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Recuperaron en Italia un billete de lotería premiado con un millón de euros entre seis toneladas de basura

La búsqueda contrarreloj se extendió durante dos días y se centró en residuos en Bitonto, hasta que el ticket apareció a las 5.30, intacto, dentro de una bolsa rota

Una mano enguantada sostiene un billete de lotería de un millón de euros en un vertedero. Hay residuos y dos máquinas excavadoras borrosas al fondo.
La búsqueda se extendió durante dos días y se centró en seis toneladas de residuos, hasta que el ticket apareció a las 5.30 intacto dentro de una bolsa rota (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un billete de lotería instantánea premiado con un millón de euros fue recuperado entre seis toneladas de residuos en Bitonto, en el sur de Italia, después de que su dueño lo arrojara por error a la basura. El hallazgo se produjo tras dos días de búsqueda y evitó que el boleto terminara destruido en el proceso de compactación de desechos, según informó Euronews.

El episodio ocurrió en la provincia de Bari, se originó por un malentendido con la máquina automática que procesó el billete. De acuerdo con un reporte del medio, el sistema mostró el mensaje “no pagadero”, una indicación que la persona interpretó como si el boleto no tuviera valor. Por esa razón, lo dejó en la papelera de la tabaquería y se fue.

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La situación cambió cuando, ya en su casa, un familiar revisó la combinación de números y advirtió que coincidía con la secuencia ganadora que solían jugar. Esa comprobación dio inicio a una búsqueda contrarreloj que involucró a la administración donde se compró el billete y a la empresa encargada de la recolección de residuos en varios municipios de la zona.

El error que desató la búsqueda

Tres hombres con overoles azules miran un billete de lotería que uno de ellos sostiene, rodeados de bolsas de basura y contenedores en un almacén.
La empresa Sanb detuvo un camión antes de la compactación para salvar un premio de lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia fue relatada por Roberto Nicola Toscano, administrador único de Sanb, la firma que gestiona la recogida y el transporte de basura en los municipios de Bitonto, Terlizzi, Corato y Ruvo di Puglia.

El reglamento de esa lotería establece que la administración puede pagar solo premios de importe reducido. Por eso, cuando el sistema detecta una suma elevada, aparece el aviso “no pagadero”. Ese mensaje no indicaba que el boleto estuviera perdido, sino que el cobro no podía realizarse en ese local.

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Cuando el familiar advirtió la coincidencia con los números premiados, el grupo regresó a la administración. Allí descubrieron que los billetes desechados ya no estaban, porque uno de los operarios de limpieza los había recogido poco antes junto con el resto de los residuos del lugar.

Toscano explicó, en declaraciones recogidas por el portal de noticias, que desde ese momento comenzó la carrera para localizar el camión correcto. Los trabajadores lograron identificar el vehículo y detenerlo antes de que descargara su contenido en el compactador, la maquinaria que prensa la basura antes de su eliminación.

El operativo para salvar el boleto

Primer plano de un hombre negro en una camisa azul, rascando un boleto de lotería gris con una moneda brillante sobre una mesa de madera.
Un error ante el mensaje “no pagadero” llevó a tirar un ticket ganador a la basura en Italia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez ubicado el camión, la empresa aisló el material recolectado para impedir que se mezclara con otros residuos. Toscano contó también al canal de noticias italianoTgCom24, que el compactador quedó bajo vigilancia armada mientras se organizaba el operativo de recuperación.

La búsqueda se concentró en seis toneladas de basura, una cifra que da dimensión a la dificultad de la tarea. El objetivo era encontrar un solo billete en medio de bolsas rotas, papeles dañados y residuos ya recolectados. El margen de error era mínimo, porque cualquier paso adicional en el circuito de tratamiento podía destruir el boleto.

El rescate llegó a las 5.30, cuando un operario encontró el billete premiado. El boleto apareció intacto dentro de una bolsa rota, junto a otros billetes deteriorados, según relató Toscano. Ese detalle resultó clave, ya que el estado del papel debía permitir luego su validación.

La recuperación provocó alivio entre los trabajadores y entre la persona ganadora. Toscano dijo que el billete afortunado era “uno de los pocos intactos” dentro del material revisado. La escena cerró así una búsqueda inusual en la que la suerte dependió tanto del tiempo como de la precisión del operativo.

Costos, anonimato y un cierre inesperado

Una mano enguantada sostiene un billete de lotería que muestra números y un millón de euros. Al fondo, una pila de basura con botellas de plástico.
El material fue separado para evitar mezclas y se revisaron bolsas rotas, papeles dañados y residuos recolectados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persona propietaria del billete optó por no hacer pública su identidad. Según la información difundida por Euronews, también firmó una declaración para asumir los costos adicionales del operativo de recuperación, un punto relevante después de la movilización de personal y de la interrupción del circuito habitual de tratamiento de residuos.

Sanb intervino con rapidez para evitar que el contenido del camión pasara al sistema de compactación. Esa reacción permitió conservar intacto el billete y sostener la posibilidad de cobrar el premio. Sin ese paso, el boleto de un millón de euros (USD 1.154.105) podía quedar inutilizable en cuestión de minutos.

El caso también expuso una confusión posible en el funcionamiento del sistema de validación de loterías. El mensaje “no pagadero” no significaba que el billete fuera perdedor, sino que el importe excedía el monto que podía abonar la administración. Ese matiz fue el origen de todo el episodio.

Después del hallazgo, Toscano relató una escena más ligera. Contó que, tras recuperar el billete, junto con los operarios fueron a tomar un café y compraron otro “rasca y gana” por diversión. El grupo obtuvo un premio de 50 euros (USD 57,71), una suma menor frente al millón recuperado, pero que quedó como el último dato de una historia marcada por el azar, el error y una búsqueda entre residuos en el sur de Italia.

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