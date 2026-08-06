Un gato fue hallado con vida más de 72 horas después de un incendio en un apartamento de Utah

Un gato fue hallado con vida más de 72 horas después del incendio en un apartamento de Utah (Autoridad Unificada de Bomberos)

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Un hallazgo inesperado trajo alivio y esperanza a una familia de Utah luego de un devastador incendio: Toast Malone, un gato dado por perdido tras el siniestro, fue encontrado con vida más de 72 horas después de que el fuego destruyera el edificio donde vivía. El rescate, llevado a cabo por la Autoridad Unificada de Bomberos, no solo permitió el reencuentro entre la mascota y sus dueños, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la adversidad.

La historia comenzó la mañana del 31 de julio, cuando un incendio arrasó los apartamentos North Union en Midvale. Las llamas consumieron gran parte del edificio y dejaron a varias familias sin hogar. Entre los damnificados estaban Ryder Mathis y su novia, Madi, quienes se preparaban para su boda en octubre. La pareja había invertido meses en adquirir muebles, utensilios y elementos esenciales para su futuro hogar, y Mathis alquilaba el apartamento donde planeaban vivir tras el casamiento.

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Las circunstancias económicas los habían llevado a tomar decisiones prácticas: Madi se mudó temporalmente con sus padres para ahorrar dinero, mientras Mathis permanecía en el apartamento reuniendo poco a poco todo lo necesario para su nueva vida juntos. El incendio, sin embargo, alteró por completo esos planes.

Según la campaña creada en GoFundMe, la pareja no contaba con seguro contra incendios, por lo que casi todo lo que habían ahorrado para su vivienda desapareció bajo las llamas. En medio de la pérdida material, la preocupación principal pasó rápidamente a ser Toast, quien seguía desaparecido en el caos del edificio destruido.

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Toast Malone fue hallado con vida dentro de un armario situado debajo de una de las pocas secciones del tejado que quedaron en pie tras el derrumbe de gran parte del edificio (Autoridad Unificada de Bomberos)

Los días siguientes estuvieron marcados por la incertidumbre y la angustia. Mathis y Madi temían lo peor, convencidos de que la posibilidad de hallar con vida a su gato era remota. Pese a la devastación, los bomberos no cesaron en sus esfuerzos. Más de 72 horas después del incendio, durante una inspección en el edificio calcinado, el equipo logró localizar a Toast oculto dentro de un armario bajo una de las pocas zonas del techo que se mantenían en pie.

La Autoridad Unificada de Bomberos relató en redes sociales que el gato resistió días expuesto al humo, a la destrucción generalizada y a cientos de miles de galones de agua usados para sofocar el fuego.

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La Autoridad Unificada de Bomberos y los Servicios para Animales del Condado de Salt Lake se unieron para rescatar a Toast Malone (Autoridad Unificada de Bomberos)

El hallazgo fue descrito como una hazaña “contra todo pronóstico” tanto por los bomberos como por el Servicio de Control de Animales del Condado de Salt Lake, que colaboró en la operación. Toast, aunque mojado, asustado y con frío, fue encontrado en buen estado de salud. Tras ser evaluado por el equipo de emergencias veterinarias del VEG, fue dado de alta apenas una hora después y pudo regresar a casa junto a sus dueños.

El servicio de control de animales destacó el carácter especial del rescate mediante una publicación en redes sociales, donde señalaron el impacto emocional del reencuentro: “Fue un reencuentro emotivo que nos recordó a todos por qué nunca dejamos de buscar”. Por su parte, la Autoridad Unificada de Bomberos agradeció públicamente la colaboración del Servicio de Control de Animales y celebró que el desenlace haya sido positivo para la familia.

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Para los dueños de Toast, la experiencia tuvo un efecto transformador. Mathis confesó a la cadena KUTV que, aunque intentó prepararse para lo peor, nunca dejó de esperar una señal de vida de su mascota. “Me he quedado sin palabras”, expresó. “Durante mucho tiempo intenté convencerme a mí mismo y a Madison de que nos estábamos torturando al pensar que aún podría estar por ahí”.

Mathis también subrayó su agradecimiento a la sargento Cantor del Departamento de Protección Animal del condado de Salt Lake: “Se esforzó al máximo para asegurarse de que alguien fuera a revisar la situación. Le estoy muy agradecido, al igual que a la Autoridad Unificada de Bomberos por su labor”.

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Ryder Mathis abraza a Toast Malone tras reencontrarse con él (Autoridad Unificada de Bomberos)

En la página de GoFundMe, Madi resumió el sentir de ambos tras recuperar a Toast: “Estamos muy agradecidos de que siga vivo. Todo lo demás son cosas materiales. Incluso nos hemos reído de ello... ahora que tenemos a Toast de vuelta”. Aunque el incendio les arrebató prácticamente todas sus pertenencias y los obligó a replantear sus planes para el futuro inmediato, el regreso de su gato les proporcionó una nueva perspectiva y un motivo genuino de alegría en medio de la adversidad.

El rescate de Toast simbolizó la determinación y el compromiso de los equipos de emergencia, así como la resiliencia de quienes afrontan la pérdida y apuestan por la esperanza. La colaboración entre la Autoridad Unificada de Bomberos y el Servicio de Control de Animales resultó clave para lograr un desenlace favorable en una situación de emergencia marcada por la incertidumbre y el dolor de la pérdida material.

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