señaló.

La violencia contra las mujeres aumenta durante los partidos de futbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, indicó que no existe una clasificación internacional que permita identificar qué país registra más casos de violencia asociados a competencias deportivas, debido a que los estudios disponibles utilizan metodologías distintas.

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Aun así, enfatizó que el fenómeno ya ha sido documentado en diversos contextos y merece atención independientemente del lugar donde ocurra.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de ONU Mujeres fue que el incremento de la violencia no depende exclusivamente del resultado del partido.

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“No estamos hablando del fútbol como generador de violencia, sino de factores sociales y emocionales que intensifican violencias preexistentes”, puntualizó.

También mencionó otra investigación que encontró que, cuando existe consumo de alcohol, los casos de violencia familiar aumentan hasta un 47% durante los días de partido e incluso pueden extenderse hasta el día siguiente.

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El consumo de alcohol puede aumentar la violencia hacia las mujeres durante eventos de futbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre las consecuencias para niñas, niños y adolescentes, Cházaro explicó que crecer en un entorno violento afecta su bienestar emocional, la sensación de seguridad y la forma en que se relacionan con otras personas, incluso cuando no son víctimas directas de las agresiones.

“Garantizar hogares libres de violencia es una responsabilidad compartida”, sostuvo.

La funcionaria también habló sobre algunas señales que pueden alertar a familiares o vecinos sobre una posible situación de violencia, entre ellas escuchar gritos, golpes o discusiones constantes, detectar cambios de comportamiento en niñas, niños y adolescentes, así como observar aislamiento, miedo o un control excesivo dentro del hogar.

“Mucha gente que vive violencia no puede pedir ayuda. Por eso la atención a estas señales y el acompañamiento responsable pueden incluso salvar vidas”, advirtió.

Ante las personas que dudan en denunciar por no contar con pruebas suficientes, Andrea Cházaro subrayó que no es necesario esperar a tener evidencia concluyente para activar mecanismos de protección. “La sospecha razonable es suficiente para activar los mecanismos de protección”, afirmó.

Para denunciar una situación de violencia basta con la sospecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explicó que quienes requieran orientación pueden comunicarse a la Línea de las Mujeres, marcando 079, opción 1, donde reciben atención psicológica y jurídica las 24 horas. En caso de que exista un riesgo inmediato para la vida o la integridad de una persona, recomendó llamar al 911.

Finalmente, hizo un llamado para que la Copa Mundial sea una oportunidad para fortalecer la convivencia familiar. “Ningún resultado deportivo, ninguna emoción y ninguna frustración justifican la violencia”, concluyó, al recordar que “la violencia familiar no es parte del juego”.