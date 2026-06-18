Compradores latinos y de clase media en Miami: cómo la decisión de la Fed complica el sueño de la casa propia

La Reserva Federal mantuvo un escenario de crédito caro que dificulta comprar vivienda en Miami (REUTERS/Marco Bello)

La decisión de la Reserva Federal (Fed) volvió a cerrar la puerta a un alivio rápido para quienes buscan comprar vivienda en Miami.

La medida prolongó un escenario de crédito caro que dificulta el acceso a la casa propia para familias de clase media y para quienes intentan comprar por primera vez, según publicaron CBS News y Miami Herald.

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Para compradores de clase media y latinos en Miami, la pausa de la Fed implica hipotecas más costosas, cuotas mensuales más altas y menos margen para calificar a un préstamo.

Los distintos medios ubican las tasas a 30 años en torno al 6,5%, pero no aportan cifras desagregadas específicas sobre compradores latinos, aunque mantienen el foco en ese segmento por su dependencia del financiamiento.

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Los compradores de clase media y los compradores primerizos enfrentan en Miami más requisitos y menos margen para calificar a una hipoteca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pausa de la Fed no se traduce de forma automática en una baja de las tasas hipotecarias. El escenario sigue marcado por la inflación y el acceso al empleo, con una conclusión que se repite entre los especialistas: no se espera un alivio relevante en el corto plazo.

Bryan Cutsinger, profesor de economía en la Florida Atlantic University, advirtió: “Quien esperaba que un recorte de tasas hiciera las viviendas más accesibles o reanimara el mercado debe moderar sus expectativas”.

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Su lectura apuntó a que la decisión extendió las dificultades para el acceso al crédito y, con ello, el enfriamiento del mercado.

Cómo golpea a los compradores de clase media y primerizos

En Miami, el costo del dinero pesa más sobre quienes dependen del crédito para entrar al mercado. El impacto se concentra en compradores primerizos y hogares de clase media, que enfrentan cuotas elevadas, requisitos más exigentes y menos opciones de acceso, incluso cuando el precio de la vivienda no se mueve al mismo ritmo que las tasas.

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La pausa de la Fed dejó las tasas hipotecarias a 30 años en torno al 6,5% y elevó las cuotas mensuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cutsinger resumió el efecto con una frase directa: “Las tasas elevadas hacen que el mercado sea más duro para quienes compran por primera vez y más lento para quienes venden”.

La presión, según ese diagnóstico, no pasa solo por el precio de la vivienda: se concentra en el costo sostenido del préstamo, que condiciona la cuota mensual y reduce la capacidad de compra.

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Otro punto destacado por los sitios periodísticos fue el consenso de expertos: las tasas podrían mantenerse entre 6% y 7% durante varios años. Ese rango, de sostenerse, consolidaría un escenario en el que el acceso a la vivienda dependería cada vez más del ahorro previo y de ingresos suficientes para absorber cuotas altas.

Menos oferta y más cautela en el mercado

La expectativa frustrada de un recorte también afecta a los vendedores. Si el crédito no baja, el mercado pierde dinamismo y muchas decisiones de compra o venta quedan en pausa, tanto por el costo financiero como por la dificultad de proyectar cuándo podrían mejorar las condiciones de acceso.

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A ese freno se suma un problema de oferta. Muchos propietarios conservan hipotecas más baratas y evitan vender para no asumir un nuevo préstamo en condiciones peores.

La inflación, el empleo y la incertidumbre sobre la política monetaria alejaron un alivio relevante de las tasas hipotecarias en el corto plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa reticencia reduce el inventario disponible y, en un mercado como el de Miami, eleva la competencia por las pocas propiedades que sí llegan a listarse.

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La combinación de tasas altas y menor oferta complica más la búsqueda para quien entra al mercado por primera vez. Con menos opciones y un financiamiento más caro, los compradores dependientes de hipoteca quedan con menor margen de negociación y más presión para ajustar expectativas: o aceptar una cuota más alta o bajar el precio objetivo o postergar la operación.

Por qué el mercado de lujo resiste mejor

El impacto no se repartió de la misma manera en todos los segmentos. Ana Bozovic, fundadora de Analytics Miami, explicó: “Los compradores y vendedores de viviendas de alto valor suelen estar menos afectados, dado que muchas operaciones se realizan en efectivo y sin financiamiento”.

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Ese contraste deja a la clase media en una posición más frágil dentro del mercado de Miami. Mientras las operaciones de lujo conservan más capacidad de maniobra, quienes dependen de una hipoteca siguen atados a un costo del dinero que, por ahora, no muestra señales claras de bajar.

Para los hogares que buscan su primera vivienda, el acceso sigue cuesta arriba. Para quienes piensan vender para dar el siguiente paso, el mercado ofrece menos incentivos y más espera.

En el centro de esa dinámica queda la misma variable: la tasa hipotecaria, todavía elevada, y una política monetaria que no habilita un giro inmediato hacia el crédito más barato.