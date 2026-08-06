Joanna Whaley gana las primarias de Michigan y queda a un paso de ser la primera mujer trans en la legislatura

Joanna Whaley ganó las primarias demócratas del segundo distrito de la Cámara de Representantes de Michigan con una ventaja superior al 30% (Facebook)

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Joanna Whaley, de 38 años, ganó las elecciones primarias demócratas del segundo distrito de la Cámara de Representantes de Michigan el martes 5 de agosto. Whaley derrotó a Frank Liberati, ex representante estatal, y a Gary Schlack por un margen superior al 30%, según reportó The Guardian.

El segundo distrito es un bastión demócrata, lo que convierte a Whaley en la favorita para las elecciones generales del 3 de noviembre. Si gana, sería la primera mujer transgénero en integrar la legislatura estatal de Michigan.

Quién es Joanna Whaley

Whaley, residente de Lincoln Park, en el área metropolitana de Detroit, creció en una familia católica y pasó casi 20 años al frente de una megaiglesia evangélica. Durante ese período, mientras procesaba su identidad de género, la institución religiosa la obligó a someterse a terapias de conversión con cuatro terapeutas distintos a lo largo de 15 años. En 2022, cuando los líderes de la iglesia descubrieron que contemplaba una transición de género, la forzaron a renunciar.

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El segundo distrito de Michigan es un bastión demócrata y deja a Joanna Whaley como favorita para las elecciones generales del 3 de noviembre (Facebook)

Tras su salida, regresó a la universidad, se formó como proveedora de atención espiritual y se incorporó a una congregación más progresista. Compartió su historia en redes sociales y lanzó un podcast. Desde entonces trabaja como capellana clínica en salas de emergencias, unidades de cuidados intensivos y centros de cuidados paliativos.

Una agenda centrada en el bolsillo, no solo en la identidad

Su experiencia personal marcó también su plataforma política. En su página de campaña, según recogió The Advocate, Whaley escribió: “He experimentado dificultades económicas en carne propia. Salir del clóset como mujer trans significó reconstruir mi vida y mi carrera”. Su agenda se centra en temas de bolsillo —empleo, educación y vivienda— y en la protección de libertades civiles para todos los residentes del distrito, “independientemente de su raza, religión, género, orientación sexual o creencias políticas”, según sus propias palabras.

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La iglesia obligó a Joanna Whaley a someterse a terapias de conversión durante 15 años y la forzó a renunciar en 2022 cuando supo que evaluaba una transición de género (Facebook)

Su trayectoria no estuvo exenta de momentos incómodos. En una entrevista con el sitio LGBTQ Nation en abril, describió una situación que dice repetirse con frecuencia: “Tenemos un equipo de hockey semiprofesional en la zona, y estaba reunida con uno de los directores. En medio de la conversación, me dice: ‘¿Tienes un hermano? Fui al colegio con alguien llamado...’ y dijo mi nombre anterior. Le respondí: ‘Ese era yo.’ Y él me dijo: ‘¿Qué? ¿En serio?’”

Whaley agregó que estas situaciones también ocurren con antiguos amigos del ámbito cristiano: “Intentan salvar mi alma y me dicen que estoy viviendo en pecado”, según recogió The Guardian.

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El intento de excluirla de la boleta electoral

Antes de las primarias, Liberati intentó que Whaley fuera descalificada de la boleta por su cambio de nombre. La oficina del secretario del condado de Wayne desestimó el recurso al determinar que su affidavit de candidatura era legal y válido.

Frank Liberati intentó excluir a Joanna Whaley de la boleta electoral por su cambio de nombre, pero la oficina del secretario del condado de Wayne rechazó el recurso (Facebook)

La congresista federal Sarah McBride, primera mujer transgénero abiertamente elegida al Congreso de Estados Unidos, reaccionó al resultado en la red social X: “Tan orgullosa de mi amiga Joanna Whaley. Enfrentó indignidades de su oponente, canalizó esa energía en tocar puertas, redobló su agenda económica y derrotó a ese ex legislador demócrata por más del 30%”.

El peso de la candidatura y el camino a noviembre

En declaraciones al periódico Detroit Free Press, recogidas por The Guardian, Whaley habló sobre el impacto que su candidatura tiene en la comunidad trans: “Me golpea cuando hablo con personas trans de todo el estado. Alguien se me acerca y me dice ‘gracias’, y yo pienso: ‘¿Por qué me agradeces?’”

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“Entiendo lo que significaría en este momento político elegir a una mujer trans. Podría ser monumental. No tomo esa responsabilidad a la ligera”, agregó.

La candidata cuenta con el respaldo del LGBTQ Victory Fund, Run for Something, Her Bold Move y Families United for Trans Rights. En noviembre se medirá al republicano Ronald Kokinda por el escaño que actualmente ocupa Tullio Liberati, hermano del candidato demócrata al que derrotó en las primarias.