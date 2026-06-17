¿Por qué ahora podría ser un buen momento para comprar una vivienda en Estados Unidos?

Los tipos de interés hipotecarios podrían bajar si la inflación global se modera y los bancos centrales relajan su política monetaria (REUTERS/Mike Blake)

El mercado inmobiliario vive un momento de expectativa ante posibles cambios en los tipos de interés hipotecarios. Diversos factores internacionales y la evolución de la economía están generando nuevas oportunidades y desafíos tanto para quienes buscan comprar su primera vivienda como para inversionistas experimentados. Los expertos señalan que, aunque el panorama es exigente, un enfoque estratégico puede marcar la diferencia en el acceso a la propiedad.

Factores globales que podrían incidir en la bajada de los tipos de interés hipotecarios

Los acontecimientos mundiales recientes, como la posibilidad de un acuerdo de paz con Irán, están siendo observados de cerca por los analistas financieros. Este tipo de avances en el escenario internacional podría contribuir a moderar la inflación, uno de los principales motores detrás del coste actual de los préstamos hipotecarios. La inflación, alimentada en parte por el incremento en el precio del combustible debido a conflictos globales, ha ejercido presión sobre las tasas de interés, manteniéndolas en niveles elevados durante los últimos meses.

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Si se concreta una reducción en la inflación global, las condiciones podrían volverse más favorables para quienes buscan financiar la compra de una vivienda. El descenso de la inflación ayudaría a suavizar la política de tasas elevadas, abriendo la puerta a la posibilidad de que los tipos de interés hipotecarios experimenten una bajada. En este contexto, los expertos consideran que estar atentos a los cambios en el panorama internacional resulta clave para anticipar nuevas oportunidades en el sector inmobiliario.

Un ajuste en la inflación suele traducirse en menores costos de financiación, ya que los bancos centrales pueden relajar sus políticas restrictivas. Así, la perspectiva de paz en regiones estratégicas y la estabilidad de los mercados energéticos aparecen como factores determinantes para el futuro de las hipotecas.

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Evolución reciente de las tasas hipotecarias según datos de FreddieMac

El mercado inmobiliario mantiene precios de la vivienda altos y una oferta limitada, lo que complica la compra de vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos recientes de FreddieMac, la tasa fija promedio a treinta años experimentó varias oscilaciones en los primeros meses de 2026. A finales de febrero, la tasa bajó de la barrera del 6%, sólo para repuntar rápidamente hasta casi el 6,5% a principios de abril. Posteriormente, tras una leve caída, la tasa regresó a su nivel actual del 6,5%, registrado el 16 de junio de 2026.

Este comportamiento refleja la volatilidad del mercado y la sensibilidad de las tasas ante los cambios económicos globales. Aunque se han observado descensos puntuales, los valores actuales siguen siendo altos en comparación con los niveles de hace unos años. Para muchos compradores, este rango de tasas representa un desafío adicional al momento de planificar la compra de una vivienda.

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La evolución de las tasas hipotecarias responde a la interacción entre inflación, expectativas de crecimiento económico y decisiones de política monetaria. En la actualidad, la tendencia aún es incierta, pero el seguimiento de estos indicadores permite a los interesados identificar posibles ventanas de oportunidad en el corto y mediano plazo.

Dificultades actuales para los compradores de vivienda

Pese a la posibilidad de cambios favorables en los tipos de interés, numerosos compradores manifiestan sentirse excluidos del mercado inmobiliario. Los precios de las viviendas permanecen elevados y la oferta es limitada, lo que dificulta el acceso, especialmente para quienes buscan adquirir su primer inmueble. A esto se suma que los costes de los préstamos siguen siendo sensiblemente superiores a los de años recientes.

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Esta combinación de factores ha convertido la asequibilidad en un obstáculo importante. Muchos interesados enfrentan dificultades para reunir el capital necesario o para cumplir con los requisitos crediticios, lo que retrasa o impide la concreción de sus planes. En particular, los compradores primerizos se ven afectados por la competencia con inversionistas y propietarios con mayor poder adquisitivo.

El entorno actual exige mayor preparación financiera y disposición para adaptarse a un mercado en constante cambio. Sin embargo, los expertos sostienen que, con la estrategia adecuada, es posible sortear estas barreras y aprovechar las oportunidades que puedan surgir.

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Recomendaciones de la experta financiera Mical Jeanlys-White para quienes desean comprar una vivienda

Mical Jeanlys-White recomienda comprar una primera vivienda más pequeña, para reformar o menos convencional para entrar al mercado inmobiliario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta financiera Mical Jeanlys-White, fundadora de Wealthmore y presentadora del pódcast All The Wealth, sostiene que ser propietario de una vivienda sigue siendo una de las formas más eficaces de generar riqueza a largo plazo. Su consejo principal es replantear las expectativas y mantener la flexibilidad.

Jeanlys-White sugiere que la primera vivienda no necesariamente debe ser la casa ideal de tres dormitorios y dos baños. En cambio, recomienda considerar opciones como propiedades más pequeñas, casas para reformar o alternativas menos convencionales que permitan ingresar al mercado. Su enfoque se centra en la acumulación de patrimonio a través de la propiedad, aunque el primer paso no sea el definitivo.

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La especialista enfatiza la importancia de no abandonar los planes de compra ante las dificultades actuales. Según sus declaraciones en el pódcast In Your Corner, entrar al mercado inmobiliario, incluso con una vivienda modesta o por debajo de las expectativas iniciales, es preferible a esperar indefinidamente por condiciones perfectas.

Estrategias y cambio de mentalidad necesarios para los compradores primerizos

El contexto actual exige un cambio de mentalidad para quienes buscan su primera vivienda. Jeanlys-White recomienda flexibilidad en cuanto al tipo y tamaño de la propiedad, así como disposición para realizar reformas o ajustes. Entre las estrategias sugeridas se encuentran la adquisición de condominios en lugar de casas unifamiliares, la compra de inmuebles para renovar o la aceptación de un tamaño menor al planeado inicialmente.

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La clave, según la experta, es priorizar el ingreso al mercado sobre la búsqueda de la casa perfecta. Este enfoque permite comenzar a acumular patrimonio y ganar experiencia, allanando el camino para futuras mejoras. “Puedes tenerlo todo, pero no ahora mismo”, sintetiza Jeanlys-White.

Este cambio de perspectiva ayuda a sortear las barreras de acceso y posiciona a los compradores primerizos para aprovechar las oportunidades que puedan presentarse, incluso en un entorno desafiante.

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Resumen de las claves para tener éxito en el mercado inmobiliario actual

El éxito en el mercado inmobiliario, de acuerdo con los expertos, depende de la capacidad para ajustar expectativas y elaborar una estrategia adecuada a las condiciones del momento. La flexibilidad y la disposición a considerar opciones alternativas permiten superar las dificultades que impone el contexto actual.

Para quienes se muestran abiertos a cambiar su enfoque inicial, los beneficios financieros a largo plazo asociados con la propiedad de una vivienda pueden compensar los retos presentes. La información, la anticipación de cambios en las tasas y un análisis realista de las posibilidades personales constituyen los pilares para lograr el objetivo de ser propietario, incluso ante escenarios complejos.