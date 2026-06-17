Estados Unidos recuperó niveles de aprendizaje en alumnos de nueve años, pero los adolescentes siguen estancados

La Nation’s Report Card mostró que entre 2022 y 2025 los estudiantes de nueve años subieron cuatro puntos en lectura y cuatro en matemáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados federales difundidos recientemente mostraron que Estados Unidos, recuperó parte del aprendizaje perdido por la pandemia entre los alumnos de 9 años, pero los de 13 siguen estancados en lectura y matemáticas, un rezago que importa porque muchos de esos adolescentes ya avanzan hacia la secundaria superior con resultados por debajo de los niveles previos a 2020, según el informe de la National Assessment of Educational Progress.

El contraste aparece también en las cifras más recientes: entre 2022 y 2025, los puntajes promedio de los alumnos de nueve años subieron cuatro puntos en lectura y cuatro en matemáticas, detalló la Nation’s Report Card.

PUBLICIDAD

En cambio, entre los estudiantes de 13 años no hubo cambios estadísticamente significativos en ninguna de las dos materias frente a 2023, y los resultados de 2025 siguieron por debajo de los registros previos a la pandemia.

La señal más severa está en lectura adolescente. El puntaje de lectura de los estudiantes de 13 años en 2025 no fue significativamente distinto del de 1971, el año en que comenzó esta medición de largo plazo.

PUBLICIDAD

Estados Unidos recuperó parte del aprendizaje perdido por la pandemia entre los alumnos de nueve años, pero los de 13 siguen estancados en lectura y matemáticas (AP foto/David Zalubowski)

La evaluación de tendencia de largo plazo de la NAEP se aplica desde la década de 1970 y ofrece una fotografía de las habilidades académicas de alumnos de nueve y 13 años en escuelas públicas y privadas de Estados Unidos. En el ciclo 2024-2025 la rindieron cerca de 31.000 estudiantes, y sus resultados se basan en muestras representativas a nivel nacional, de acuerdo con la Nation’s Report Card.

Alumnos de 9 años mejoraron, pero no recuperaron todo en matemáticas

En los alumnos de nueve años, la recuperación fue clara en lectura. El puntaje de 2025 no mostró diferencias significativas respecto del nivel prepandemia de 2020, mientras que en matemáticas todavía quedó cuatro puntos por debajo de aquel año.

PUBLICIDAD

Esas mejoras desde 2022 se concentraron entre los alumnos de menor desempeño, en los percentiles 10 y 25, de acuerdo con el informe. Los resultados de 2025 también superaron los de las primeras evaluaciones de la década de 1970.

Según Associated Press, las pruebas muestran que los niños más pequeños están mejorando habilidades fundacionales: identificar hechos en una noticia simple o comprender multiplicación y división básicas.

PUBLICIDAD

El 71% de los alumnos de nueve años alcanzó el nivel de referencia en lectura y el 84% lo hizo en matemáticas, unos pocos puntos porcentuales por encima de 2022, según ese medio.

Matthew Soldner, comisionado interino del National Center for Education Statistics, aseguró en Associated Press que la evolución reciente de los más chicos es “increíblemente alentadora”. También advirtió que la historia no puede explicarse solo por el cierre de escuelas: “Podemos ver con claridad que esto no es solo una historia de la pandemia”.

PUBLICIDAD

Entre los alumnos de nueve años, la recuperación alcanzó el nivel prepandemia en lectura, pero en matemáticas quedó cuatro puntos por debajo de 2020 (Freepik)

Adolescentes de 13 años llegan a la secundaria superior con un rezago

Para los estudiantes de 13 años, las pruebas evalúan destrezas más avanzadas, como generalizar a partir de un texto y comparar información de cuadros y gráficos. Solo el 58% alcanzó el nivel de referencia en lectura y el 70% en matemáticas, sin mejoras estadísticamente significativas desde 2023.

Lesley Muldoon, directora ejecutiva de la National Assessment Governing Board, dijo a Associated Press que los educadores deben concentrarse con más intensidad en los adolescentes y en revertir los resultados de la escuela media.

PUBLICIDAD

“Los jóvenes de 13 años que hicieron esta evaluación el año pasado ahora van camino a la secundaria superior o ya están matriculados. Las escuelas no los tendrán por mucho más tiempo. No podemos dudar ni esperar si vamos a revertir estas tendencias”, aseguró Muldoon en diálogo con la agencia AP.

El grupo de 13 años evaluado más recientemente cursaba segundo o tercer grado cuando comenzó la pandemia. Volvió a la enseñanza presencial en cuarto o quinto grado y rindió este examen nacional en sus últimos uno o dos años de escuela media.

PUBLICIDAD

La experiencia fue distinta para los alumnos de nueve años. Ese grupo ingresó al jardín o al primer grado cuando la fase más aguda de la pandemia terminaba y las escuelas reabrían, por lo que su segundo y tercer grado se parecieron más a una escolaridad presencial típica.

El comisionado Soldner explicó que esa diferencia importa porque los mayores perdieron años clave para construir alfabetización y habilidades de cálculo. Sobre ese grupo, afirmó al mismo medio: “Se han borrado casi 50 años de progreso”.

PUBLICIDAD

La lectura de los alumnos de 13 años cayó hasta un nivel similar al de 1971, según la evaluación de largo plazo de la NAEP (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caída de la lectura recreativa acompaña el deterioro en comprensión

La encuesta respondida por los propios alumnos muestra otra tendencia que agrava el problema: cada vez menos estudiantes leen por gusto. Solo el 14% de los jóvenes de 13 años dijo que lee por diversión todos los días, frente al 27% de 2012 y al máximo de 37% registrado en 1992.

Entre los alumnos de nueve años, el 37% había asegurado que leía por diversión a diario, una caída marcada frente al 53% de 2012, según Associated Press. Investigadores citados por la agencia observaron que la reducción del tiempo de lectura coincide con el aumento del uso de redes sociales en teléfonos móviles.

El descenso del rendimiento escolar ya había comenzado antes del coronavirus. Los resultados tocaron un máximo alrededor de 2012 y luego empezaron a caer, explicó el especialista Soldner.

Mark Miller, profesor de matemáticas de octavo grado y exintegrante de la National Assessment Governing Board, sostuvo que los datos de varias décadas muestran que es posible cambiar esa trayectoria. “Hemos progresado en el pasado, desde comienzos de los 70 hasta 2012. ¿Se puede hacer otra vez? Absolutamente”, sentenció.