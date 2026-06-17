ICE confirma que trasladó a detenidos en Alligator Alcatraz a otros centros por la temporada de huracanes

El ICE trasladó a migrantes detenidos en Alligator Alcatraz a otras instalaciones de Florida por el inicio de la temporada de huracanes del Atlántico (Reuters)

El ICE trasladó a migrantes detenidos en Alligator Alcatraz a otras instalaciones de Florida ante el inicio de la temporada de huracanes del Atlántico y la posible formación, este miércoles, de la primera tormenta tropical frente a Texas, según informó la propia agencia a EFE en un correo electrónico.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no detalló cuántas personas fueron transferidas, cuál fue su destino ni si el centro quedó vacío. En ese mensaje, el ICE sostuvo que el movimiento respondió a la seguridad de los detenidos “al comenzar la temporada de huracanes”, de acuerdo con EFE.

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La noticia coincidió con una alerta emitida el martes por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que advirtió sobre la posible formación de la primera tormenta tropical de la temporada atlántica, un período que va del 1 de junio al 30 de noviembre. Alligator Alcatraz está ubicado al oeste de Miami, en los Everglades, una reserva de pantanos donde habitan cocodrilos, caimanes, serpientes y panteras.

El gobernador de Florida Ron DeSantis negó el martes que la instalación haya cerrado, luego de informes de prensa sobre una posible clausura en junio por su costo, estimado en más de USD 1 millón diarios.

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“Nunca tuvo la intención de ser permanente. Así que no haremos eso (mantenerlo por siempre). No creo que esté vacío ahora, al menos hasta ayer, cuando me informaron al respecto”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa, según el texto base.

Qué dijo DeSantis sobre la operación y los costos

Ron DeSantis negó el cierre de Alligator Alcatraz y afirmó que el centro nunca fue concebido como una instalación permanente en Florida (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

DeSantis afirmó que la operación del lugar depende del gobierno federal. “El estado no dirige a la gente allí, es el DHS quien lo hace. Así que si el DHS deja de dirigirlos allí, obviamente no vamos a hacerlo, nunca se concibió como algo permanente”, sostuvo el gobernador, según el texto base.

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El mandatario republicano defendió que el centro permitió procesar a cerca de 25.000 migrantes. También aseguró que Florida recibe reembolsos federales por más de USD 600 millones vinculados a su funcionamiento, según el texto base.

El medio público WUSF informó el 1 de junio de 2026 que el gobierno federal realizó el primer pago a Florida por ese esquema: USD 58 millones. Según ese reporte, el desembolso se canalizó a través del FEMA Detention Support Grant Program, creado en 2025 para reembolsar a Florida USD 608,4 millones por actividades relacionadas con Alligator Alcatraz y otros centros estatales.

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La misma nota indicó que la instalación se proyectaba con un costo cercano a USD 1.000 millones hacia su fecha de cierre.

Un centro inaugurado en 2025 y bajo presión judicial

Alligator Alcatraz, inaugurado en 2025 tras una visita de Donald Trump, quedó bajo presión judicial, política y ambiental por su costo y su papel en la política migratoria (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

Alligator Alcatraz fue inaugurado en julio de 2025 tras una visita del presidente Donald Trump. Desde entonces, pasó a ser un eje de la política migratoria del actual mandatario y de la cooperación del gobierno de Florida con la Administración federal en su agenda antimigratoria, según el texto base.

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Además de los cuestionamientos políticos, el centro quedó envuelto en debates por su impacto ambiental y por la magnitud del gasto. En una investigación publicada el 3 de marzo de 2026, el medio público WGCU informó que documentos y registros situaron el costo diario en USD 1,2 millones y describieron discusiones sobre contratos y reembolsos vinculados a su funcionamiento.

El futuro del centro siguió abierto por decisiones judiciales contrapuestas. En abril, un tribunal federal de apelaciones permitió que continuara operando de forma temporal y bloqueó una orden previa de cierre, según el texto base.

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Coberturas de medios estadounidenses indicaron que, en esa etapa del litigio, el tribunal mantuvo la operación mientras avanzaban demandas impulsadas por organizaciones ambientalistas, entre ellas Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity.

La campaña de Amnistía y denuncias sobre condiciones de detención

Amnistía Internacional pidió el cierre definitivo de Alligator Alcatraz y denunció condiciones de detención que incluyeron falta de atención médica, privación del sueño y acceso limitado a abogados

La confirmación del traslado llegó después de que Amnistía Internacional lanzara el lunes una campaña para exigir el cierre definitivo del centro. La organización cuestionó las condiciones de detención y denunció presuntas prácticas inhumanas, según el texto base.

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Entre las irregularidades señaladas por la ONG figuran informes de aguas residuales desbordadas, privación del sueño, encadenamiento de detenidos y falta de atención médica adecuada.

En un documento público, Amnistía Internacional también mencionó denuncias por acceso limitado a abogados y sostuvo que esas prácticas podrían constituir violaciones a los derechos humanos, mientras activistas reclamaron mayor transparencia sobre el funcionamiento del sitio.

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Por ahora, el ICE no precisó si el traslado por el inicio de la temporada de huracanes fue total o parcial, ni cuándo volverían a ingresar detenidos a Alligator Alcatraz.

La agencia se limitó a afirmar que la medida buscó garantizar la seguridad de los migrantes bajo custodia ante la amenaza meteorológica.