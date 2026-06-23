Estados Unidos

Seattle se prepara para su tercer partido del Mundial: refuerzos de seguridad, récord de ventas y expectativa por otro posible lleno total en el estadio

Con casi 67.000 asistentes en la primera jornada, la sede ajusta operativos entre encuentros, suma personal en calles y accesos, y espera otra ola de público en Lumen Field para el Bosnia y Herzegovina-Qatar

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Seattle recibió a casi 67.000 aficionados en la primera tanda de partidos del Mundial de la FIFA 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Ng)
Seattle recibió a casi 67.000 aficionados en la primera tanda de partidos del Mundial de la FIFA 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Ng)

Con casi 67.000 aficionados en la primera tanda de partidos, Seattle encara otra semana del Mundial 2026 con ajustes operativos, refuerzo de seguridad y la expectativa de una nueva oleada de público, en un torneo que ya dejó ventas récord en comercios cercanos y que podría duplicar la asistencia local si la Selección de Estados Unidos disputa allí su potencial cruce de octavos de final el 6 de julio.

Uno de los datos que los organizadores usan para medir ese impacto surgió fuera del estadio: el comité local informó que 12.000 personas se reunieron en Seattle Soccer House, un espacio oficial de visualización del torneo ubicado en Pacific Place.

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Esa convocatoria se sumó a la concentración del viernes pasado, cuando 23.000 espectadores marcharon directamente hacia el estadio de la ciudad.

Según FOX 13 Seattle, la apertura de la nueva semana de competencia llega después de lo que las autoridades locales describen como un comienzo exitoso en la sede del noroeste de Estados Unidos. La Comisión Deportiva de Seattle difundió que el partido del viernes reunió a casi 67.000 asistentes.

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Peter Tomozawa, director ejecutivo del comité organizador local Seattle FWC26, dijo al medio que el trabajo entre un partido y otro se concentra en correcciones puntuales.

El comité local informó que 12.000 personas se reunieron en Seattle Soccer House, el espacio oficial de visualización del torneo en Pacific Place (IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Ng)
El comité local informó que 12.000 personas se reunieron en Seattle Soccer House, el espacio oficial de visualización del torneo en Pacific Place (IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Ng)

“Hemos estado aprendiendo de partido en partido, haciendo pequeños ajustes de uno al siguiente. Nos sentimos muy bien con nuestros preparativos para ambos encuentros, ya sabes, van a llegar en rápida sucesión”, afirmó.

El torneo ya alteró la actividad comercial en el entorno del estadio

El comité organizador analiza los primeros resultados para ordenar mejor la operación del estadio y de la ciudad durante una seguidilla de encuentros internacionales de alto perfil. La lógica, explicó Tomozawa, es usar cada partido como una instancia de prueba para afinar la logística del siguiente.

Ese efecto ya se trasladó al comercio del área cercana al recinto. Tomozawa aseguró que algunos negocios registraron niveles de facturación inéditos en un solo día ligados al calendario del torneo.

“Hay pizzerías que nos dicen que vendieron 11 veces su cantidad diaria de pizzas ese día”, señaló. El impacto, según la información citada por la publicación, se expandió más allá del distrito inmediato del estadio.

La agenda de esta semana incluye dos partidos en el Lumen Field. Bosnia y Herzegovina enfrentará a Qatar el miércoles, y el viernes por la noche Irán jugará contra Egipto en horario central.

El Lumen Field será sede esta semana de los partidos Bosnia y Herzegovina vs Qatar e Irán vs Egipto (IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Ng)
El Lumen Field será sede esta semana de los partidos Bosnia y Herzegovina vs Qatar e Irán vs Egipto (IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Ng)

Para promover la participación antes del duelo del miércoles, el comité local presentó incluso a un supuesto gato psíquico para pronosticar el resultado. El animal eligió a Bosnia y Herzegovina como ganador del próximo partido frente a Qatar.

La seguridad es la prioridad mientras crece la expectativa por julio

Con la atención internacional puesta sobre el Pacífico Noroeste, los planificadores regionales colocaron la seguridad pública en el centro del operativo.

El comité local trabaja con jornadas extendidas para sostener la logística de un torneo que se desarrolla durante varias semanas.

Tomozawa resumió esa prioridad con una descripción de la carga diaria del equipo: “Queremos que la seguridad y la protección de los aficionados sean la máxima prioridad. Tenemos gente trabajando hasta la medianoche todas las noches. Yo estoy despierto cada mañana a las 5 en punto. Estamos tratando de hacer de esto la mejor experiencia posible para nuestra comunidad”.

La organización contempla escenarios más allá de los partidos programados para esta semana. En caso de que Estados Unidos clasifique y dispute un encuentro de octavos de final en Seattle el 6 de julio, los responsables del operativo estiman que la asistencia local podría duplicar la registrada el viernes pasado.

Seattle estima que la asistencia local podría duplicarse si Estados Unidos juega un cruce de eliminación directa el 6 de julio (REUTERS/David Ryder)
Seattle estima que la asistencia local podría duplicarse si Estados Unidos juega un cruce de eliminación directa el 6 de julio (REUTERS/David Ryder)

En ese escenario, Tomozawa consideró que el eventual cruce tendría un atractivo especial por lo que estaría en juego para ambos equipos.

Citado nuevamente por FOX 13 Seattle, sostuvo: “Yo iría al partido. Pensaría que, en realidad, ese sería uno de los más interesantes para venir a ver, en mi opinión. El partido va a significar mucho para ambos equipos”.

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