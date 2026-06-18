Estados Unidos amplió las sanciones contra la red financiera del grupo terrorista Hezbollah

Imagen de archivo de milicianos del grupo terrorista Hezbollah (EFE/ALI MOHAMMED)

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra funcionarios libaneses, compañías y empresarios a los que acusa de colaborar con Hezbollah, facilitar su financiamiento y obstaculizar los esfuerzos para estabilizar el Líbano tras meses de conflicto en la región.

La medida fue comunicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, que incluyó en su lista de sancionados a dirigentes políticos cercanos a la organización terrorista, además de integrantes de una red empresarial señalada por generar ingresos para la estructura financiera del grupo.

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Según Washington, los funcionarios alcanzados por las sanciones utilizaron su influencia política para retrasar el proceso de desarme de Hezbollah y bloquear iniciativas orientadas a consolidar la paz en el país mediterráneo.

“Hezbollah debe desarmarse para que el Líbano pueda alcanzar un futuro seguro y próspero”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El funcionario agregó que su cartera continuará actuando contra “las redes financieras de Hezbollah” y contra quienes ayuden a la organización a debilitar las instituciones estatales libanesas.

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Entre los nombres incorporados a la lista figura Sleiman Frangieh, histórico dirigente del Movimiento Marada y aliado político de Hezbollah. De acuerdo con el Tesoro, Frangieh habría recibido apoyo financiero de la organización a cambio de respaldar estrategias destinadas a perjudicar electoralmente a candidatos independientes y reformistas durante las elecciones parlamentarias libanesas.

“Hezbollah debe desarmarse para que el Líbano pueda alcanzar un futuro seguro y próspero”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent (REUTERS)

También fue sancionado Mahmoud Qamati, identificado por Washington como uno de los principales referentes políticos del grupo. Las autoridades estadounidenses sostienen que Qamati participó en operaciones vinculadas al traslado de dinero desde Irán hacia Hezbollah y actuó como defensor de los intereses de la organización dentro de la política libanesa.

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El Departamento del Tesoro amplió además medidas adoptadas en marzo contra el empresario Alaa Hassan Hamieh y su entramado comercial. Según la investigación estadounidense, la red operaba en varios países de Medio Oriente mediante compañías utilizadas para recaudar fondos, ejecutar contratos y mover recursos destinados al grupo terrorista libanés.

Entre las entidades sancionadas aparecen firmas comerciales, empresas tecnológicas, sociedades de servicios administrativos y compañías vinculadas a proyectos desarrollados durante el régimen de Bashar al Assad en Siria.

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El Tesoro sostiene que parte de esos negocios generó millones de dólares que terminaron beneficiando a la estructura financiera de Hezbollah. La investigación describe mecanismos que incluían contratos de infraestructura, empresas pantalla y movimientos bancarios realizados a través de sociedades registradas fuera del Líbano.

Washington también señaló que varios de los individuos sancionados actuaban como intermediarios encargados de canalizar pagos, administrar compañías o gestionar operaciones comerciales destinadas a ocultar el destino final de los fondos.

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El Departamento del Tesoro amplió además medidas adoptadas en marzo contra el empresario Alaa Hassan Hamieh

Las sanciones implican el congelamiento de todos los bienes e intereses que los afectados posean bajo jurisdicción estadounidense. Además, ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con las personas o entidades incluidas en la lista.

La medida puede extender sus efectos más allá de las fronteras estadounidenses. El Tesoro advirtió que instituciones financieras extranjeras podrían exponerse a sanciones secundarias si facilitan operaciones significativas en beneficio de los sancionados.

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Hezbollah fue designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera en 1997 y posteriormente incorporado a la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados. Desde entonces, Washington ha desarrollado una estrategia sostenida para restringir sus fuentes de financiamiento, perseguir redes de apoyo económico y limitar el acceso del grupo al sistema financiero internacional.

La nueva ronda de sanciones llega en un momento especialmente sensible para el Líbano, donde el futuro político y militar de Hezbollah ocupa un lugar central en las negociaciones regionales abiertas tras el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Para la administración estadounidense, el debilitamiento de las estructuras financieras de la organización es un elemento clave para avanzar hacia una paz duradera y fortalecer la autoridad del Estado libanés.

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(Con información de Reuters)