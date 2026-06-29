Mundo

Irán dilata nuevas reuniones con Estados Unidos e insiste en arancelar el paso por estrecho de Ormuz junto con Omán

El régimen negó los informes de un encuentro de equipos técnicos en Qatar, al tiempo que confirmó conversaciones con Mascate sobre la futura administración de la estratégica vía marítima

Guardar
Google icon
Vista satelital del estrecho de Ormuz, la vía marítima por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial (Archivo)
Vista satelital del estrecho de Ormuz, la vía marítima por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial (Archivo)

Irán informó este lunes que sostuvo su primera reunión con Omán en el marco del comité conjunto creado para definir la futura administración del estrecho de Ormuz, al mismo tiempo que negó que vaya a celebrar en los próximos días ningún encuentro con representantes de Estados Unidos, como habían adelantado medios estadounidenses.

La cancillería iraní confirmó que delegados de Omán e Irán se reunieron en Mascate para “intercambiar puntos de vista” sobre la “futura gestión” de esa vía marítima, clave para el comercio mundial de hidrocarburos. El encuentro corresponde a la primera sesión del Comité Conjunto de Ormuz, que ambos países habían anunciado la semana pasada con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre la administración del estrecho, por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

PUBLICIDAD

Irán y Estados Unidos interrumpen sus ataques mutuos

El encuentro en Mascate se produjo después de que Irán y Estados Unidos interrumpieran sus ataques mutuos, según informó Washington. Un funcionario estadounidense anunció el domingo que “ambas partes se abstendrán por ahora y los buques podrán transitar libremente” por el estrecho, y agregó que hay “conversaciones técnicas programadas para continuar sobre todas las áreas del memorándum de entendimiento” firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La pausa llegó tras un fin de semana de hostilidades: acusando a Irán de haber atacado dos barcos la semana pasada, Estados Unidos bombardeó el sábado la república islámica, y Teherán respondió el domingo con ataques contra Kuwait y Barhrein, países del Golfo que albergan bases estadounidenses. Esos cruces pusieron en vilo el memorando de entendimiento y elevaron la tensión justo antes de la reunión técnica con Omán.

PUBLICIDAD

Teherán rechaza versiones sobre un encuentro con Washington

Pese a la confirmación del diálogo con Omán y al anuncio sobre el cese de hostilidades, la diplomacia iraní fue tajante al negar cualquier reunión prevista con representantes de Estados Unidos. La aclaración llegó luego de que medios estadounidenses reportaran que delegados iraníes y estadounidenses se encontrarían este martes en Qatar para abordar específicamente la situación del estrecho.

El mismo funcionario estadounidense que confirmó la tregua no confirmó la versión sobre un encuentro bilateral esta semana en Qatar, algo que Irán terminó de despejar al negarlo de forma explícita.

La disputa de fondo: quién controla Ormuz

Buques transitan el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam (Omán), el 18 de junio de 2026, días antes de que Irán y Estados Unidos interrumpieran sus ataques mutuos tras un nuevo repunte de tensiones (REUTERS/Stringer)
Buques transitan el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam (Omán), el 18 de junio de 2026, días antes de que Irán y Estados Unidos interrumpieran sus ataques mutuos tras un nuevo repunte de tensiones (REUTERS/Stringer)

El trasfondo de ambas conversaciones —con Omán y la negada con Estados Unidos— es la disputa sobre la soberanía y administración del estrecho. Irán lleva semanas sosteniendo que el funcionamiento de Ormuz no volverá a ser como antes de la guerra, cuando era gratuito, una postura a la que se opone Washington. Tanto Irán como Omán reivindican su soberanía sobre la vía y se plantean imponer tasas por su utilización, pese a que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar —que Teherán no ratificó— garantiza un derecho de “paso en tránsito” en los estrechos usados para la navegación internacional.

El estrecho fue reabierto la semana pasada, tras permanecer cerrado por Irán desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. Irán insiste en que los buques deben circular por un corredor cercano a sus propias costas, aunque esta semana decenas de embarcaciones optaron por el lado opuesto del canal, pegado al litoral omaní. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, reiteró el domingo que solo Irán es “responsable” de la gestión del estrecho y advirtió que adoptar medidas distintas “solo conducirá a situaciones más complicadas y a retrasos en la reapertura” de Ormuz.

Las negociaciones se dan en un clima de tensión militar latente: acusando a Irán de haber atacado dos barcos la semana pasada, Estados Unidos bombardeó el sábado la república islámica, y Teherán respondió el domingo con ataques contra Kuwait y Baréin, países del Golfo que albergan bases estadounidenses, en hostilidades que pusieron en vilo el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

Temas Relacionados

IránOmánEstrecho de OrmuzEstados UnidosGuerra en Medio OrientePetróleoÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinco muertos en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania

El presunto autor de los disparos fue detenido

Cinco muertos en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania

El régimen de China suma medidas contra Japón: amplió los controles de exportación a sus empresas

La medida bloquea la venta desde el país asiático a firmas y organismos incluidos en la lista restringida, y también limita a terceros la comercialización de bienes de doble uso fabricados allí o de origen chino

El régimen de China suma medidas contra Japón: amplió los controles de exportación a sus empresas

Estados Unidos e Irán acordaron detener las hostilidades y retomar las conversaciones sobre el Estrecho de Ormuz

Un funcionario citado por Reuters explicó que “está previsto que continúen las conversaciones técnicas sobre todos los aspectos del memorando de entendimiento. Ambas partes suspenderán las negociaciones por ahora y los buques podrán navegar libremente”, en referencia al memorando de 14 puntos que contempla la reapertura del estrecho al tráfico marítimo

Estados Unidos e Irán acordaron detener las hostilidades y retomar las conversaciones sobre el Estrecho de Ormuz

Miles de personas volvieron a marchar en Serbia para exigir garantías democráticas tras el anuncio de dimisión del presidente Vucic

La concentración reunió a miles en Kraljevo durante el Día de San Vito para reclamar salvaguardas institucionales antes de unas elecciones, en la primera gran acción del movimiento universitario desde el anuncio del mandatario

Miles de personas volvieron a marchar en Serbia para exigir garantías democráticas tras el anuncio de dimisión del presidente Vucic

Muere el árbol más famoso de Robin Hood: qué pasó con el Major Oak tras más de 1.000 años de historia

La emblemática especie de Sherwood dejó de mostrar signos de vida tras más de un milenio y los especialistas explicaron las causas que provocaron su irreversible deterioro

Muere el árbol más famoso de Robin Hood: qué pasó con el Major Oak tras más de 1.000 años de historia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 29 de junio de 2026

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 29 de junio de 2026

Mujer con camiseta de Colombia fue detenida en un bar deLos Ángeles, Estados Unidos, por un presunto robo de celulares: todo quedó en video

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 29 de junio: capturan a presuntos operadores de grupos criminales en Sonora y Nuevo León

Estas serían las salidas del nuevo gobierno para ‘salvar’ la salud en el país, según Alejandro Gaviria: “Estamos ante la peor crisis del sistema”

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 29 de junio

INFOBAE AMÉRICA

Cinco muertos en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania

Cinco muertos en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania

El régimen de China suma medidas contra Japón: amplió los controles de exportación a sus empresas

Mary Shelley, escritora inglesa: “Nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito firme”

Qué hay detrás de una buena hamburguesa: el recorrido de los ingredientes mexicanos del campo a la mesa

Samuelandia frente a la Constitución

ENTRETENIMIENTO

Pamela López minimiza a Pati Lorena tras polémica por ‘La Granja VIP’ y la tilda de ‘patética’: “Simplemente no existe”

Pamela López minimiza a Pati Lorena tras polémica por ‘La Granja VIP’ y la tilda de ‘patética’: “Simplemente no existe”

Toy Story 5 rompe récords de taquilla en Argentina

Michael Fassbender define a Martian en “The Agency” y explica su apuesta por el espionaje: “Algunas personas de la CIA fueron de gran ayuda”

Charli XCX habló de “Music, Fashion, Film”, su próximo álbum, y reveló por qué sintió celos de Lorde

Milly Alcock: “Estoy harta de mí misma. Estoy harta de mi cara. Y de verdad odio la atención”