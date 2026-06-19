Los abogados de Luigi Mangione abandonan la estrategia psiquiátrica en el juicio por el asesinato del director de UnitedHealthcare

El cambio de estrategia de Luigi Mangione ocurrió cuando la defensa debía entregar a la fiscalía la información que respaldaba el argumento psiquiátrico (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Los abogados de Luigi Mangione abandonaron este jueves la defensa psiquiátrica que habían anunciado apenas 24 horas antes en el juicio estatal por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. La abogada Karen Friedman Agnifilo comunicó al juez Gregory Carro por carta que la defensa “retira respetuosamente” su notificación bajo el estatuto de defensa psiquiátrica de Nueva York.

El cambio de estrategia se produjo el mismo día en que la defensa debía entregar a los fiscales la información que respaldaba el argumento de que Mangione sufría un “trastorno emocional extremo” al momento del crimen, el 4 de diciembre de 2024.

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La defensa de trastorno emocional extremo habría implicado admitir que Luigi Mangione mató a Brian Thompson y buscar una condena por homicidio en lugar de asesinato en primer grado (REUTERS)

Al retirar esa notificación, el equipo legal evitó cumplir ese plazo y dejó sin efecto una línea de defensa que hubiera implicado, en la práctica, admitir que Mangione mató a Thompson.

Qué significaba la defensa psiquiátrica

La estrategia del trastorno emocional extremo no equivale a declararse inocente por razones de demencia. Según explicó el experto legal Richard Schoenstein a CBS, ese argumento reconoce implícitamente la autoría del hecho, pero alega circunstancias atenuantes.

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Si un jurado la hubiera aceptado, habría estado obligado a condenar al acusado por homicidio en lugar de asesinato en primer grado. La diferencia es concreta: el homicidio tiene una pena máxima de 25 años de prisión, mientras que el asesinato puede conllevar cadena perpetua.

Los abogados de Luigi Mangione retiraron la defensa psiquiátrica en el juicio estatal por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare (REUTERS/File Photo)

La defensa por insanidad, en cambio, busca la exoneración y deriva al acusado a un centro psiquiátrico en vez de una prisión.

Por qué la defensa dio marcha atrás

El miércoles, durante la audiencia en la que el juez Carro ordenó desclasificar los materiales vinculados a esa estrategia, Friedman Agnifilo ya había advertido que hacerlos públicos sería “perjudicial para su defensa ante los mismos hechos” en el juicio federal, donde ese tipo de argumento no está permitido.

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Karen Friedman Agnifilo sostuvo ante el juez Gregory Carro que desclasificar los materiales de la defensa psiquiátrica podía afectar el juicio federal contra Luigi Mangione (Europa Press)

La preocupación era concreta: Mangione enfrenta también cargos federales por acecho, con una pena máxima de cadena perpetua, y el juicio en esa jurisdicción está programado para el 13 de octubre. En el ámbito federal, el trastorno emocional extremo no aplica como defensa.

El jueves también se hizo pública la transcripción de una audiencia secreta celebrada el 3 de junio sobre el mismo asunto, tras la orden de desclasificación del juez Carro.

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El estado actual del caso

Mangione, de 28 años y egresado de una universidad de la Liga Ivy, se declaró inocente de todos los cargos estatales y federales. Su próxima fecha en el tribunal estatal es el 11 de agosto, antes de que el juicio comience el 8 de septiembre.

Luigi Mangione enfrenta cargos federales por acecho y en esa jurisdicción no se admite la defensa por trastorno emocional extremo (REUTERS)

En una audiencia del mes pasado, el juez Carro resolvió que una pistola impresa en 3D y un cuaderno —que los fiscales vinculan a Mangione con el crimen— son admisibles como prueba. La pistola coincide con la usada en el ataque. El cuaderno describe el deseo de “liquidar” a un ejecutivo de seguros de salud y habla de rebelarse contra “el cártel de seguros de salud, letal y movido por la codicia”.

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Los hechos del crimen

Thompson, de 50 años y padre de dos hijos, fue asesinado de un disparo por la espalda el 4 de diciembre de 2024 mientras caminaba hacia un hotel de Manhattan para asistir a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre enmascarado como el autor del ataque.

La policía informó que las palabras “delay” (demora), “deny” (denegar) y “depose” (deponer) aparecían escritas en las municiones, en referencia a una frase asociada a las prácticas de las aseguradoras para rechazar reclamaciones.

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Mangione fue detenido cinco días después del crimen en un local de McDonald’s en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan.