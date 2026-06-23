El Reflecting Pool del Lincoln Memorial será vaciado otra vez tras fallas en la renovación

El Reflecting Pool, ubicado frente al Lincoln Memorial, se convierte una vez más en el centro de la atención pública y política debido a los recientes problemas surgidos tras su última remodelación (REUTERS/Aaron Schwartz)

El Reflecting Pool del Lincoln Memorial en Washington, D.C. será vaciado por segunda vez luego de que la remodelación de USD 14.700.000 impulsada por el presidente Donald Trump fracasara a menos de un mes de su reapertura.

Fallas en el revestimiento, proliferación de algas y la muerte de aves forzaron la decisión, mientras la administración señala actos de vandalismo y se registran detenciones aún sin sustento documental.

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La Autoridad de Agua de Washington (DC Water) ya autorizó el vaciado de la pileta rectangular de 609 metros de largo. La empresa responsable de la obra, por su parte, aseguró que hará las reparaciones dentro del período de garantía.

El episodio volvió a poner bajo la lupa cómo se manejó el proyecto, desde la adjudicación del contrato hasta la respuesta oficial frente a las fallas.

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Las recientes detenciones en torno al Reflecting Pool abren un debate sobre el papel de la seguridad y la respuesta institucional ante incidentes en espacios públicos emblemáticos (REUTERS/Kylie Cooper)

Renovación fallida y nuevos problemas

El 6 de junio, Donald Trump anunció la finalización de los trabajos en el Reflecting Pool, que incluyeron el recubrimiento del fondo con una capa de color azul conocida como American flag blue.

La empresa Atlantic Industrial Coatings, a cargo de la obra, describió el proyecto como una intervención integral sobre una superficie de 2,83 hectáreas (7 acres) y una longitud de 609 metros (2.000 pies).

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De acuerdo con Reuters, en cuestión de días comenzaron a observarse manchas de algas y desprendimiento de la pintura, lo que motivó el uso de peróxido de hidrógeno por parte del Servicio de Parques Nacionales para intentar contener la floración.

Estas complicaciones llevaron a DC Water a emitir un permiso para vaciar nuevamente el estanque y permitir nuevas reparaciones, que la contratista asumirá bajo garantía.

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La millonaria intervención en el estanque reaviva cuestionamientos sobre la efectividad de las obras, tras la detección de fallas estructurales y ambientales en un corto plazo (REUTERS/Aaron Schwartz)

En paralelo, se reportaron recientemente varias muertes de patos en el Reflecting Pool, lo que llevó al Departamento de Energía y Medio Ambiente de Washington D.C. (DOEE) a iniciar una investigación formal.

Imágenes de aves muertas circularon en redes sociales y la organización City Wildlife recogió ejemplares para realizar necropsias, según confirmó la portavoz Chris-Anne Burton a Forbes.

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Una de las principales hipótesis apunta al actual brote de algas, identificado por expertos como cianobacterias (alga azul-verde), que puede resultar tóxico para la fauna acuática y las aves, de acuerdo con la Environmental Protection Agency.

La muerte de aves acuáticas en el histórico estanque ha provocado preocupación entre organizaciones ambientales y ciudadanos, quienes exigen respuestas sobre los factores que afectaron la fauna local (REUTERS/Aaron Schwartz)

Acusaciones de vandalismo y arrestos en debate

Según The New York Times, en sus declaraciones públicas y a través de publicaciones en Truth Social, Donald Trump atribuyó sin pruebas los daños al accionar de vándalos, advirtiendo sobre la posibilidad de condenas de hasta 10 años de prisión por la destrucción o intento de destrucción de patrimonio federal.

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Reuters destacó que el mandatario sostuvo ante la prensa que alguien habría arrojado fertilizante en el agua o utilizado herramientas para producir cortes en el fondo del estanque, mencionando una abertura de entre 88 y 91 metros (290 a 300 pies).

Las sospechas de daños intencionales en la infraestructura, lanzadas desde la administración federal, han incrementado la tensión y la polémica en torno al estado del Reflecting Pool (REUTERS/Kylie Cooper)

El escenario se complejizó con la detención de al menos cinco personas y la emisión de otras cinco citaciones federales, según fuentes administrativas citadas por People.

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El caso más difundido es el de David Carter Hearn, exolímpico de canotaje, quien fue arrestado después de tocar una tira de pintura desprendida, según relató a The New York Times: “Yo solo era un ciudadano curioso y preocupado. Supongo que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado”.

El propio Hearn negó haber causado daño alguno, aclarando que únicamente palpó el material suelto.

En contraste, ni el Servicio de Parques Nacionales ni la Policía de Parques de Estados Unidos respondieron a los pedidos de confirmación sobre la naturaleza y detalles de los arrestos. Tampoco existen pruebas públicas que respalden las denuncias de vandalismo organizado.

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La falta de información oficial sobre las detenciones y sus motivos alimenta la controversia sobre la gestión de los incidentes y la transparencia de las autoridades (REUTERS/Kylie Cooper)

Críticas al proceso de contratación y antecedentes técnicos

El método de adjudicación del contrato para la renovación del Reflecting Pool fue objeto de controversia. Reuters informó que el acuerdo se realizó sin licitación pública, lo que generó cuestionamientos de transparencia y eficacia.

Ingenieros y especialistas advirtieron que una intervención apresurada difícilmente resolvería los problemas estructurales que afectan al estanque desde hace décadas.

La rapidez de la obra, sumada a la elección del recubrimiento y al contexto político, reavivó el debate sobre la sostenibilidad de las reformas en un sitio emblemático de la capital estadounidense.

En respuesta a las críticas, el Departamento del Interior informó a Forbes que el uso de peróxido de hidrógeno para tratar el agua es un procedimiento estándar y no representa riesgos para la fauna ni el ambiente. Además, implementaron tecnología de “nanoburbujas” para combatir el brote de algas, con la meta de eliminarlo completamente.

El método de adjudicación directa y los antecedentes de problemas técnicos en el estanque exponen desafíos recurrentes en la gestión de obras públicas en monumentos nacionales (REUTERS/Aaron Schwartz)

Un siglo de desafíos técnicos y ambientales

El Reflecting Pool enfrentó desafíos recurrentes desde su construcción en 1923. Un repaso histórico, documentado por USA Today, permite dimensionar la persistencia de los inconvenientes:

1923 : Finalización de la obra, con problemas de filtraciones y acumulación de residuos desde los primeros años.

1981 y 1986 : Reconstrucción integral y diagnóstico de fallas estructurales.

2008 y 2012 : Episodios de aguas estancadas, brotes de algas y necesidad de limpiezas exhaustivas.

2017 : Vaciado del estanque por un brote parasitario que provocó la muerte de más de 80 patos.

2019 y 2026: Roturas de cañerías, calidad del agua comprometida y nuevas intervenciones de emergencia.

Las causas principales suelen ser la exposición al sol, las altas temperaturas y la dificultad de mantener un equilibrio químico en el volumen de agua abierto al ambiente. Las soluciones implementadas, como el uso de compuestos biológicos, sistemas de filtración y recubrimientos especiales, no lograron evitar la reaparición de los problemas.

Desde su construcción, el Reflecting Pool ha enfrentado dificultades para mantener su integridad y calidad ambiental, mostrando la complejidad de preservar este espacio histórico (REUTERS/Kylie Cooper)

El contexto político y las prioridades de la administración

Según People, producto del 250° aniversario, Trump destacó la renovación de monumentos, fuentes y estatuas, y vinculó el deterioro de este estanque a un supuesto ataque contra el patrimonio nacional.

La administración también enfrentó demandas legales por cambios estéticos propuestos en el sitio, como el uso del color azul en el fondo del estanque, y por la selección de contratistas vinculados a allegados políticos.

En sus declaraciones, Trump criticó a las gestiones de Barack Obama y Joe Biden por los costos y resultados de renovaciones anteriores en el Reflecting Pool. De acuerdo con Associated Press, Biden no realizó reformas mayores en el estanque, mientras que la obra bajo Obama, de USD 34 millones en 2012, también registró un resurgimiento de algas al poco tiempo de su finalización, en un patrón que se repite en la actualidad.

La intervención en el Reflecting Pool refleja las prioridades y tensiones de la agenda política actual, en el marco de proyectos de renovación impulsados desde el gobierno federal (REUTERS/Jonathan Ernst)

Perspectivas y próximos pasos

El vaciado inminente del Reflecting Pool reabre el debate sobre la dificultad de garantizar la conservación de uno de los paisajes más reconocidos de Washington, D.C. ante factores técnicos, ambientales y políticos.

Por el momento, la empresa responsable anunció que procederá a las reparaciones bajo garantía, mientras las autoridades federales mantienen bajo revisión la gestión del espacio y el desarrollo de los trabajos.

La atención pública sigue centrada en las causas del deterioro, la transparencia de los procedimientos y la capacidad de las instituciones para preservar este símbolo histórico en condiciones aptas para las celebraciones previstas.