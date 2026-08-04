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Francia detectó una operación rusa de desinformación contra un dirigente que busca la presidencia

La maniobra, detectada entre finales de julio y comienzos de agosto, fue vinculada a una estructura bajo control de la inteligencia militar rusa y apuntó a desestabilizar el proceso electoral

Raphaël Glucksmann denunció una operación rusa de desinformación para desestabilizar la campaña electoral francesa de 2027. (AP)
Raphaël Glucksmann denunció una operación rusa de desinformación para desestabilizar la campaña electoral francesa de 2027. (AP)
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El eurodiputado socialdemócrata Raphaël Glucksmann, probable candidato a las presidenciales francesas de 2027, denunció el lunes haber sido blanco de una operación rusa de desinformación destinada a desestabilizar la campaña electoral.

La Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional de Francia (SGDSN) notificó al legislador que era objetivo de una acción del grupo Storm-1516, una red prorrusa que actúa bajo control directo del GRU, la inteligencia militar rusa. La maniobra fue detectada a finales de la semana del 27 de julio al 2 de agosto, y quedó confirmada el martes.

El ataque se ejecutó a través de un sitio web que Glucksmann describió como “completamente inventado”, el cual replicaba con exactitud el diseño y el código del medio digital de izquierda Blast. Desde esa plataforma fraudulenta se produjeron documentos falsos, se reprodujeron voces mediante inteligencia artificial y se distribuyó un video manipulado en el que aparecían su pareja, la periodista Léa Salamé, y el cofundador del medio de investigación Mediapart, Edwy Plenel.

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La maniobra usó un sitio web falso que copiaba el diseño y el código del medio digital Blast para difundir contenido manipulado. (EP)
La maniobra usó un sitio web falso que copiaba el diseño y el código del medio digital Blast para difundir contenido manipulado. (EP)

Para darle credibilidad al material, los responsables suplantaron la identidad y la voz de Plenel mediante técnicas de manipulación digital. El propio periodista había advertido el sábado anterior en X: “Varias cuentas están difundiendo noticias falsas con un artículo fraudulento que me cita, un correo electrónico inventado que nunca recibí y un vídeo donde mi voz está alterada, todo ello atribuido falsamente a Blast. Es todo falso”.

El contenido manipulado alegaba una “conspiración” orquestada para impulsar la candidatura de Glucksmann. El material fue luego distribuido por otros medios falsos que se presentaban como “antisistema”, indicó el parlamentario. Una fuente de seguridad precisó que, pese a la sofisticación del procedimiento, la operación registró “un nivel de visibilidad relativamente bajo” en redes sociales.

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No es la primera vez que el grupo apunta contra candidatos franceses. En julio, difundió información falsa sobre el estado de salud del ex primer ministro Édouard Philippe, candidato presidencial confirmado. Otros actores extranjeros también han intervenido en el proceso electoral: varios candidatos locales de Francia Insumisa habrían sido blanco de una empresa israelí a principios de 2026.

Emmanuel Macron afirmó que proteger las elecciones de 2027 de la injerencia extranjera será una prioridad, mientras Glucksmann advirtió que los servicios rusos atacarán a candidatos proeuropeos. (Reuters)
Emmanuel Macron afirmó que proteger las elecciones de 2027 de la injerencia extranjera será una prioridad, mientras Glucksmann advirtió que los servicios rusos atacarán a candidatos proeuropeos. (Reuters)

El presidente Emmanuel Macron, cuyo mandato se acerca a su fin, declaró que proteger los comicios de 2027 de ese tipo de interferencias será una prioridad absoluta de su gobierno.

En su publicación en X, el parlamentario acusó a Vladímir Putin de buscar “poner a Francia de rodillas” para que sus “títeres demagógicos” accedan al poder y provoquen “la implosión del bloque europeo”. Advirtió que los servicios rusos atacarán a todos los candidatos democráticos y proeuropeos, y que lo harán con él en particular por estar “en primera línea defendiendo la soberanía europea”.

Glucksmann, quien lideró la comisión especial del Parlamento Europeo sobre injerencia extranjera en las democracias y participó en el levantamiento de Maidán de 2013 en Kiev, señaló que la maniobra “ha sido identificada, rastreada y atribuida” y que el episodio es “solo el principio” de una injerencia que, a su juicio, marcará toda la campaña de 2027.

(Con información de AFP, Le Monde y Politico)

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