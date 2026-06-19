Alerta en playas de Nueva Jersey por bacterias fecales: cuáles están bajo advertencia y qué riesgos hay para bañistas este verano

Nueva Jersey mantiene una alerta sanitaria en 10 playas por niveles elevados de enterococos, bacterias asociadas a contaminación fecal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En playas bajo advertencia de Nueva Jersey rige una alerta sanitaria en 10 zonas por niveles elevados de enterococos, bacterias asociadas a contaminación fecal.

Por ahora no hay cierres, pero el monitoreo sigue activo en playas oceánicas, de bahía y ribereñas, en plena temporada de verano.

La advertencia abarca Imperial House Beach y Elberon Beach Club, en Long Branch; Baltimore Boulevard Beach, en Sea Girt; Highlands Recreation Center Beach, en Atlantic Highlands; 5th Avenue Bayfront Beach, en Seaside Park; Beesley’s Point Beach, en Upper Township; 57th Street Beach, en Avalon; L Street Beach, en Belmar; y Maxson Avenue Beach y River Avenue Beach, en Point Pleasant.

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El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP) emitió la advertencia el jueves 18 de junio. La activación ocurre cuando el agua supera el umbral oficial de 104 colonias de enterococos por cada 100 mililitros, de acuerdo con el Programa Cooperativo de Monitoreo Costero y el Departamento de Salud estatal.

Ante ese resultado, el protocolo establece nuevas pruebas para evaluar la evolución de la calidad del agua y definir eventuales medidas adicionales.

La advertencia del NJDEP alcanza playas oceánicas, de bahía y ribereñas en plena temporada de verano, sin cierres por el momento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los enterococos son bacterias vinculadas a contaminación fecal. Su detección por encima de ese nivel activa la advertencia y abre una etapa de muestreo de seguimiento.

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La presencia elevada de estos microorganismos se considera un indicador de contaminación que puede aumentar el riesgo de enfermedades asociadas al contacto recreativo con el agua.

Cuáles son las playas afectadas

Entre las playas oceánicas bajo advertencia figuran Imperial House Beach y Elberon Beach Club, ambas en Long Branch. También está Baltimore Boulevard Beach, en Sea Girt.

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En las playas de bahía aparecen Highlands Recreation Center Beach, en Atlantic Highlands; 5th Avenue Bayfront Beach, en Seaside Park; Beesley’s Point Beach, en Upper Township; y 57th Street Beach, en Avalon.

En las zonas ribereñas están L Street Beach, en Belmar, y Maxson Avenue Beach junto con River Avenue Beach, en Point Pleasant. La advertencia se aplica sobre puntos específicos y se actualiza en función de los resultados de las muestras posteriores.

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Las playas afectadas incluyen Imperial House Beach y Elberon Beach Club en Long Branch, además de Baltimore Boulevard Beach en Sea Girt (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué riesgos hay para la salud

Las autoridades estatales advierten que bañarse en aguas con altos niveles de enterococos puede causar náuseas, vómitos y diarrea. También pueden presentarse dolor de garganta, infecciones de oído y erupciones en la piel.

El NJDEP agrega síntomas similares a los de la gripe entre los posibles efectos. El riesgo sanitario se asocia al contacto recreativo con agua contaminada, una exposición que puede ocurrir al nadar o al ingresar al agua en actividades recreativas.

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Qué hacer si vas a la playa

Una advertencia sanitaria no supone, por sí sola, que la playa quede cerrada. El protocolo prevé nuevas pruebas y una eventual restricción del acceso al agua si los niveles altos continúan.

Las restricciones al baño dependen de los resultados del muestreo de seguimiento y no se aplican de forma automática con la primera alerta.

El NJDEP activó la alerta el 18 de junio cuando las muestras superaron el umbral oficial de 104 colonias de enterococos por cada 100 mililitros de agua (REUTERS/Hollie Adams)

El NJDEP también puede ordenar cierres preventivos por otras causas, como basura flotante, incidentes ambientales o lluvias intensas.

La recomendación oficial es revisar el estado del agua antes de salir hacia la costa, sobre todo después de tormentas, cuando las condiciones pueden cambiar con mayor rapidez.

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Dónde consultar información actualizada

El sistema de vigilancia controla más de 200 puntos cada verano en la costa de Nueva Jersey. Ese seguimiento busca dar seguridad a los bañistas en una temporada en la que millones de personas visitan las playas del estado.

Para seguir las actualizaciones, las autoridades remiten al sitio oficial del NJDEP y al informe de calidad del agua. Allí se reflejan los resultados de las muestras y los cambios de estatus, incluido si una zona mantiene la advertencia o si se adoptan restricciones temporales para el ingreso al agua.

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