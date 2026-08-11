¿Cuántos hombres en EE. UU. superan la barrera de 1,83 metros? El dato sorprende

El estudio de los CDC se basó en mediciones directas de 8.545 participantes de la encuesta NHANES realizada entre agosto de 2021 y agosto de 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae).

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Medir 1,83 metros puede parecer una altura bastante común, pero los datos nacionales muestran que está lejos de ser la norma entre los hombres adultos de Estados Unidos. La estatura promedio masculina es de 1,75 metros, por lo que alcanzar los 1,83 metros ya coloca a una persona por encima de la media.

Los datos corresponden a la última actualización de las medidas antropométricas de la población estadounidense. El informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se basó en mediciones directas de 8.545 participantes de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES), realizadas entre 2021 y 2023.

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Entre los hombres de 20 años en adelante, apenas alrededor del 15% llega a los 1,83 metros.

Así se distribuye la altura de los hombres en Estados Unidos

La estatura promedio de los hombres adultos es de 1,75 metros, equivalentes a 68,9 pulgadas.

Las tablas oficiales muestran que, entre los varones de 20 años y más, aproximadamente un 85% mide menos de 1,83 metros, mientras que cerca de un 15% la supera o se encuentra en ese umbral.

La diferencia por edad también aparece en el estudio. Entre los hombres de 20 a 29 años, la altura media fue de 176,3 centímetros; entre los de 30 a 39 años, de 176,1 centímetros, y entre los de 40 a 49 años, de 176,4 centímetros.

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En los grupos de mayor edad, la media baja a 174,3 centímetros entre los de 50 a 59 años, 174,7 centímetros entre los de 60 a 69, 172,4 centímetros entre los de 70 a 79 y 170,5 centímetros a partir de los 80 años.

Solo entre el 14% y el 15% de los hombres adultos en Estados Unidos mide 1,83 metros o más, según un informe de los CDC (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cuánto pesan en promedio los hombres adultos en Estados Unidos

El informe aporta una referencia sobre el peso de los hombres adultos en el país. Entre los mayores de 20 años, el promedio fue de 90,3 kilogramos, equivalentes a 199 libras.

El valor más alto entre los grupos etarios relevados apareció en los hombres de 40 a 49 años, con una media de 95,3 kilogramos.

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En los adultos jóvenes de 20 a 29 años, el promedio fue de 86,8 kilogramos. Entre los de 30 a 39 años llegó a 91,4 kilogramos; entre los de 50 a 59 años, a 92,1 kilogramos; entre los de 60 a 69 años, a 89,2 kilogramos; entre los de 70 a 79 años, a 87,7 kilogramos, y entre los de 80 años o más, a 81,7 kilogramos.

El peso promedio de los hombres adultos en Estados Unidos es de 90,3 kilogramos y el valor más alto aparece entre los 40 y 49 años con 95,3 kilogramos (Imagen Ilustrativa Infobae).

Qué muestra el informe sobre las mujeres adultas en Estados Unidos

En las mujeres adultas de Estados Unidos, la altura promedio fue de 161,2 centímetros, equivalentes a 63,5 pulgadas. El peso medio se ubicó en 77,9 kilogramos, es decir, 171,8 libras.

Entre las mujeres de 20 a 29 años, la altura promedio fue de 163,5 centímetros y el peso medio de 74,8 kilogramos. Entre las de 30 a 39 años, los valores fueron de 162,5 centímetros y 80,9 kilogramos.

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En el grupo de 40 a 49 años, la media fue de 161,7 centímetros y 80,4 kilogramos. Entre las de 50 a 59 años, de 161,2 centímetros y 81,6 kilogramos. Entre las de 60 a 69 años, de 160,5 centímetros y 77,5 kilogramos.

Entre las de 70 a 79 años, de 158,3 centímetros y 73,8 kilogramos. A partir de los 80 años, los promedios bajan a 156,8 centímetros y 67,9 kilogramos.

La comparación con los hombres muestra una brecha clara en ambas variables. Mientras la media masculina alcanzó los 175,1 centímetros y los 90,3 kilogramos, la femenina quedó en 161,2 centímetros y 77,9 kilogramos.

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Las mujeres adultas en Estados Unidos registran una altura promedio de 161,2 centímetros y un peso medio de 77,9 kilogramos (Imagen Ilustrativa Infobae).

Más pesados y ligeramente más bajos que a fines de los años 80

En el programa Good Morning America de ABC News, el médico Darian Sutton examinó los datos del CDC y explicó que la estatura promedio de los estadounidenses disminuyó ligeramente, mientras que el peso aumentó significativamente.

El experto aseguró: “Como estadounidense promedio, hemos ganado unas 20 libras desde fines de los años 80”. Esa suba equivale a cerca de 9 kilogramos y acompaña los valores actuales que ubican a los hombres adultos en 90,3 kilogramos de media y a las mujeres adultas en 77,9 kilogramos.

Sutton también señaló en ese programa que los estadounidenses perdieron alrededor de media pulgada de altura, una baja cercana a 1,3 centímetros frente a décadas anteriores. Al explicar esa variación, dijo que “en términos de nuestra altura, eso refleja más la nutrición y la salud en la infancia”.

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Sobre el impacto sanitario de esa tendencia, el médico advirtió que el aumento en el peso está relacionado con mayor consumo de alimentos procesados y el sedentarismo: “Es más probable que trabajemos en nuestros escritorios que al aire libre y en movimiento”.

Asimismo, analizó la dieta de los estadounidenses: “La sal, las grasas y el azúcar son los componentes clave de la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes, las tres principales causas de enfermedades cardíacas, que a su vez son la principal causa de muerte en Estados Unidos”.

No obstante, subrayó que muchos de estos factores de riesgo son prevenibles a través de cambios en la alimentación y estilo de vida. “Es importante seguir esos pasos en casa, hablar con la familia y ayudar a los niños a comprender el riesgo de los alimentos procesados”, concluyó.

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