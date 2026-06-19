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Estados Unidos flexibilizó las sanciones a la aerolínea estatal venezolana Conviasa y autorizó nuevas operaciones vinculadas a PDVSA

Las nuevas licencias también habilitan determinadas transacciones relacionadas con deuda de la petrolera y amplían las excepciones para servicios de telecomunicaciones y correo

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Estados Unidos flexibilizó las sanciones a la aerolínea estatal venezolana Conviasa y autorizó nuevas operaciones vinculadas a PDVSA

El gobierno de Estados Unidos autorizó este jueves una nueva flexibilización de sanciones sobre Venezuela al habilitar operaciones relacionadas con la aerolínea estatal Conviasa, los servicios de telecomunicaciones y correo, además de determinadas transacciones vinculadas a un bono de la petrolera estatal PDVSA.

La decisión fue formalizada por el Departamento del Tesoro mediante un paquete de licencias generales que amplían las actividades permitidas bajo el esquema de restricciones vigente.

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Según la nueva licencia emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), quedan autorizadas diversas operaciones necesarias para el funcionamiento de Conviasa.

La autorización abarca el suministro de bienes y servicios indispensables para el mantenimiento de aeronaves, incluyendo reparaciones, inspecciones técnicas, software especializado, asistencia de aeronavegabilidad y provisión de repuestos. Además, habilita pagos y operaciones comerciales que podrán canalizarse a través del sistema financiero estadounidense dentro de los límites establecidos por la licencia.

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El Departamento del Tesoro explicó que la autorización se refiere específicamente a actividades relacionadas con el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) y busca facilitar aspectos operativos vinculados a la seguridad y mantenimiento de la flota.

Según la nueva licencia emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), quedan autorizadas diversas operaciones necesarias para el funcionamiento de Conviasa (REUTERS)
Según la nueva licencia emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), quedan autorizadas diversas operaciones necesarias para el funcionamiento de Conviasa (REUTERS)

Junto con esa decisión, Washington actualizó otra licencia destinada a las comunicaciones. La nueva disposición permite transacciones vinculadas con la transmisión y recepción de telecomunicaciones, así como actividades relacionadas con servicios postales y envío de mercancías.

La medida autoriza operaciones necesarias para el intercambio de comunicaciones y el transporte de correo y paquetes hacia, desde y dentro de Venezuela. Con ello, empresas y operadores podrán realizar actividades que anteriormente requerían autorizaciones específicas o estaban sujetas a mayores restricciones.

El Tesoro estadounidense también emitió una licencia separada referida a la deuda de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El documento autoriza, a partir del 4 de agosto de 2026, determinadas operaciones vinculadas al bono PDVSA 2020 con tasa de interés de 8,5%.

La autorización incluye financiamiento y otras transacciones asociadas exclusivamente a ese instrumento financiero. Funcionarios estadounidenses aclararon que la medida no representa una reapertura general del acceso de Venezuela a los mercados internacionales de crédito ni implica el levantamiento de las restricciones que continúan vigentes sobre la deuda soberana venezolana.

En la práctica, la licencia permite realizar operaciones de compra, venta o eventuales procesos de reestructuración relacionados con ese bono específico bajo las condiciones fijadas por OFAC.

Las nuevas licencias también habilitan determinadas transacciones relacionadas con deuda de la petrolera y amplían las excepciones para servicios de telecomunicaciones y correo
Las nuevas licencias también habilitan determinadas transacciones relacionadas con deuda de la petrolera y amplían las excepciones para servicios de telecomunicaciones y correo

Las nuevas licencias se producen en medio de cambios en la política estadounidense hacia Venezuela después de la operación militar de enero que terminó con la captura del narcodictador Nicolás Maduro.

Desde entonces, la administración de Donald Trump ha avanzado en un proceso gradual de flexibilización de permisos y licencias relacionados con sectores considerados estratégicos para la recuperación económica venezolana. Las primeras medidas estuvieron dirigidas principalmente a la industria petrolera y minera, áreas donde Washington ha buscado facilitar la participación de compañías internacionales.

Pese a las nuevas aperturas, el Departamento del Tesoro remarcó que el núcleo del régimen de sanciones permanece intacto. Las autoridades estadounidenses enfatizaron que continúan prohibidas todas las operaciones que no estén contempladas expresamente en las licencias emitidas.

La OFAC también recordó que siguen vigentes las restricciones económicas, financieras y comerciales aplicadas al régimen venezolano y a entidades o personas sujetas a sanciones. En consecuencia, cualquier actividad fuera de las autorizaciones específicas continúa expuesta a medidas de cumplimiento y posibles sanciones.

El Departamento del Tesoro explicó que la autorización se refiere específicamente a actividades relacionadas con el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) y busca facilitar aspectos operativos vinculados a la seguridad y mantenimiento de la flota
El Departamento del Tesoro explicó que la autorización se refiere específicamente a actividades relacionadas con el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) y busca facilitar aspectos operativos vinculados a la seguridad y mantenimiento de la flota

Las decisiones anunciadas este jueves representan uno de los movimientos más amplios de flexibilización desde comienzos de año y amplían las posibilidades operativas en áreas sensibles para la economía venezolana, especialmente en transporte aéreo, comunicaciones y determinados instrumentos financieros vinculados a PDVSA.

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