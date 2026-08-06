Un grupo de jóvenes de la Generación Z cambia los teléfonos inteligentes por teléfonos “tontos” en un intento por desconectarse

La Generación Z cambia teléfonos inteligentes por teléfonos tontos para reducir el uso de redes sociales y proteger su salud mental (AP Foto/Rick Rycroft, Archivo)

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Un número creciente de jóvenes de la Generación Z está optando por dejar de lado sus teléfonos inteligentes en favor de dispositivos básicos, conocidos popularmente como “teléfonos tontos”, con el objetivo de frenar sus hábitos en las redes sociales. Este fenómeno surge como respuesta a la creciente preocupación por el impacto que las plataformas digitales tienen en la salud mental de los usuarios más jóvenes. Para muchos, la desconexión no solo representa una búsqueda de bienestar psicológico, sino también una forma de explorar una época previa a la omnipresencia de los móviles conectados.

El caso de Kendall Schrohe, residente de Washington, D.C., de 23 años, ilustra este cambio de paradigma. Schrohe describe que, al perder su iPhone y cambiarlo por un teléfono plegable, experimentó una sensación de alivio inmediato. Su experiencia es compartida por otros jóvenes que, ante la presión constante de las redes sociales, buscan alternativas tecnológicas menos absorbentes.

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Según datos de Pew Research, en 2025 aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses accedían a plataformas como YouTube y Facebook al menos una vez al día. El promedio entre adolescentes era aún mayor: la Asociación Estadounidense de Psicología encontró que estos dedicaban casi cinco horas diarias a las redes sociales.

Características y tipos de teléfonos “tontos” disponibles en el mercado

Los teléfonos tontos permiten llamadas y mensajes de texto, y limitan el acceso a internet y a aplicaciones de redes sociales

El mercado de los teléfonos básicos es diverso y ha evolucionado más allá de los modelos clásicos plegables que dominaron a finales de los años 90 y principios de los 2000. Estos dispositivos permiten realizar llamadas y enviar mensajes de texto, pero limitan o eliminan el acceso a aplicaciones de redes sociales, lo que los convierte en una opción atractiva para quienes desean una experiencia digital más controlada.

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Existen varias alternativas dentro de esta categoría. Por un lado, están los teléfonos plegables tradicionales, que cumplen funciones elementales y carecen de acceso a internet o aplicaciones sofisticadas. Por otro, han surgido dispositivos que, aunque emplean tecnología similar a los teléfonos antiguos, integran algunas aplicaciones utilitarias como Uber, servicios de mapas o reproducción musical a través de Spotify, pero excluyen deliberadamente las redes sociales.

Una de las empresas que ha ganado relevancia en este nicho es Dumb.co, que reporta más de 5.000 usuarios activos y señala que su cliente típico es una mujer de 24 años.

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Otras compañías, como Light Phone, ofrecen modelos aún más minimalistas, mientras que firmas tecnológicas como Brick han desarrollado dispositivos complementarios que se conectan a los teléfonos inteligentes para bloquear el acceso a redes sociales.

Además, hay quienes optan por utilizar tecnología de smartphone con aplicaciones que restringen selectivamente el uso de plataformas sociales, equilibrando así la funcionalidad moderna con el deseo de desconexión.

Dificultad de abandonar las redes sociales entre los jóvenes y testimonio de Kendall Schrohe

Kendall Schrohe contó que dejó su iPhone por un teléfono plegable y sintió alivio al desconectarse de las redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abandonar las redes sociales no resulta sencillo para quienes han crecido inmersos en ellas. Schrohe reconoce que, aunque está satisfecha con el cambio, el hábito de consultar y participar en redes sociales es difícil de erradicar. Explica que para su generación, la dependencia de estas plataformas ha sido la norma desde la infancia, lo que hace casi impensable una vida sin esa conexión constante.

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La experiencia de Schrohe refleja un dilema común entre los jóvenes: el deseo de desconectarse choca con la fuerza del hábito y la presión social que implica estar siempre disponible. Muchos pasan años intentando reducir el tiempo que dedican al teléfono y a las redes, sin lograrlo plenamente hasta que optan por medidas drásticas, como el cambio a un teléfono básico.

Equiparación del uso excesivo de redes sociales con el abuso de sustancias según investigaciones y fallos judiciales

El debate sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes ha trascendido el ámbito personal y ha llegado a instancias judiciales y académicas. En marzo, un jurado responsabilizó a Meta y YouTube de crear productos que fomentan comportamientos dañinos y adictivos en los jóvenes, una decisión judicial que podría marcar un precedente para futuros litigios contra empresas de redes sociales.

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El doctor Jason Nagata, pediatra y profesor de la Universidad de California en San Francisco, ha investigado los efectos de las redes sociales en adolescentes y adultos jóvenes. Sus hallazgos indican que el uso de estas plataformas puede presentar patrones similares al abuso de sustancias. Nagata señala que los síntomas incluyen la pérdida de control, síndrome de abstinencia, tolerancia y recaídas, elementos presentes tanto en las adicciones químicas como en el uso compulsivo de redes sociales.

Programas y estrategias para reducir el uso de redes sociales y su impacto positivo

Diversas iniciativas buscan ayudar a los jóvenes a modificar su relación con la tecnología. Schrohe, por ejemplo, logró reducir su dependencia al participar en el programa “Month Offline”, asociado con Dumb.co, que reta a los participantes a prescindir de su teléfono inteligente durante 30 días y a involucrarse en actividades comunitarias sin pantalla.

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Los especialistas han observado que quienes consiguen disminuir o eliminar el uso de redes sociales experimentan beneficios concretos: mejoran la calidad del sueño, incrementan su capacidad de concentración y perciben una reducción general del estrés.

Schrohe afirma que necesitó una medida extrema, como no poder acceder físicamente a las redes sociales, para descubrir que prefería la vida sin ellas. Subraya que el problema no reside en el concepto de las redes sociales en sí, sino en su diseño pensado para mantener a los usuarios enganchados.

Este movimiento hacia una tecnología más simple y consciente demuestra que, para una parte de la Generación Z, es posible redefinir la relación con los dispositivos digitales y abrirse a nuevas formas de interacción, lejos de la presión constante de las plataformas sociales.

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