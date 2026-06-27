Cómo los neoyorquinos están ayudando a las víctimas del terremoto en Venezuela

La comunidad de Nueva York movilizó ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto en Venezuela, con foco en Caracas y otras zonas afectadas (REUTERS/Gaby Oraa)

En medio de la devastación que dejaron los recientes terremotos en Venezuela, la comunidad de Nueva York ha movilizado recursos y voluntades para asistir a las víctimas en Caracas y otras regiones afectadas. Los neoyorquinos, junto con la numerosa población venezolana residente en la ciudad, han adoptado un papel activo en el auxilio a los damnificados, generando una ola de solidaridad visible en distintos barrios y comercios.

El impacto de la tragedia ha sido especialmente sentido entre los más de 17.000 venezolanos que viven en Nueva York. Muchos de ellos han emprendido acciones concretas para canalizar ayuda humanitaria, articulando redes de apoyo y conectando a donantes con quienes más lo necesitan. Las imágenes de edificios destruidos y familias separadas han motivado a la comunidad a buscar formas efectivas de colaborar desde la distancia, conscientes de que cada aporte puede marcar la diferencia para quienes han perdido todo.

PUBLICIDAD

Las cafeterías y comercios regentados por venezolanos se han convertido en puntos neurálgicos de la recolección de donaciones. Según David Brito, voluntario encargado de coordinar la recepción de suministros, tanto empresas de Nueva York como de Nueva Jersey han ofrecido sus instalaciones como centros de acopio. El café Lulla’s, ubicado en el barrio de Williamsburg en Brooklyn, es uno de los lugares donde ya se acumulan cajas de mercancía destinada a Venezuela. Allí, el dueño Ivo Díaz ha canalizado la angustia y el dolor por las noticias recibidas desde su país natal en un llamado urgente a la acción.

Díaz, quien pasó parte de su infancia y adolescencia en Venezuela y posteriormente fundó Casa Ora, el primer restaurante venezolano en ser incluido en la guía Michelin, expresó su consternación al ver la destrucción de edificios emblemáticos de su tierra. Su meta es lograr enviar un contenedor repleto de artículos de primera necesidad a Caracas, convencido de que el apoyo material es vital para quienes enfrentan la emergencia humanitaria. “Fui a la escuela allí cuando tenía entre 12 y 14 años, y ver algunos de los edificios que admiro y amo, que representan lo que es Venezuela, y verlos destruidos, es simplemente desgarrador”, relató Díaz.

PUBLICIDAD

La labor de recolectar y empaquetar donaciones no se limita a Brooklyn. En Astoria, Queens, Anarella Rodríguez dirige Arepas Cafe y ha sumado su local a la cadena de solidaridad. Para Rodríguez, cada restaurante o pequeño comercio puede convertirse en un puente de ayuda y esperanza. “Todos desearíamos poder estar allí para salvar a la gente, a nuestra gente. Aunque solo sea un restaurante, también es una comunidad”, expresó.

Las iniciativas individuales y colectivas se han multiplicado, con voluntarios como Brito organizando la clasificación y el embalaje de los donativos, que posteriormente serán enviados a Venezuela por medio de una organización sin fines de lucro. “Tomaremos toda la ayuda que podamos conseguir”, afirmó, subrayando la urgencia y el alcance de la necesidad.

PUBLICIDAD

Cafeterías y comercios como centros de acopio de donaciones

El café Lulla’s de Williamsburg, en Brooklyn, reunió donaciones para enviar un contenedor con artículos de primera necesidad a Caracas

La participación de cafeterías y comercios venezolanos en Nueva York y Nueva Jersey ha sido determinante en el flujo de donaciones. Estos espacios no solo recogen alimentos, medicinas y artículos de higiene, sino que también funcionan como puntos de encuentro para la comunidad, donde se comparten información y se organizan nuevas acciones. El café Lulla’s y Arepas Cafe son ejemplos del compromiso que los emprendedores venezolanos han asumido para facilitar el envío de ayuda humanitaria.

La contribución de los establecimientos comerciales va más allá de lo material. Ofrecen un espacio emocionalmente seguro donde los venezolanos pueden reunirse, compartir noticias sobre sus familiares y mantener viva la esperanza de que cada caja enviada representa una posibilidad de alivio para quienes enfrentan la catástrofe en Venezuela.

PUBLICIDAD

Iniciativas y testimonios de venezolanos en Nueva York

Los testimonios de venezolanos en Nueva York muestran que la emergencia en Venezuela moviliza a voluntarios y donantes (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)

El testimonio de quienes encabezan estas iniciativas revela el profundo vínculo emocional que une a la diáspora venezolana con su país de origen. Díaz y Rodríguez, junto a otros líderes comunitarios, han manifestado el dolor de ver la destrucción y la incertidumbre, pero también la determinación de transformar la angustia en acción concreta. Para muchos, la solidaridad no es solo una respuesta espontánea, sino una obligación moral ante el sufrimiento de amigos, familiares y compatriotas.

Las historias de los voluntarios y donantes muestran cómo la tragedia en Venezuela se vive con intensidad en Nueva York, donde cada noticia y cada imagen recibida desde Caracas se convierte en un motor para redoblar esfuerzos y ampliar la red de ayuda.

PUBLICIDAD

Respuesta y recomendaciones de la alcaldía de Nueva York

La Oficina del Alcalde para Asuntos Internacionales y de Inmigración emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con los venezolanos residentes en la ciudad. El mensaje reconoció la magnitud de la tragedia y el impacto emocional que tiene en la comunidad local, subrayando que para muchos neoyorquinos la emergencia no es un acontecimiento lejano, sino una realidad que afecta a sus familias y amigos.

La alcaldía recomendó realizar donaciones a través de organizaciones humanitarias de confianza, como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y Cáritas, y aseguró que continuará coordinando esfuerzos y compartiendo recursos e información relevante con los residentes que buscan formas de colaborar.

PUBLICIDAD

Dificultades de los venezolanos en el exterior para localizar a sus familiares

Entre los desafíos más acuciantes para los venezolanos en Nueva York se encuentra la dificultad para obtener noticias sobre sus seres queridos en las zonas afectadas. Niurka Meléndez, cofundadora de la organización Venezuelans and Immigrants Aid, relató que aún espera información sobre tres primos de su esposo desaparecidos tras el sismo. Para muchas familias, la búsqueda de información se ha convertido en una tarea angustiante y prolongada.

La alcaldía de Nueva York ha orientado a quienes necesiten ayuda para contactar o localizar familiares en Venezuela a comunicarse con la Embajada de Venezuela a través del correo contacto@embaveus.net, o a utilizar el formulario de consulta para la reconexión internacional de familias de la Cruz Roja Americana, además de la línea de ayuda habilitada al 844-782-9441.

PUBLICIDAD

Tipos de donaciones necesarias y logística de envío

La respuesta humanitaria desde Estados Unidos se ha enfocado en canalizar donaciones que realmente marquen una diferencia en la emergencia. En Connecticut, la organización Americares está preparando el envío de cajas con medicamentos donados, suministros ortopédicos y kits de higiene. Los expertos insisten en que, tras un desastre natural de esta magnitud, los suministros médicos y de primeros auxilios son imprescindibles, dada la prevalencia de heridas por aplastamiento, fracturas y laceraciones graves.

El proceso de recolección y envío de donaciones es coordinado por voluntarios y organizaciones sin fines de lucro, que se encargan de clasificar y empaquetar los artículos en Nueva York antes de su traslado a Venezuela. Aunque la ropa y los artículos para el hogar también son valorados, la prioridad está en los insumos médicos y de emergencia, cuya demanda es más urgente en los primeros días tras la catástrofe.

PUBLICIDAD