Estados Unidos

¿Por qué ahora podría ser un buen momento para comprar una vivienda en Estados Unidos?

La financiación empieza a dar señales de alivio, tras una reciente baja en la tasa de interés hipotecaria que reaviva expectativas de mejores condiciones en los próximos meses, en un mercado todavía tensionado por precios altos y oferta limitada

Guardar
Los tipos de interés hipotecarios podrían bajar si la inflación global se modera y los bancos centrales relajan su política monetaria (REUTERS/Mike Blake)
Los tipos de interés hipotecarios podrían bajar si la inflación global se modera y los bancos centrales relajan su política monetaria (REUTERS/Mike Blake)

El mercado inmobiliario vive un momento de expectativa ante posibles cambios en los tipos de interés hipotecarios. Diversos factores internacionales y la evolución de la economía están generando nuevas oportunidades y desafíos tanto para quienes buscan comprar su primera vivienda como para inversionistas experimentados. Los expertos señalan que, aunque el panorama es exigente, un enfoque estratégico puede marcar la diferencia en el acceso a la propiedad.

Factores globales que podrían incidir en la bajada de los tipos de interés hipotecarios

Los acontecimientos mundiales recientes, como la posibilidad de un acuerdo de paz con Irán, están siendo observados de cerca por los analistas financieros. Este tipo de avances en el escenario internacional podría contribuir a moderar la inflación, uno de los principales motores detrás del coste actual de los préstamos hipotecarios. La inflación, alimentada en parte por el incremento en el precio del combustible debido a conflictos globales, ha ejercido presión sobre las tasas de interés, manteniéndolas en niveles elevados durante los últimos meses.

PUBLICIDAD

Si se concreta una reducción en la inflación global, las condiciones podrían volverse más favorables para quienes buscan financiar la compra de una vivienda. El descenso de la inflación ayudaría a suavizar la política de tasas elevadas, abriendo la puerta a la posibilidad de que los tipos de interés hipotecarios experimenten una bajada. En este contexto, los expertos consideran que estar atentos a los cambios en el panorama internacional resulta clave para anticipar nuevas oportunidades en el sector inmobiliario.

Un ajuste en la inflación suele traducirse en menores costos de financiación, ya que los bancos centrales pueden relajar sus políticas restrictivas. Así, la perspectiva de paz en regiones estratégicas y la estabilidad de los mercados energéticos aparecen como factores determinantes para el futuro de las hipotecas.

PUBLICIDAD

Evolución reciente de las tasas hipotecarias según datos de FreddieMac

Casa de dos pisos color salmón con techo de tejas y persianas blancas, cartel de 'FOR SALE' en el jardín frontal, palmeras y césped verde bajo cielo azul claro.
El mercado inmobiliario mantiene precios de la vivienda altos y una oferta limitada, lo que complica la compra de vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos recientes de FreddieMac, la tasa fija promedio a treinta años experimentó varias oscilaciones en los primeros meses de 2026. A finales de febrero, la tasa bajó de la barrera del 6%, sólo para repuntar rápidamente hasta casi el 6,5% a principios de abril. Posteriormente, tras una leve caída, la tasa regresó a su nivel actual del 6,5%, registrado el 16 de junio de 2026.

Este comportamiento refleja la volatilidad del mercado y la sensibilidad de las tasas ante los cambios económicos globales. Aunque se han observado descensos puntuales, los valores actuales siguen siendo altos en comparación con los niveles de hace unos años. Para muchos compradores, este rango de tasas representa un desafío adicional al momento de planificar la compra de una vivienda.

La evolución de las tasas hipotecarias responde a la interacción entre inflación, expectativas de crecimiento económico y decisiones de política monetaria. En la actualidad, la tendencia aún es incierta, pero el seguimiento de estos indicadores permite a los interesados identificar posibles ventanas de oportunidad en el corto y mediano plazo.

Dificultades actuales para los compradores de vivienda

Pese a la posibilidad de cambios favorables en los tipos de interés, numerosos compradores manifiestan sentirse excluidos del mercado inmobiliario. Los precios de las viviendas permanecen elevados y la oferta es limitada, lo que dificulta el acceso, especialmente para quienes buscan adquirir su primer inmueble. A esto se suma que los costes de los préstamos siguen siendo sensiblemente superiores a los de años recientes.

Esta combinación de factores ha convertido la asequibilidad en un obstáculo importante. Muchos interesados enfrentan dificultades para reunir el capital necesario o para cumplir con los requisitos crediticios, lo que retrasa o impide la concreción de sus planes. En particular, los compradores primerizos se ven afectados por la competencia con inversionistas y propietarios con mayor poder adquisitivo.

El entorno actual exige mayor preparación financiera y disposición para adaptarse a un mercado en constante cambio. Sin embargo, los expertos sostienen que, con la estrategia adecuada, es posible sortear estas barreras y aprovechar las oportunidades que puedan surgir.

Recomendaciones de la experta financiera Mical Jeanlys-White para quienes desean comprar una vivienda

Negocio de bienes raíces, cierre de trato, inversión en vivienda, agente inmobiliario, compra y venta de propiedades. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Mical Jeanlys-White recomienda comprar una primera vivienda más pequeña, para reformar o menos convencional para entrar al mercado inmobiliario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta financiera Mical Jeanlys-White, fundadora de Wealthmore y presentadora del pódcast All The Wealth, sostiene que ser propietario de una vivienda sigue siendo una de las formas más eficaces de generar riqueza a largo plazo. Su consejo principal es replantear las expectativas y mantener la flexibilidad.

Jeanlys-White sugiere que la primera vivienda no necesariamente debe ser la casa ideal de tres dormitorios y dos baños. En cambio, recomienda considerar opciones como propiedades más pequeñas, casas para reformar o alternativas menos convencionales que permitan ingresar al mercado. Su enfoque se centra en la acumulación de patrimonio a través de la propiedad, aunque el primer paso no sea el definitivo.

La especialista enfatiza la importancia de no abandonar los planes de compra ante las dificultades actuales. Según sus declaraciones en el pódcast In Your Corner, entrar al mercado inmobiliario, incluso con una vivienda modesta o por debajo de las expectativas iniciales, es preferible a esperar indefinidamente por condiciones perfectas.

Estrategias y cambio de mentalidad necesarios para los compradores primerizos

El contexto actual exige un cambio de mentalidad para quienes buscan su primera vivienda. Jeanlys-White recomienda flexibilidad en cuanto al tipo y tamaño de la propiedad, así como disposición para realizar reformas o ajustes. Entre las estrategias sugeridas se encuentran la adquisición de condominios en lugar de casas unifamiliares, la compra de inmuebles para renovar o la aceptación de un tamaño menor al planeado inicialmente.

La clave, según la experta, es priorizar el ingreso al mercado sobre la búsqueda de la casa perfecta. Este enfoque permite comenzar a acumular patrimonio y ganar experiencia, allanando el camino para futuras mejoras. “Puedes tenerlo todo, pero no ahora mismo”, sintetiza Jeanlys-White.

Este cambio de perspectiva ayuda a sortear las barreras de acceso y posiciona a los compradores primerizos para aprovechar las oportunidades que puedan presentarse, incluso en un entorno desafiante.

Resumen de las claves para tener éxito en el mercado inmobiliario actual

El éxito en el mercado inmobiliario, de acuerdo con los expertos, depende de la capacidad para ajustar expectativas y elaborar una estrategia adecuada a las condiciones del momento. La flexibilidad y la disposición a considerar opciones alternativas permiten superar las dificultades que impone el contexto actual.

Para quienes se muestran abiertos a cambiar su enfoque inicial, los beneficios financieros a largo plazo asociados con la propiedad de una vivienda pueden compensar los retos presentes. La información, la anticipación de cambios en las tasas y un análisis realista de las posibilidades personales constituyen los pilares para lograr el objetivo de ser propietario, incluso ante escenarios complejos.

Temas Relacionados

CaliforniaHogarViviendaEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Incendio forestal arrasa más de 1.820 hectáreas y obliga a emitir alertas por aire insalubre en el sur de Florida

Las autoridades mantienen dos focos activos bajo vigilancia mientras helicópteros y brigadas especializadas trabajan para evitar que las llamas alcancen nuevas zonas pobladas

Incendio forestal arrasa más de 1.820 hectáreas y obliga a emitir alertas por aire insalubre en el sur de Florida

Ratas, malos olores y baños sucios: cerraron temporalmente un restaurante cercano al Hard Rock Stadium

La queja de un cliente llevó a una revisión estatal que halló falta de cuidados en la conservación de comida y la higiene del lugar. En una nueva visita de control, se permitió la reapertura del local

Ratas, malos olores y baños sucios: cerraron temporalmente un restaurante cercano al Hard Rock Stadium

Luigi Mangione podría recurrir a una defensa psiquiátrica en su juicio por el asesinato de Brian Thompson

Un juez confirmó en audiencia que los abogados buscarán reducir la imputación por la muerte del ejecutivo de UnitedHealthcare, a homicidio involuntario, si el jurado acepta que actuó sin control racional

Luigi Mangione podría recurrir a una defensa psiquiátrica en su juicio por el asesinato de Brian Thompson

“Le ruego a mi país que deje ir a mi esposa”: la súplica de un veterano tras la detención migratoria que fractura a su familia

Una intervención de ICE en Texas dejó a un exmilitar enfrentando la posibilidad de perder a su compañera de vida. La situación migratoria de la mujer, detenida tras un control rutinario, quedó en manos de una corte

“Le ruego a mi país que deje ir a mi esposa”: la súplica de un veterano tras la detención migratoria que fractura a su familia

Desmantelan 5 redes de narcotráfico que destruyeron el comercio en el Bronx: 32 detenidos y 19 kg de droga incautada

Un megaoperativo terminó con años de impunidad en Mott Haven. Los acusados vendían fentanilo a pasos de escuelas y acumulan un alarmante historial de arrestos previos, por lo que varios enfrentan cadena perpetua

Desmantelan 5 redes de narcotráfico que destruyeron el comercio en el Bronx: 32 detenidos y 19 kg de droga incautada

TECNO

El punto azul que aparecerá en tu celular y te avisará si te están persiguiendo

El punto azul que aparecerá en tu celular y te avisará si te están persiguiendo

Así puedes conseguir GTA V gratis en PS5 y Xbox Series gracias a una nueva decisión de Rockstar

¿Superaste el FOMO? Ahora llega el FOBO: el miedo a que la IA te deje sin empleo

Falsificaron 22 Apple Store: hasta los empleados creían trabajar para la marca

Cómo se usa la realidad virtual para simular incendios y catástrofes en tiempo real

ENTRETENIMIENTO

El lado oculto de Star Wars, contado por Katy O’Brian: vestuarios incómodos y recuerdos imborrables

El lado oculto de Star Wars, contado por Katy O’Brian: vestuarios incómodos y recuerdos imborrables

Productor de Oliver Tree revela cómo se salvó del accidente aéreo en Brasil: “Ahora te debo la vida, hermano”

“Michael” ya hizo historia: el biopic del Rey del Pop superó a “Bohemian Rhapsody” en la taquilla mundial

La esposa de Bruce Willis reveló cómo habla con las hijas adultas del actor sobre su diagnóstico

Olivia Wilde recuerda su historia con Harry Styles: “Tuvimos la relación más encantadora”

MUNDO

El régimen talibán habilitó el matrimonio de niñas a partir de los 10 años en Afganistán

El régimen talibán habilitó el matrimonio de niñas a partir de los 10 años en Afganistán

El corazón de París suma una librería flotante a los pies de Notre Dame, con noches de música y libros sin costo

Ucrania podrá fabricar bajo licencia misiles de EEUU y de otros países del G7 para defenderse y atacar en profundidad territorio ruso

El G7 celebró el respaldo de Trump a una línea más dura contra Rusia por la guerra en Ucrania

Los cinco momentos más memorables de la cumbre del G7 en Francia: “Soy el jefe”