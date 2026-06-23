Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución no vinculante para exigir el fin de la guerra con Irán

El texto, sin efectos legales, fue aprobado por 50 votos a favor y 48 en contra, tras haber recibido respaldo previo en la Cámara de Representantes

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El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución simbólica para exigir el retiro de tropas en la guerra con Irán (REUTERS/Archivo)
El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución simbólica para exigir el retiro de tropas en la guerra con Irán (REUTERS/Archivo)

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes una resolución que solicita el fin de la participación militar estadounidense en el conflicto con Irán. El texto fue aprobado por 50 votos a favor y 48 en contra, tras haber recibido respaldo previo en la Cámara de Representantes.

La medida tiene carácter concurrente, lo que implica que no requiere la firma del presidente ni genera obligaciones legales. Su efecto es de carácter simbólico y expresa la posición de ambas cámaras del Congreso respecto al desarrollo del conflicto iniciado en febrero.

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El contenido de la resolución insta al Poder Ejecutivo a detener la participación de fuerzas estadounidenses en las operaciones relacionadas con la guerra o, en su defecto, a solicitar autorización legislativa para continuar con el despliegue militar. El documento se enmarca en el uso de las facultades del Congreso en materia de control sobre acciones militares prolongadas.

El debate legislativo se desarrolla dentro del marco de la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973, que establece que el presidente puede iniciar acciones militares en respuesta a amenazas inmediatas, pero debe informar al Congreso y obtener su aprobación dentro de un plazo determinado para mantener operaciones extendidas.

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En este caso, el conflicto con Irán se inició el 28 de febrero, tras una serie de acciones militares en la región. Posteriormente, la administración del presidente Donald Trump informó la existencia de un acuerdo de alto el fuego, aunque sectores legislativos han planteado diferencias sobre el alcance del mismo y sobre la permanencia de fuerzas estadounidenses en el área.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la existencia de un acuerdo de alto el fuego con Irán (EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la existencia de un acuerdo de alto el fuego con Irán (EFE)

Durante la sesión, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se refirió a la duración del conflicto y a sus efectos presupuestarios.

Cada segundo que esta guerra continúe, el costo para el pueblo estadounidense aumenta”, señaló en su intervención.

El proceso de votación también mostró diferencias dentro del Congreso. Cuatro senadores del Partido Republicano votaron a favor de la resolución junto a la mayoría demócrata, mientras que un senador demócrata votó en contra. Entre los republicanos que respaldaron la medida se encuentran Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins y Bill Cassidy. El único demócrata que se opuso fue John Fetterman.

La resolución fue aprobada en la Cámara de Representantes días antes de su paso por el Senado, lo que permitió completar el trámite legislativo en ambas cámaras. Sin embargo, al no tratarse de una ley, no requiere ejecución por parte del Poder Ejecutivo.

En paralelo al tratamiento legislativo, la administración estadounidense ha mantenido su postura sobre el desarrollo del conflicto y las condiciones del alto el fuego. Según el gobierno, el acuerdo alcanzado con Irán incluye un período de negociación de 60 días destinado a avanzar en un entendimiento más amplio sobre seguridad regional y el programa nuclear iraní.

El Congreso, por su parte, ha utilizado esta herramienta legislativa para establecer una posición formal respecto a la continuidad del despliegue militar, en el marco de sus atribuciones constitucionales sobre la autorización de conflictos armados.

Durante la sesión, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se refirió a la duración del conflicto y a sus efectos presupuestarios (REUTERS)
Durante la sesión, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se refirió a la duración del conflicto y a sus efectos presupuestarios (REUTERS)

La resolución se suma a otras iniciativas presentadas desde el inicio de las hostilidades, orientadas a definir los límites del involucramiento militar estadounidense en el exterior.

Aunque no modifica el curso operativo de las fuerzas desplegadas, sí deja constancia de la posición mayoritaria del Congreso sobre la necesidad de revisión del mandato vigente.

El texto aprobado no establece plazos ni medidas de implementación, y remite la decisión final al Poder Ejecutivo en coordinación con el marco legal existente sobre el uso de la fuerza militar.

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