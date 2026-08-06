Condenaron a un hombre en Miami a 27 años de cárcel por explotar sexualmente a una menor en Cuba

Un tribunal federal de Miami condenó a Ariel Espinosa a 27 años de prisión por explotar sexualmente a una menor de 14 años en Cuba (Reuters)

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Un hombre de Miami recibió 27 años de prisión federal en Estados Unidos luego de admitir que pidió y pagó material sexualmente explícito a una menor de 14 años en Cuba, además de transportar cientos de archivos de abuso sexual infantil detectados por las autoridades a su regreso al país.

La sentencia recayó sobre Ariel Espinosa, de 63 años, después de que se declarara culpable de intento de producción y transporte de material de abuso sexual infantil.

La condena equivale a 324 meses de cárcel y fue impuesta por el juez federal K. Michael Moore, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. El caso tomó estado público tras un reporte de NBC Miami, que reprodujo los detalles centrales del expediente judicial y del anuncio oficial.

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Según la acusación, el hombre sabía que la víctima tenía 14 años y, aun así, le pidió en reiteradas ocasiones que produjera videos e imágenes sexualmente explícitos. Las autoridades sostuvieron que esas solicitudes iban acompañadas de pagos electrónicos y de indicaciones concretas sobre el contenido que debía elaborar la adolescente.

La investigación también concluyó que el material hallado en su teléfono incluía cientos de imágenes y videos de abuso sexual infantil, un elemento que reforzó los cargos por los que terminó condenado.

La investigación estableció que Espinosa pidió y pagó archivos sexualmente explícitos a la adolescente cubana pese a que conocía su edad (REUTERS/Aaron Schwartz)

Cómo se descubrió el caso en el aeropuerto de Miami

El expediente judicial sitúa un momento decisivo el 24 de agosto de 2025, cuando Espinosa llegó al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo procedente de Holguín, en Cuba. Durante una inspección secundaria, agentes revisaron de forma preliminar su teléfono celular y detectaron una gran cantidad de archivos de abuso sexual infantil, según informó la oficina del fiscal federal.

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A partir de esa revisión, los investigadores encontraron además conversaciones entre Espinosa y la menor cubana. Esos intercambios, según los documentos del caso, mostraban pedidos reiterados de videos sexualmente explícitos y referencias a transferencias de dinero.

La evidencia permitió vincular el contenido almacenado en el dispositivo con una dinámica de captación y explotación de la víctima.

El hallazgo en el aeropuerto abrió la investigación penal que luego avanzó en el sistema federal de justicia de Estados Unidos. La pesquisa quedó en manos de Homeland Security Investigations (HSI) en Miami, con apoyo de la oficina regional del Caribe de ese organismo y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La fiscal auxiliar Andrea Montes tuvo a su cargo la acusación en tribunales.

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Las autoridades detectaron cientos de imágenes y videos de abuso sexual infantil en el teléfono de Espinosa al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami desde Holguín (Aeropuerto Internacional de Miami)

Qué dijeron las autoridades sobre la condena

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones afirmó que el condenado conocía la edad de la víctima y que actuó de forma deliberada. En la declaración oficial difundida por la fiscalía, sostuvo que Espinosa “sabía que su víctima tenía solo 14 años” y que aun así “pagó repetidamente y dirigió a la menor para crear material sexualmente explícito”.

Reding Quiñones añadió que la conducta del acusado fue “calculada, explotadora y profundamente cruel” y señaló que la pena de 27 años busca imponer responsabilidad penal y advertir sobre las consecuencias para quienes atacan a menores dentro o fuera del país.

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Un mensaje similar apareció en otra declaración pública de la fiscalía, citada por el propio funcionario, en la que remarcó que las autoridades federales seguirán identificando depredadores y protegiendo a las víctimas sin importar dónde se encuentren.

La información oficial también fue retomada por NBC Miami, que informó que Espinosa se había declarado culpable de intento de producción y transporte de material de abuso sexual infantil. Ese medio precisó que la condena anunciada por la fiscalía correspondió a 27 años de prisión, una cifra que implica que el acusado pasará gran parte del resto de su vida encarcelado debido a su edad actual.

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Si Espinosa cumple la totalidad de la condena, tendría alrededor de 90 años al recuperar la libertad. Esa proyección no forma parte del fallo judicial, pero dimensiona el efecto práctico de una sentencia de 324 meses para una persona de 63 años.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones sostuvo que la condena busca imponer responsabilidad penal y advertir sobre las consecuencias de atacar a menores dentro o fuera del país (@USAO_SDFL)

Los cargos, la pena y el alcance del caso

La sentencia dictada contra Ariel Espinosa se acercó al máximo previsto para este tipo de delito en el sistema federal, dado a que la legislación estadounidense contempla un mínimo de 15 años y un máximo de 30 años para una primera condena de esta naturaleza. Esa comparación ubica la pena impuesta en la franja más alta de castigo.

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El caso se inscribe en una serie de investigaciones recientes sobre explotación sexual de menores cubanos que llegaron a tribunales federales de Miami. Otro proceso en el que un jurado federal declaró culpable en marzo de 2026 a un residente de Pensilvania acusado de intentar obtener material de abuso sexual con una adolescente de 15 años en Cuba.

La fiscalía del sur de Florida mantuvo, tras la condena de Espinosa, que continuará la persecución de este tipo de delitos con apoyo de agencias federales especializadas.