El incendio en Boyle Heights podría seguir activo durante días y varias escuelas trasladan sus actividades

La imagen muestra el incendio en un almacén de Lineage Logistics en Boyle Heights, Los Ángeles, donde el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia. (NBC Los Angeles)

El incendio en Boyle Heights seguía activo este lunes en su sexto día, con humo sobre amplias zonas de Los Ángeles y cambios temporales en varias escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), según Los Angeles Times y ABC 7.

El fuego afecta la calidad del aire en distintos puntos de la región y obligó al LAUSD a trasladar actividades de varios centros a otras sedes, además de mantener clases y tareas en interiores en escuelas cercanas. Según Los Angeles Times y ABC 7, el aviso por contaminación por partículas seguía vigente hasta el mediodía del lunes, mientras el humo alcanzaba áreas alejadas del foco del incendio.

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Los bomberos de Los Ángeles mejoraron el acceso al almacén incendiado y estimaron que el incendio podría quedar extinguido hacia finales de semana (Captura de ABC7)

El incendio se reportó el miércoles 17 de junio hacia las 14:30 en el techo de una instalación de almacenamiento de alimentos refrigerados de 46.451 metros cuadrados en South Los Palos Street.

Desde entonces, el humo provocó órdenes de confinamiento y declaraciones de emergencia durante el fin de semana.

La concejala Ysabel Jurado dijo a Los Angeles Times que los residentes afrontaron días de humo, órdenes de confinamiento, interrupciones en la vida cotidiana y dudas constantes sobre su salud y bienestar.

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Reubicaciones escolares y medidas de precaución

El LAUSD anunció el domingo por la noche que reubicaría temporalmente actividades de varios planteles del este de la ciudad. La medida se adoptó por precaución ante la preocupación por la calidad del aire alrededor del almacén incendiado, según ABC 7 y Los Angeles Times.

Las actividades de Dena Elementary y Dacotah Early Education Center se trasladaron a Sunrise Elementary School en East 7th Street, de acuerdo con Los Angeles Times.

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Eastman Early Education Center pasó a Humphreys Avenue Elementary y Stevenson Middle School fue reubicada en Belvedere Middle School.

El incendio de Boyle Heights seguía activo en su sexto día y mantenía humo sobre amplias zonas de Los Ángeles (Captura de ABC 7)

El distrito añadió que “en todos los centros aledaños, todas las actividades se realizarán en interiores para garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal”.

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El LAUSD indicó además que seguiría vigilando la situación en coordinación con su oficina ambiental, el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur y las autoridades de seguridad pública.

Recomendaciones de salud ante el humo y la contaminación

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur extendió su aviso por contaminación por partículas hasta las 12:30 de este lunes, según ABC 7.

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El humo, informó Los Angeles Times, podía desplazarse al norte y al este del incendio.

Los sensores de la agencia registraron durante el fin de semana niveles de partículas que oscilaron entre “insalubres para grupos sentibles” y “muy perjudiciales” en las zonas del condado de Los Ángeles, el valle de San Gabriel y el noroeste del valle de San Bernardino.

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ABC 7 añadió que un cambio en la dirección del viento podía empujar el humo hacia el sureste del condado y seguir afectando el centro y el este de la ciudad.

Los bomberos de Los Ángeles mejoraron el acceso al almacén incendiado y estimaron que el incendio podría quedar extinguido hacia finales de semana. (NBC Los Angeles)

El oficial de salud Muntu Davis dijo que la principal preocupación de salud pública era el humo y las partículas finas, que pueden irritar la nariz, la garganta y los pulmones, además de agravar afecciones cardíacas y pulmonares.

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Para las personas sensibles, recomendó mascarillas bien ajustadas N95 y P100 y el registro en alertla.org para recibir avisos de emergencia.

Las autoridades recomendaron permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas y usar purificadores de aire si están disponibles.

También aconsejaron evitar ventiladores en toda la casa o enfriadores evaporativos que introduzcan aire contaminado, así como la actividad física intensa al aire libre. Si el calor impide mantener la vivienda cerrada, se sugiere acudir a lugares públicos como bibliotecas o centros comerciales.

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El cielo cubierto de humo en el inicio del incendio en un almacén de Los Ángeles, el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Jae C. Hong)

El toxicólogo Michael Kleinman profesor de la Universidad de California en Irvine dijo a ABC 7 que el alcance del humo depende mucho de la velocidad y la dirección del viento.

Añadió que, si una persona empieza a sentir irritación o lagrimeo en los ojos, o irritación nasal, la situación “es un poco más seria”.

ABC 7 informó que las cuadrillas mitigaron materiales peligrosos en el lugar, aunque seguía la preocupación por posibles riesgos biológicos ligados a alimentos descompuestos.

Ese medio indicó que el almacén guarda cerca de 38,5 millones de kilos de comida congelada, incluidos pan, aves, cerdo y carne de res.

Will Barrett de la American Lung Assn. dijo a Los Angeles Times que aún es difícil precisar la composición del humo mientras evoluciona el riesgo sanitario.

Aun así, sostuvo que la medida más importante es evitar la exposición.

La respuesta oficial y los avances en la extinción

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia el sábado en respuesta al incendio, según Los Angeles Times.

“California se está movilizando para apoyar a Los Ángeles mientras los bomberos y el personal de emergencia continúan trabajando para contener este incendio y proteger a las comunidades aledañas”, afirmó en un comunicado recogido por ese diario.

La alcaldesa Karen Bass también declaró ese día la emergencia local.

“Se trata de un incidente grave que involucra a varias jurisdicciones”, señaló Bass y añadió que la medida buscaba asegurar recursos para sostener la operación y proteger a la comunidad.

Los bomberos de Los Ángeles mejoraron el acceso al almacén incendiado y estimaron que el incendio podría quedar extinguido hacia finales de semana (KTLA 5)

La ciudad abrió un refugio temporal contra el humo en Pecan Recreation Center, en 145 S. Pecan St., y el condado habilitó otro en City Terrace Park, en 1126 N. Hazard Ave.

Además el estado preparó 5,5 millones de mascarillas respiratorias para su distribución, junto con purificadores de aire de grado comercial, agua embotellada y monitores reforzados de calidad del aire.

En el lugar del incendio, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles retiró secciones de muros exteriores para mejorar el acceso a las zonas interiores afectadas y aplicar grandes volúmenes de agua, según Los Angeles Times.

Un portavoz dijo a ese diario que la estructura, incluidos soportes de un techo colapsado, seguía creando condiciones complejas e inestables que exigían un avance cauteloso.

Sobre el origen del fuego, Los Angeles Times informó que aún no había empezado una investigación.

A la vez, la empresa Lineage dijo a ese medio que cree que el incendio comenzó en el tejado durante tareas de mantenimiento en una instalación solar realizadas por subcontratistas.

Lineage, que según Los Angeles Times usa el terreno como empresa de almacenamiento en frío y logística, anunció una donación de USD 2 millones a California Community Foundation para ayudar a los afectados.

La compañía también dijo al diario que colaboraba con las autoridades locales para facilitar purificadores de aire, alimentos y otros recursos.

Aunque el incendio sigue abierto y todavía puede haber repuntes de humo cuando las cuadrillas accedan a espacios ocultos, los bomberos informaron de una mejora en las condiciones durante las últimas horas, según Los Angeles Times.

De acuerdo con ese medio, el humo muestra una tendencia favorable y podría seguir reduciéndose conforme avance la extinción.

El jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jaime Moore, dijo que si el progreso continúa a este ritmo, el incendio debería estar extinguido para finales de semana.