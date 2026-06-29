Pesaba 116 kilos a los 7 años, murió por falla cardíaca y la fiscalía acusa a sus padres de asesinato en Michigan

Las decisiones y omisiones de los padres resultaron determinantes en el desenlace fatal, poniendo en evidencia el papel crucial del entorno familiar en la salud y seguridad infantil (Genesee County Sheriff's Office)

La justicia de Michigan imputó a Damien O’Brien y Jessica O’Brien por la muerte de su hijo Casper, de 7 años y 116 kilos, bajo cargos de asesinato en segundo grado, tortura y abuso infantil.

La autopsia determinó que el menor murió por una miocardiopatía dilatada, agravada por obesidad mórbida, según informó CBS News. El caso generó conmoción en Flint Township y abrió un debate sobre la responsabilidad parental.

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El domicilio mostró señales de hacinamiento y abandono, dificultando el acceso de los equipos de emergencia (FOX66 & NBC25)

Entorno familiar y hallazgos al ingresar al domicilio

El 4 de noviembre de 2025, los servicios de emergencia llegaron a la vivienda de la familia luego de recibir una alerta por dificultades respiratorias del niño. Al arribar, los paramédicos encontraron a Casper O’Brien inmóvil en una cama. El domicilio estaba repleto de objetos, lo que obstaculizó el acceso de los equipos, según relató el fiscal David Leyton a CBS News.

La hermana menor, de 5 años, fue hallada fuera de la casa, sin ropa y en malas condiciones higiénicas. Documentos judiciales citados por Fox8 News señalaron que la niña también presentaba obesidad mórbida y signos de abandono.

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La investigación concluyó que los menores no estaban escolarizados y que ningún organismo oficial tenía constancia de su existencia. “No creo que nadie del distrito escolar, la policía o Servicios de Protección Infantil supiera que estos niños vivían allí”, afirmó Leyton. La vivienda presentaba signos de deterioro y acumulación de basura, según el reporte policial recogido por Fox8 News.

El funcionario lideró la acusación, subrayando la gravedad de la negligencia y la falta de intervención estatal (FOX66 & NBC25)

Alimentación, salud y evolución del caso

El análisis forense, respaldado por los reportes de New York Daily News y Orlando Sentinel, atribuyó la muerte a una enfermedad cardíaca agravada por una dieta basada en papas fritas de bolsa, papas fritas y jugo de manzana.

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En febrero de 2024, el niño pesaba 47 kilos, lo cual evidencia un incremento sostenido de peso en cuestión de meses.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el peso habitual para su edad y estatura rondaría los 27 kilos.

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Las estadísticas oficiales advierten sobre los límites de peso saludables en niños, en contraste con el caso analizado (Jeff Amy/Associated Press)

Pese a que el padre tenía empleo y la familia contaba con seguro médico, Casper solo recibió atención profesional una vez en su vida, según el informe policial citado por Leyton en Fox8 News.

El día del fallecimiento, los padres contactaron a un veterinario para el perro de la familia, mientras el menor no había sido llevado a consulta médica regular. Las fuentes periodísticas también informaron que el niño sufría llagas por permanecer en cama y no realizaba actividad física.

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El obituario publicado por New York Daily News describió a Casper como “un niño brillante y cariñoso”, mencionando la muerte previa de un hermano menor. El caso mostró la acumulación de factores de riesgo y la ausencia de intervenciones preventivas por parte de las instituciones.

La vida del niño transcurrió fuera del sistema educativo y sanitario, lo que permitió que su situación pasara inadvertida (Sharp Funeral Homes)

Impacto judicial, contexto y abordaje institucional

La fiscalía del condado de Genesee presentó cargos contra ambos progenitores: asesinato en segundo grado, tortura y abuso infantil.

La acusación incluyó también la situación de la hermana menor, quien fue encontrada con múltiples señales de descuido. Fox8 News detalló que el cargo de abuso infantil se relaciona directamente con las condiciones detectadas en la menor.

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El fiscal Leyton consideró el caso como un ejemplo de “negligencia prolongada y deliberada”, lo que en la jurisdicción local constituye uno de los requisitos para la figura penal de asesinato en segundo grado.

El proceso judicial puso en debate la eficacia de los mecanismos de protección infantil frente a situaciones de aislamiento familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La audiencia judicial está fijada para el 2 de julio, fecha en la que la fiscalía presentará los elementos reunidos durante la investigación. En Michigan, el delito imputado puede ser penado con cadena perpetua, según la legislación estatal citada por Fox8 News.

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El proceso abrió un debate sobre los controles institucionales para identificar situaciones de riesgo infantil y la capacidad de las autoridades para intervenir ante señales de negligencia. La ausencia de escolarización y controles médicos impidió que las agencias detectaran a tiempo la situación de los menores.

La cobertura mediática dejó en el centro la cuestión de la vigilancia estatal y la protección de los derechos de la infancia en contextos de aislamiento social.

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Damien O’Brien y Jessica O’Brien permanecen detenidos a la espera de comparecer ante el tribunal. La evolución del caso y las eventuales reformas legales quedarán en la agenda pública de Michigan durante los próximos meses.