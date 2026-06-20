Un oso pardo atacó a un ciclista de montaña en Alaska, dejándolo herido

Un oso pardo atacó a un ciclista de montaña en Alaska en el sendero Dome Trail, cerca de Anchorage

Un encuentro inesperado entre un oso pardo y un ciclista de montaña en Alaska ha puesto de nuevo sobre la mesa la peligrosidad latente de los senderos agrestes del norte. El incidente, ocurrido el pasado sábado 13 de junio cerca de Anchorage, dejó a un deportista con heridas de las que, por fortuna, pudo recuperarse sin que su vida corriera peligro. El episodio, que se registró en la ruta conocida como Dome Trail, ha encendido las alertas entre autoridades y expertos en vida silvestre, quienes insisten en la necesidad de reforzar la preparación de quienes transitan por estas zonas.

La mañana del sábado se desarrollaba como cualquier otra para el ciclista que decidió recorrer el Dome Trail, una ruta de montaña frecuentada por deportistas y amantes de la naturaleza. Todo cambió abruptamente cuando, en algún punto entre 0,8 kilómetros del inicio del sendero, el deportista se topó con un oso pardo. De acuerdo con los informes recabados por el Anchorage Daily News y declaraciones de Cory Stantorf, biólogo de vida silvestre del área de Anchorage del Departamento de Pesca y Caza de Alaska, el ciclista avanzaba por el sendero cuando, inesperadamente, asustó al animal.

PUBLICIDAD

El Dome Trail, donde ocurrió el ataque, es un recorrido de 11,9 km de ida y vuelta, ubicado en terrenos de propiedad militar próximos a Anchorage. El trazado se caracteriza por un desnivel positivo de 856 metros y un tiempo estimado de recorrido de entre cinco horas y media y seis horas, según el sitio especializado AllTrails. Estas características lo convierten en un desafío atractivo tanto para ciclistas como para senderistas experimentados, pero también implican una exposición constante a la fauna local, entre la que destacan los osos pardos.

El encuentro entre el ciclista y el oso se produjo de forma súbita. Según relató Stantorf, el hombre, al divisar al animal, intentó frenar de inmediato y logró bajarse de su bicicleta. En ese momento, trató de hablarle al oso en un intento de calmar la situación, pero el animal cargó contra él, impactando primero la bicicleta y luego al propio ciclista. Tras hacer contacto, el oso se retiró rápidamente del área, dejando al deportista herido pero fuera de peligro inminente. El ataque fue tan repentino que el ciclista, aunque portaba un spray repelente para osos, no tuvo tiempo de utilizarlo.

PUBLICIDAD

Lugar donde ocurrió el incidente (Google Maps)

Las consecuencias físicas del ataque se tradujeron en un rasguño y una mordedura por encima de la cintura. Según informaron tanto Alaska’s News Source como Alaska Public Media, las lesiones no revestían gravedad y no ponían en riesgo la vida del ciclista. A pesar del susto y el dolor, el hombre logró ponerse a salvo por sus propios medios, retirándose de la zona sin requerir auxilio inmediato en el lugar. Posteriormente, decidió acudir a un hospital local donde recibió atención médica adecuada para las heridas sufridas. El seguimiento por parte de los medios locales y del propio Departamento de Pesca y Caza de Alaska permitió confirmar que el estado de salud del ciclista era estable y que pudo recuperarse sin mayores complicaciones.

Las autoridades y expertos en fauna silvestre han aprovechado este incidente para recordar los riesgos inherentes a la práctica del ciclismo de montaña en Alaska. Cory Stantorf, citado por varios medios, explicó que este tipo de encuentros se deben, en gran parte, a la velocidad a la que se desplazan los ciclistas. Al moverse rápidamente por los senderos, los deportistas pueden sorprender a los osos, que reaccionan instintivamente al sentirse amenazados. Stantorf indicó que lo ocurrido en el Dome Trail responde a un comportamiento natural del oso, que percibió una amenaza repentina y actuó en defensa propia antes de abandonar la zona. “Parece un caso en el que asustó a un oso, el oso se defendió de una amenaza percibida y luego abandonó la zona, que es lo que probablemente habría hecho cualquier oso en esa misma situación”, señaló el biólogo.

PUBLICIDAD

El ataque del oso pardo dejó al ciclista con un rasguño y una mordedura por encima de la cintura, sin riesgo de vida (AP)

De acuerdo con Stantorf, la clave para reducir el riesgo de ataques reside en la preparación y la prevención. Recomienda a quienes practican ciclismo de montaña que hagan ruido mientras avanzan por los senderos, para así alertar a los animales de su presencia y evitar encuentros sorpresivos. Además, insiste en la importancia de portar repelente para osos y en conocer los procedimientos adecuados para enfrentar una situación de peligro. “Cuando la gente sale a practicar ciclismo de montaña, a disfrutar de los senderos, hace ruido y espera que puedas tener un encuentro, así que prepárate con antelación sobre cómo podrías afrontarlo”, declaró Stantorf.

Los expertos advierten que, aunque las probabilidades de un ataque grave son bajas, la posibilidad de toparse con un oso es real y requiere de responsabilidad y atención constante. El incidente del Dome Trail refuerza la necesidad de educación y conciencia entre los deportistas que frecuentan las áreas silvestres de Alaska, donde la convivencia con grandes mamíferos forma parte de la experiencia cotidiana.

PUBLICIDAD