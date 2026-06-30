Trabajadores humanitarios alertan de enfermedades y hospitales desbordados tras sismos en Venezuela

El recuento oficial de muertos por los terremotos en Venezuela supera los 1.700 mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros. (REUTERS/Maxwell Briceno)

Grupos de ayuda advirtieron el martes que el frágil sistema de salud de Venezuela está llegando a su límite, casi una semana después de dos potentes terremotos que dejaron hospitales dañados y abrumados con personal insuficiente debido a la cantidad de heridos, en condiciones deplorables en la zona del desastre causando la propagación de enfermedades infecciosas.

Las decenas de equipos internacionales y nacionales en toda Venezuela siguen centrados en la búsqueda de sobrevivientes, mientras el recuento oficial de muertos supera los 1.700 y se siguen sacando cuerpos de entre los escombros.

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Pero ya se está desarrollando una crisis humanitaria entre los sobrevivientes. Agencias de las Naciones Unidas manifestaron preocupación por los efectos en la salud de miles de personas desplazadas que han dormido durante días a la intemperie o en refugios abarrotados e insalubres.

Funcionarios venezolanos afirman que más de 15.800 personas se han visto afectadas por los terremotos —una cifra que refleja el número oficial de desplazados—, señaló el martes la portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados, Carlotta Wolf. Venezolanos que quedaron sin hogar de forma repentina están durmiendo en autos, parques y otros lugares sin que haya refugios de emergencia adecuados disponibles.

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Wolf indicó que esa cifra seguirá aumentando. Muchas de las personas desplazadas en el estado más golpeado, La Guaira, están sufriendo una escasez generalizada de alimentos, agregó.

La OMS advirtió que los desplazados en Venezuela enfrentan riesgo de brotes de sarampión, dengue, fiebre amarilla y malaria tras los sismos. (Reuters)

En una rueda de prensa en Ginebra, el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier, dijo que los venezolanos desplazados se han vuelto cada vez más vulnerables a brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión, dadas las bajas tasas de vacunación de la población, así como a enfermedades transmitidas por el agua como el dengue, la fiebre amarilla y la malaria, que ahora repuntan tras el desastre.

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El sistema de salud venezolano, de por sí estresado por décadas de falta de inversión y años de crisis económica, está “ahora bajo una presión extrema, con instalaciones que operan más allá de su capacidad ante el aumento de los casos de traumatismos”, afirmó Lindmeier.

Según el gobierno, los sismos de la semana pasada dañaron o comprometieron de alguna forma 38 hospitales en todo el país. La OMS dijo que hasta ahora ha evaluado 21 de esas instalaciones, tres de las cuales ya no están operativas. Otras seis han sufrido daños y el resto ahora se está viendo sobrepasado por el aumento de casos de traumatismos.

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Muchos médicos especialistas están desaparecidos entre las ruinas, incluidos funcionarios a cargo de la atención de maternidad en La Guaira, indicó la OMS, lo que agrava la presión.

Los “hallazgos revelan una prestación de servicios y un flujo de pacientes caóticos, marcados por el hacinamiento, el creciente retraso de cirugías ... y una ruptura de las medidas de bioseguridad”, dijo Lindmeier, y añadió que el caos ha provocado “el colapso de los servicios forenses y de morgue y un registro inadecuado de víctimas”.

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Filas para recibir medicamentos en Caraballeda, La Guaira, tras los terremotos en Venezuela. 30 de junio de 2026. (MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS)

El gobierno de Venezuela, que durante mucho tiempo ha mantenido el control sobre el acceso a la información, ofrece actualizaciones diarias sobre víctimas. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció el lunes que el balance oficial era de 1.719 muertos y 5.000 heridos, y pidió al público no compartir información que contradiga a las autoridades.

Pero expertos sostienen que probablemente se trata de un subregistro significativo, ya que muchas más personas siguen desaparecidas y las esperanzas de encontrar sobrevivientes disminuyen con cada día que pasa.

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La NASA calcula que unas 59.000 construcciones resultaron dañadas o destruidas por los terremotos, lo que situaría el número de personas afectadas en cientos de miles. La agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, informó el martes que 680.000 niños necesitan asistencia humanitaria en todo el país.

Las autoridades no han ofrecido un recuento oficial de personas desaparecidas, lo que ha llevado a muchos venezolanos a recurrir a bases de datos digitales no gubernamentales para denunciar la desaparición de sus seres queridos. Una de esas listas registra al menos 43.220 personas como desaparecidas.

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Associated Press