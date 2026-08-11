Aumentan las estafas de alquiler y venta de viviendas en California: cómo operan y qué hacer para no perder tu dinero

Las estafas inmobiliarias en línea aumentan en California por la presión del mercado de vivienda costoso y competitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En California, las estafas inmobiliarias en línea están en aumento en un mercado de vivienda costoso y competitivo, donde la prisa de compradores e inquilinos facilita la aparición de anuncios falsos que cobran por propiedades inexistentes.

Según un reporte citado por el diario Los Angeles Times, estos engaños suelen operar con una mecánica repetida: los estafadores copian avisos reales, los vuelven a publicar y recaudan cuanto pueden antes de que las víctimas adviertan que nunca trataron con un propietario legítimo.

Una de las víctimas citadas por Los Angeles Times perdió USD 2.575 después de creer que había encontrado el alquiler adecuado en un bungalow de Fullerton.

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Cuando ya había entregado miles de dólares para asegurar la vivienda, descubrió que todo era un fraude.

El problema no se limitó a un caso aislado. En las últimas semanas, un propietario de la zona de la bahía de San Francisco denunció que posibles inquilinos se presentaron en su casa —donde vive y que no pensaba alquilar— después de que alguien la publicara en internet para engañar a terceros, según un informe de la cadena local ABC7 News.

Los anuncios falsos copian avisos reales, se republican en internet y cobran por propiedades inexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el área de San Diego, una familia descubrió que otra persona había reutilizado las fotos de su anuncio de alquiler y organizaba visitas a cambio de dinero, según CBS 8 News.

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Los anuncios falsos aprovechan la presión del mercado de vivienda

Las autoridades sostienen que los responsables colocan publicaciones falsas en redes sociales y otros mercados digitales, y que a veces usan inteligencia artificial para darles una apariencia creíble.

Esos avisos suelen ofrecer condiciones que parecen imposibles de igualar y se apoyan en la urgencia de quienes buscan vivienda.

La sargento Lizbeth Gwisdalla, portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Orange, dijo al medio que esa dependencia investiga este tipo de fraudes de manera regular.

“Especialmente en este mercado de vivienda, se vuelve competitivo y la gente siente presión por actuar rápido”, explicó.

Un propietario de la bahía de San Francisco denunció que publicaron su casa en internet para engañar a posibles inquilinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el informe, la expansión de las redes sociales como espacio para buscar alquileres y viviendas en venta creó un entorno favorable para los estafadores, en parte por la regulación y la supervisión limitadas de muchas plataformas.

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Chris Duff, presidente de la Greater Los Angeles Realtors Assn. y copropietario de Beach Real Estate Group, afirmó que los profesionales del sector ven crecer este tipo de ciberdelitos en todo el estado. “Esto no es algo nuevo; simplemente está creciendo”, señaló. “Está empeorando cada año”.

Rastrear a los responsables exige investigaciones largas y complejas

El sargento Frank Garza, de la policía de Placentia, explicó que una vez consumada la estafa resulta muy difícil responsabilizar a alguien.

Muchos autores se comunican solo a través de cuentas descartables en redes sociales o piden pagos mediante plataformas difíciles de rastrear, y algunos incluso operan desde fuera del país.

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“Es una tendencia que estamos viendo en el Condado de Orange”, dijo Garza sobre las estafas inmobiliarias. “Estas personas son buenas en lo que hacen”.

Las autoridades advierten que las estafas inmobiliarias usan redes sociales, mercados digitales e inteligencia artificial para parecer creíbles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes de seguridad reconocen que existen formas de seguir la pista de estos delincuentes, pero describen el proceso como exigente para los investigadores.

Suele requerir órdenes de registro extensas y revisar grandes volúmenes de datos, siempre que las cuentas involucradas puedan ser identificadas y localizadas.

Frente a ese escenario, varios actores del sector inmobiliario consideran que la principal respuesta posible es aumentar la información pública sobre estas maniobras.

La agente inmobiliaria Laura Spencer recordó un episodio similar sufrido por uno de sus clientes y admitió que, una vez enviado el dinero, ya no tenía manera de asistirlo.

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Spencer resumió la advertencia en una recomendación concreta: “No entregue su dinero hasta que haya conocido al agente, al propietario [y] realmente se asegure de que es legítimo”. Añadió que esa es una de las razones por las que los agentes inmobiliarios “son tan valiosos”.

Pam Yeager, la mujer que decidió contar su experiencia tras perder USD 2.575, explicó por qué hizo pública su historia: quería “asegurarse de que este tipo de cosas no siga victimizando a otros”.

Según relató al diario, ese dinero pensaba usarlo en su mudanza o para pagar el alquiler si no encontraba un nuevo lugar.