Irán dilata nuevas reuniones con Estados Unidos e insiste en arancelar el paso por estrecho de Ormuz junto con Omán

Vista satelital del estrecho de Ormuz, la vía marítima por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial (Archivo)

Irán informó este lunes que sostuvo su primera reunión con Omán en el marco del comité conjunto creado para definir la futura administración del estrecho de Ormuz, al mismo tiempo que negó que vaya a celebrar en los próximos días ningún encuentro con representantes de Estados Unidos, como habían adelantado medios estadounidenses.

La cancillería iraní confirmó que delegados de Omán e Irán se reunieron en Mascate para “intercambiar puntos de vista” sobre la “futura gestión” de esa vía marítima, clave para el comercio mundial de hidrocarburos. El encuentro corresponde a la primera sesión del Comité Conjunto de Ormuz, que ambos países habían anunciado la semana pasada con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre la administración del estrecho, por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

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Irán y Estados Unidos interrumpen sus ataques mutuos

El encuentro en Mascate se produjo después de que Irán y Estados Unidos interrumpieran sus ataques mutuos, según informó Washington. Un funcionario estadounidense anunció el domingo que “ambas partes se abstendrán por ahora y los buques podrán transitar libremente” por el estrecho, y agregó que hay “conversaciones técnicas programadas para continuar sobre todas las áreas del memorándum de entendimiento” firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La pausa llegó tras un fin de semana de hostilidades: acusando a Irán de haber atacado dos barcos la semana pasada, Estados Unidos bombardeó el sábado la república islámica, y Teherán respondió el domingo con ataques contra Kuwait y Barhrein, países del Golfo que albergan bases estadounidenses. Esos cruces pusieron en vilo el memorando de entendimiento y elevaron la tensión justo antes de la reunión técnica con Omán.

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Teherán rechaza versiones sobre un encuentro con Washington

Pese a la confirmación del diálogo con Omán y al anuncio sobre el cese de hostilidades, la diplomacia iraní fue tajante al negar cualquier reunión prevista con representantes de Estados Unidos. La aclaración llegó luego de que medios estadounidenses reportaran que delegados iraníes y estadounidenses se encontrarían este martes en Qatar para abordar específicamente la situación del estrecho.

El mismo funcionario estadounidense que confirmó la tregua no confirmó la versión sobre un encuentro bilateral esta semana en Qatar, algo que Irán terminó de despejar al negarlo de forma explícita.

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La disputa de fondo: quién controla Ormuz

Buques transitan el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam (Omán), el 18 de junio de 2026, días antes de que Irán y Estados Unidos interrumpieran sus ataques mutuos tras un nuevo repunte de tensiones (REUTERS/Stringer)

El trasfondo de ambas conversaciones —con Omán y la negada con Estados Unidos— es la disputa sobre la soberanía y administración del estrecho. Irán lleva semanas sosteniendo que el funcionamiento de Ormuz no volverá a ser como antes de la guerra, cuando era gratuito, una postura a la que se opone Washington. Tanto Irán como Omán reivindican su soberanía sobre la vía y se plantean imponer tasas por su utilización, pese a que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar —que Teherán no ratificó— garantiza un derecho de “paso en tránsito” en los estrechos usados para la navegación internacional.

El estrecho fue reabierto la semana pasada, tras permanecer cerrado por Irán desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. Irán insiste en que los buques deben circular por un corredor cercano a sus propias costas, aunque esta semana decenas de embarcaciones optaron por el lado opuesto del canal, pegado al litoral omaní. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, reiteró el domingo que solo Irán es “responsable” de la gestión del estrecho y advirtió que adoptar medidas distintas “solo conducirá a situaciones más complicadas y a retrasos en la reapertura” de Ormuz.

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Las negociaciones se dan en un clima de tensión militar latente: acusando a Irán de haber atacado dos barcos la semana pasada, Estados Unidos bombardeó el sábado la república islámica, y Teherán respondió el domingo con ataques contra Kuwait y Baréin, países del Golfo que albergan bases estadounidenses, en hostilidades que pusieron en vilo el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.